Drones y globos sonda, principales amenazas que enfrentan los cazas españoles en Lituania

Madrid, 11 mar (EFE).- La incursión masiva de drones y globos meteorológicos (sonda) en el espacio aéreo del flanco este de la OTAN son una de las principales amenazas a las que se enfrenta el destacamento Vilkas del Ejército del Aire y del Espacio desplegado en Lituania, país que tiene frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y Bielorusia.

Así lo ha reportado este miércoles desde Lituania el teniente coronel Fernando García Allén a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una visita al Mando de Operaciones, en la base de Retamares (Pozuelo de Alarcón), donde, además, ha mantenido una videocionferencia con responsables de la operación Atalanta y del contingente desplegado en Eslovaquia.

"Las tres misiones han demostrado clarísimo y duramente que sin hacer ruido, pero con mucha voluntad, España está firmemente comprometida con la alianza clásica y con la Unión Europea", ha subrayado Robles.

El destacamento Vilkas forma parte de la misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza Atlántica que tiene como objetivo la vigilancia y defensa del espacio aéreo aliado en el flanco oriental de la OTAN.

El teniente coronel ha explicado que a raíz de las incursiones de los primeros drones en Polonia, el pasado mes de septiembre, se ha abierto un nuevo marco en la defensa del flanco este con la creación de la operación Centinela, que llevó a España a reforzar el destacamento con más aeronaves F-18 y un avión A400M de transporte y reabastecimiento en vuelo.

Actualmente el Vilkas lo componen más de 220 efectivos y cuenta con 11 cazas F-18 y un A400M. Se trata del mayor despliegue aéreo español realizado hasta la fecha en el flanco este.

El A400M ofrece apoyo a los cazas cuando se requiere su presencia en Polonia proporcionando mayor tiempo de vigilancia en caso de que fueran activados. "Llegamos a hacer vuelos de hasta 6 horas y media patrullando en las fronteras de Polonia con Ucrania, lo que nos da una capacidad de mayor distancia y mayor tiempo en zona", ha señalado el teniente coronel.

En cuanto a la actualización operativa, García Allén ha explicado a Robles que se han percibido nuevas amenazas, los drones y los globos meteorológicos, que están denegando la libre circulación del espacio aéreo en la frontera cercana de Lituania con Bielorrusia y con Rusia, lo que ha obligado a cerrar en varias ocasiones el aeropuerto de Vilna, la capital.

Ello -ha dicho- está creando "una preocupación muy potente en el Gobierno lituano, puesto que da unas grandes pérdidas por el tema económico y de cierre del aeropuerto y todo lo que ello genera".

"Por eso, España decidió el despliegue adicional de los nuevos sistemas necesarios para poder neutralizar cualquier tipo de esas nuevas amenazas, ya sean drones o globos meteorológicos", ha zanjado.

La ministra ha podido conversar también con la misión en Eslovaquia, donde España lidera la brigada multinacional de la OTAN y mantiene un contingente de casi 800 efectivos del Ejército de Tierra, además de y 200 vehículos, entre ellos carros de combate Leopard y Pizarro.

Asimismo, la titular de Defensa se ha comunicado con la fragata ‘Canarias’, buque integrado en la operación ‘Atalanta’ en aguas del océano Índico, una misión naval de la Unión Europea que contribuye a la protección del tráfico marítimo y a la estabilidad luchando contra la piratería. EFE

