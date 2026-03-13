España

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Está compuesto por 200 efectivos y 12 aeronaves y cumple labores de policía aérea como parte de la misión de la OTAN

Personal del Ejército del Aire
Personal del Ejército del Aire y del Espacio integrante del Destacamento Aéreo Táctico ‘Vilkas’ (Rubén Somonte/MDE)

El destacamento aéreo español desplegado en Lituania neutralizó este jueves dos aeronaves rusas en el espacio aéreo del flanco este de la OTAN, según confirmó la propia Alianza. El operativo, a cargo del Destacamento Aéreo Táctico (DAT ‘Vilkas’), se desarrolla bajo condiciones invernales extremadamente severas en la base de Siauliai, donde los militares españoles participan en tareas de vigilancia y protección.

El DAT ‘Vilkas’, compuesto por 200 efectivos y 12 aeronaves, cumple labores de policía aérea como parte de la misión Baltic Air Policing (BAP) de la OTAN desde diciembre de 2025. La presencia de los cazas EF-18M Hornet y el avión de transporte TK23 A400M, ambos con base en Zaragoza, ha permitido a la fuerza española responder con rapidez ante incursiones no autorizadas.

El contingente español ha interceptado dos aviones del Kremlin que se aproximaron al espacio aéreo aliado sin identificar. Las interceptaciones se produjeron en el marco de los protocolos de defensa colectiva establecidos por la Alianza Atlántica. Desde hace meses, las incursiones rusas se han intensificado y los aliados se han visto obligados a reforzar el flanco este de Europa.

El Comando Aéreo de la OTAN informó a través de un mensaje en la red social ‘X’ que los aviones de combate españoles realizaron un ‘Alpha Scramble’ (misión de intercepción) desde la base aérea de Lituania. “La aeronave interceptó y escoltó dos aviones SU-24D Fencer de la Fuerza Aérea Rusa que volaban en el espacio aéreo internacional cerca de las fronteras de la OTAN”, detalló la Alianza en su comunicado.

Reunión Bilateral Y Rueda De Prensa De La Ministra De Defensa Con Su Homóloga En Lituania

Participación de España

La participación española en la operación ‘Centinela Oriental’ se traduce en una vigilancia constante del espacio aéreo, con capacidad de reacción inmediata frente a potenciales amenazas. Los efectivos del DAT ‘Vilkas’ mantienen un estado de alerta elevado y ejecutan misiones en coordinación con sus aliados, integrándose en la estructura de mando de la OTAN.

El entrenamiento especializado en defensa aérea y contra misiles, junto con ejercicios multinacionales de apoyo aéreo cercano, permite perfeccionar la respuesta ante incidentes y consolidar la interoperabilidad entre fuerzas aliadas. Las maniobras logísticas, gestionadas por el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo, aseguran que el relevo de personal y material se realice sin demoras, incluso frente a las duras condiciones invernales.

Personal del Ejército del Aire
Personal del Ejército del Aire y del Espacio integrante del Destacamento Aéreo Táctico ‘Vilkas’ (Rubén Somonte/MDE)

Operación ‘Centinela Oriental’

La Operación se puso en marcha tras la activación del artículo 4 de la OTAN por parte de Polonia, un mecanismo que permite consultas urgentes entre los Estados miembros cuando consideran que su integridad territorial o su seguridad están amenazadas. La decisión polaca se produjo después de la incursión de un dron ruso en su espacio aéreo los días 9 y 10 de septiembre de 2025, un incidente que encendió las alarmas en la región.

En respuesta, la OTAN activó la operación el 12 de septiembre. El objetivo principal es reforzar la protección del flanco oriental de la Alianza y mejorar las capacidades de reacción ante incursiones aéreas, especialmente de aeronaves no tripuladas. España se sumó de inmediato a la iniciativa, desplegando dos cazas C.16 y un avión de reabastecimiento TK23, sumando sus recursos al sistema de alerta rápida para fortalecer la defensa colectiva.

