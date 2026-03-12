Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la manera correcta de frenar (TikTok/@talleresebenezer)

En la conducción diaria, los pequeños hábitos pueden marcar la diferencia entre una maniobra segura y un incidente que ponga en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como a quienes circulan alrededor. El modo en que se usan los pedales, especialmente en coches con transmisión manual, suele pasar desapercibido para muchos conductores, quienes priorizan la rutina sobre la técnica correcta.

Sin embargo, las malas prácticas tras el volante pueden traducirse en un aumento del desgaste mecánico, en menor estabilidad y, en casos extremos, en accidentes evitables. Muchos conductores desconocen que una simple acción al volante puede comprometer la seguridad y el rendimiento del vehículo. El mecánico Juan José Ebenezer advierte en su TikTok (@talleresebenezer) sobre los riesgos de un mal hábito.

“Si pisas el embrague y luego el freno, lo que vas a hacer es embalar el coche, va a llevar una fuerza de empuje del motor y cuando pisas el embrague, en ese cambio, antes de que pise el freno, en vez de frenar más, lo que va a hacer es embalarse más rápido”, alerta, subrayando la importancia de la secuencia correcta al frenar.

Errores comunes y riesgos al frenar mal

La explicación de Ebenezer expone cómo un simple error puede transformar una maniobra ordinaria en una situación peligrosa. La falta de formación específica o la confianza excesiva pueden llevar a cometer este tipo de equivocaciones, sobre todo entre quienes aprendieron a conducir hace años o en entornos donde la actualización de normas y técnicas no es frecuente.

La costumbre y la repetición de gestos automáticos hacen que muchos no reparen en el modo en que deben accionar los pedales, perdiendo de vista que una mala secuencia puede poner en riesgo la integridad del vehículo y de quienes lo ocupan.

Conductor utilizando el pedal de freno (Depositphotos)

De acuerdo con Ebenezer, “la forma correcta es que primero pises el freno y luego el embrague. Así aprovecharemos tanto la fuerza de frenado como la fuerza del freno de motor”, enfatiza sobre una técnica que optimiza tanto la seguridad como la eficacia en la detención.

Esta recomendación, además, ayuda a mantener el control del vehículo, especialmente en descensos o situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta. Aplicar este principio permite que el motor colabore en la desaceleración, lo que se traduce en un frenado más eficiente y en una mayor capacidad de reacción ante imprevistos en la vía.

Frenar bien protege el coche y evita accidentes

Lejos de limitarse a consejos genéricos, el experto profundiza en las consecuencias de ignorar esta pauta: “De la forma contraria, vas a hacer que el coche se lance”, asegura, recordando cómo una mala secuencia en los pedales afecta el control del automóvil.

La técnica adecuada no solo previene situaciones peligrosas, sino que también contribuye al buen estado de componentes clave como los frenos y el embrague, evitando reparaciones costosas y prolongando la vida útil del sistema de transmisión.

En vehículos modernos, donde los sistemas electrónicos de asistencia pueden generar una falsa sensación de seguridad, el conocimiento de estos detalles técnicos sigue siendo relevante para cualquier conductor.

Para emergencias, subraya: “Y frenando primeramente vas a hacer que aunque se te cale el coche, en un caso de emergencia, que no lo pise, mejor es que se cale, pero el coche te va a frenar de forma más segura y más rápida”, concluye su recomendación, insistiendo en que la prioridad siempre debe ser detener el vehículo de manera inmediata. Este consejo no solo busca salvar vidas, sino también fomentar una cultura vial basada en la responsabilidad y el aprendizaje constante.