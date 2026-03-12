España

Un sacerdote jubilado mata a un peatón mientras conducía a 36 kilómetros por hora: la familia de la víctima no va al juicio y “opta por el perdón”

“Ha dedicado su vida al servicio de los demás. Para él, es particularmente difícil vivir con ese dolor irreversible”, ha declarado su abogada

Un coche de la Policía
Un coche de la Policía Nacional francesa. (Flickr)

Un tribunal de La Roche-sur-Yon, en el oeste de Francia, ha dictado sentencia esta semana contra un sacerdote jubilado de 82 años por la muerte de un peatón en La Ferrière, Vendée. El hombre ha sido condenado por homicidio involuntario, aunque no entrará en prisión. La familia de la víctima ha optado por el perdón, renunciando a la confrontación judicial, y ni siquiera acudió a la audiencia.

El accidente ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el religioso circulaba a 36 kilómetros por hora por una zona limitada a 30 km y atropelló a Yves Billaud en un paso de peatones. Tras el impacto, la víctima sufrió heridas graves y falleció días después en el hospital.

El sacerdote, que nunca había tenido problemas con la justicia, dijo ante el tribunal: “No lo vi en absoluto. Fue el golpe lo que me alertó”. Inmediatamente, se detuvo para intentar socorrer a la víctima. La familia de Yves Billaud presenció el accidente. El acusado destacó ante los jueces la actitud de los familiares: “Fueron de una benevolencia extrema conmigo, a pesar del drama”.

En los meses siguientes, de hecho, se forjó un vínculo inesperado entre el conductor y la familia del fallecido. La abogada defensora interpretó la ausencia de los familiares en la audiencia como un símbolo de reconciliación: “Creo que eso muestra el lazo que une a los allegados de la víctima y a mi cliente. No han necesitado del tribunal para obtener reparación”.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

No volverá a ponerse al volante

El sacerdote ha sido condenado a seis meses de prisión, aunque la pena se ha puesto ‘en suspenso’, lo que quiere decir que podrá cumplirla fuera de la cárcel, y a la prohibición de volver a conducir durante cinco años. La defensa subrayó el desconcierto que causó el accidente en su cliente y su historial de servicio: “Ha dedicado su vida al servicio de los demás. Para él, es particularmente difícil vivir con ese dolor irreversible”. El condenado ha señalado que no volverá a ponerse al volante de un coche nunca más.

En Francia mueren al año más de 3.000 personas en accidentes de tráfico. En 2025, según las últimas estadísticas oficiales, la cifra fue 3.513 vidas perdidas y casi 18.000 heridos graves, un aumento anual del 2%. La subida de los siniestros mortales no ha afectado a todos los colectivos por igual. Los ocupantes de vehículos de pasajeros han registrado 1.563 muertes, un 48% del total de víctimas mortales en carreteras, y cerca de 5.000 heridos graves. Los denominados modos de transporte activo —peatones, ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos— abarcan un 25% de las muertes y un 35% de las lesiones graves. Destacan los 80 fallecidos usuarios de patinetes eléctricos, lo que supone 35 muertes más respecto al ejercicio anterior.

En España, según las cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 1.119 personas fallecieron en 1.028 accidentes durante el año 2025. Fue el segundo dato más bajo de víctimas mortales en accidentes de tráfico desde 1960.

