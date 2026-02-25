España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuidado con comprar neumáticos de segunda mano, te ahorras dinero pero pierdes seguridad”

El auge de la venta de neumáticos usados plantea riesgos invisibles para los conductores que buscan abaratar el mantenimiento del vehículo

Juan José Ebenezer, mecánico, habla
Juan José Ebenezer, mecánico, habla sobre los neumáticos de segunda mano

El auge de la compraventa de neumáticos de segunda mano responde a la búsqueda de alternativas económicas frente al recambio tradicional, especialmente en un contexto donde los precios de mantenimiento y reparación de vehículos han experimentado un incremento constante.

Esta tendencia se observa tanto en talleres independientes como en plataformas digitales, donde la oferta de neumáticos usados crece y atrae a conductores interesados en abaratar costes. Sin embargo, la adquisición de este tipo de productos plantea interrogantes en torno a la seguridad vial y a la verdadera fiabilidad de los neumáticos reutilizados, aspectos que suelen pasar a un segundo plano ante la necesidad de ahorrar.

La advertencia respecto a los neumáticos de segunda mano se vuelve prioritaria en boca de Juan José Ebenezer, quien recalca, en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer), la importancia de la seguridad: “los neumáticos, siempre digo lo mismo, son seguridad y salvan vidas. No juegues con eso”, insiste el mecánico.

Riesgos ocultos más allá del aspecto exterior

En el debate sobre los neumáticos usados, muchos usuarios se dejan guiar únicamente por el precio o el aspecto superficial del producto, sin considerar los factores técnicos que influyen en su rendimiento. La preocupación no pasa solo por el estado visual del producto.

Ebenezer subraya que “el neumático no es solamente medidas y dibujo, que el dibujo esté bueno, eso no tiene nada que ver con que el neumático esté bien o esté mal para poder montarlo”. Los expertos en seguridad vial recuerdan que el caucho envejece con el tiempo, incluso aunque el dibujo conserve profundidad y la superficie parezca en buen estado.

Neumáticos almacenados
Aunque el aspecto externo pueda resultar atractivo, existen riesgos que no se perciben a simple vista, como “tomates” o deterioros internos. Estos defectos pueden comprometer la integridad estructural del neumático y aumentar el riesgo de incidentes en carretera. Además, el desconocimiento del historial del neumático —si ha sufrido impactos, pinchazos o reparaciones previas— añade incertidumbre sobre su estado real.

Para el especialista, incluso el almacenamiento prolongado representa un problema, a pesar de los mitos: “Los neumáticos no caducan. Yo, en mi coche, estando en 2026, no le montaría un neumático de segunda mano del 2018. Es que está en un almacén, es que está donde te dé la gana. Esto es un neumático que, para mí, no tiene las propiedades adecuadas para poder montarlo, así que prefiero montarlo nuevo”.

El desgaste invisible compromete la seguridad

El paso del tiempo puede alterar la elasticidad y adherencia del caucho, factores clave para la seguridad en condiciones de lluvia o frenadas de emergencia. Ebenezer reconoce la excepción en ciertos casos, como cuando el auto sufrió un accidente reciente: “si un coche va al desguace, que ha tenido un porrazo y la goma está nueva, la puedes vender de segunda mano, no hay necesidad de tirarla”.

Este tipo de situaciones permite aprovechar neumáticos prácticamente sin uso, aunque siempre se recomienda una inspección exhaustiva por parte de un profesional antes de proceder a su instalación. Sin embargo, advierte acerca de las apariencias engañosas: “por mucho que lo vendan de segunda mano, limpito, limpio, muy bonito, con una capa de pintura, no están correctos para montarlo en tu coche, aunque te ahorre dinero”.

Los procesos de limpieza y embellecimiento pueden ocultar fallos internos o daños estructurales no visibles a simple vista, por lo que la revisión técnica resulta indispensable para garantizar la seguridad del usuario y de todos los ocupantes del vehículo.

