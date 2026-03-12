España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo debes frenar en carretera: “Si pisas el embrague y luego el freno se embala el coche”

El orden correcto de los pedales mejora la seguridad, reduce el desgaste y ayuda a detener el vehículo de forma eficaz

Guardar
Juan José Ebenezer, mecánico, explica
Juan José Ebenezer, mecánico, explica la manera correcta de frenar (TikTok/@talleresebenezer)

En la conducción diaria, los pequeños hábitos pueden marcar la diferencia entre una maniobra segura y un incidente que ponga en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como a quienes circulan alrededor. El modo en que se usan los pedales, especialmente en coches con transmisión manual, suele pasar desapercibido para muchos conductores, quienes priorizan la rutina sobre la técnica correcta.

Sin embargo, las malas prácticas tras el volante pueden traducirse en un aumento del desgaste mecánico, en menor estabilidad y, en casos extremos, en accidentes evitables. Muchos conductores desconocen que una simple acción al volante puede comprometer la seguridad y el rendimiento del vehículo. El mecánico Juan José Ebenezer advierte en su TikTok (@talleresebenezer) sobre los riesgos de un mal hábito.

“Si pisas el embrague y luego el freno, lo que vas a hacer es embalar el coche, va a llevar una fuerza de empuje del motor y cuando pisas el embrague, en ese cambio, antes de que pise el freno, en vez de frenar más, lo que va a hacer es embalarse más rápido”, alerta, subrayando la importancia de la secuencia correcta al frenar.

Errores comunes y riesgos al frenar mal

La explicación de Ebenezer expone cómo un simple error puede transformar una maniobra ordinaria en una situación peligrosa. La falta de formación específica o la confianza excesiva pueden llevar a cometer este tipo de equivocaciones, sobre todo entre quienes aprendieron a conducir hace años o en entornos donde la actualización de normas y técnicas no es frecuente.

La costumbre y la repetición de gestos automáticos hacen que muchos no reparen en el modo en que deben accionar los pedales, perdiendo de vista que una mala secuencia puede poner en riesgo la integridad del vehículo y de quienes lo ocupan.

Conductor utilizando el pedal de
Conductor utilizando el pedal de freno (Depositphotos)

De acuerdo con Ebenezer, “la forma correcta es que primero pises el freno y luego el embrague. Así aprovecharemos tanto la fuerza de frenado como la fuerza del freno de motor”, enfatiza sobre una técnica que optimiza tanto la seguridad como la eficacia en la detención.

Esta recomendación, además, ayuda a mantener el control del vehículo, especialmente en descensos o situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta. Aplicar este principio permite que el motor colabore en la desaceleración, lo que se traduce en un frenado más eficiente y en una mayor capacidad de reacción ante imprevistos en la vía.

Frenar bien protege el coche y evita accidentes

Lejos de limitarse a consejos genéricos, el experto profundiza en las consecuencias de ignorar esta pauta: “De la forma contraria, vas a hacer que el coche se lance”, asegura, recordando cómo una mala secuencia en los pedales afecta el control del automóvil.

La técnica adecuada no solo previene situaciones peligrosas, sino que también contribuye al buen estado de componentes clave como los frenos y el embrague, evitando reparaciones costosas y prolongando la vida útil del sistema de transmisión.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

En vehículos modernos, donde los sistemas electrónicos de asistencia pueden generar una falsa sensación de seguridad, el conocimiento de estos detalles técnicos sigue siendo relevante para cualquier conductor.

Para emergencias, subraya: “Y frenando primeramente vas a hacer que aunque se te cale el coche, en un caso de emergencia, que no lo pise, mejor es que se cale, pero el coche te va a frenar de forma más segura y más rápida”, concluye su recomendación, insistiendo en que la prioridad siempre debe ser detener el vehículo de manera inmediata. Este consejo no solo busca salvar vidas, sino también fomentar una cultura vial basada en la responsabilidad y el aprendizaje constante.

Temas Relacionados

CochesVehículosMotorMotor EspañaSeguridad VialTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “El mayor castigo para un narcisista son, exactamente, dos palabras”

Una simple pregunta puede desestabilizar a quienes buscan el control a través de la manipulación emocional

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “El mayor

Sandra, abogada: “Estos artículos del Código Civil parecen sacados de la Edad Media”

Algunas disposiciones aún vigentes regulan oficios y situaciones que ya no reflejan la realidad social actual

Sandra, abogada: “Estos artículos del

El motivo real por el que se abrirá el apartamento privado de Isabel II, en Edimburgo

La residencia real abrirá sus puertas del 21 de mayo al 10 de septiembre, aunque se desconoce si el motivo que subyace a la decisión viene motivado por la falta de liquidez o por un alegato en favor de la transparencia

El motivo real por el

La Falla que aglutina a la élite valenciana: desde Juan Roig (Mercadona) a la nieta de Franco

La comisión fallera Convento Jerusalén-Matemático Marzal, la más premiada en la historia de la fiesta valenciana, cuenta algunos de los apellidos más influyentes

La Falla que aglutina a

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 12 de marzo

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Actualización del tipo de cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La empresa que dirige una

La empresa que dirige una exalcaldesa y que cuida la salud mental de los madrileños reduce plantilla, cierra servicios y baja salarios: “Precariza la atención”

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en las elecciones de Castilla y León: “Renuncié a ir en las listas para facilitar un acuerdo con IU, pero sus condiciones eran inasumibles”

El CNI investiga el hackeo de datos personales de centenares de jueces y fiscales hechos públicos en la red ‘pirata’ Doxbin

Por qué deberíamos estar prestando más atención a Castilla y León, las elecciones que el PP firma ganar por la mínima

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

ECONOMÍA

La AIE libera 400 millones

La AIE libera 400 millones de barriles ante la crisis del petróleo: España ya no depende del crudo para producir electricidad, pero sí impactará en los precios, el transporte y la agricultura

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions