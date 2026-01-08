Agencias

Un total de 1.119 personas han fallecido en las carreteras españolas en 2025, 35 menos que el año anterior

Guardar

Un total de 1.119 personas han fallecido en 1.028 accidentes de tráfico en las carreteras españolas a lo largo de 2025, lo que supone 35 muertes menos que el año anterior (-3%), el segundo valor más bajo desde 1960 tras 2019 y a excepción de los años 2020 y 2021 de la pandemia.

Así lo ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa para dar a conocer el balance provisional de seguridad vial 2025.

Las cifras registradas por la Dirección General de Tráfico (DGT) se enmarcan en un contexto de aumento de la movilidad por carretera, que crecieron en 2025 un 3,39% respecto al ejercicio anterior, hasta los 478,56 millones de movimientos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 8 ene (11.00 GMT)

Infobae

Moscú decreta alerta naranja ante las intensas nevadas

Infobae

Comienza la tala del pino donde está enterrado el burro del famoso poema 'Platero y yo'

Infobae

Mapfre reafirma su compromiso con sus operaciones en Venezuela tras intervenir EEUU en el país

El máximo directivo de la aseguradora remarcó que la compañía mantiene operaciones en el mercado venezolano pese a la incertidumbre política y económica, descartó riesgos internacionales y afirmó que la inversión local es baja por la hiperinflación prolongada

Infobae

El Jardín Botánico lanza un servicio para el análisis anatómico y microestructural de muestras biológicas

La institución ha creado un espacio dotado de tecnología avanzada donde investigadores y empresas podrán realizar estudios detallados de tejidos vegetales y organismos, con procesamiento completo, capturas digitales e informes, según confirmó la responsable del proyecto, Cristina Ribeiro

El Jardín Botánico lanza un