Jorge Drexler y la comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz, en ‘La Revuelta’: “Por la sanidad, la pública, absoluta y gratuita”

El cantante uruguayo acude como invitado al programa de David Broncano, en RTVE para presentar su nuevo álbum, 'Taracá'. / Captura de pantalla

Los invitados de esta semana en La Revuelta están decididos a ser fieles a sus principios y demostrarlo en antena. Ayer, la actriz Aitana Sánchez-Gijón advirtió de la peligrosidad de ceder ante la censura de los poderes políticos, en relación con la concejala del Partido Popular que paralizó un monólogo feminista en vísperas del 8M. Hoy, el cantante Jorge Drexler ha lanzado un alegato en defensa de la sanidad pública junto a la comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz.

La aparición del artista uruguayo en el programa de RTVE este martes ha estado motivada por la presentación de su nuevo álbum, Taracá, un viaje musical y reflexivo sobre su trayectoria personal. El encuentro ha servido como plataforma para lanzar un mensaje claro a favor de la sanidad pública y para desgranar el trasfondo personal que inspira su última obra.

Jorge Drexler, pregonero del Carnaval de Cádiz en 2013

La participación de Drexler en La Revuelta ha coincidido con la intervención en el escenario de la comparsa gaditana, ganadora del Carnaval de Cádiz durante dos años consecutivos, en 2025 y 2026. El grupo, presente tanto este año como el anterior en el primer puesto de la competición, ha dedicado su actuación especial a ensalzar la defensa de la sanidad de gestión pública, resaltando la importancia de su gratuidad y universalidad. La letra de su intervención ha incluido versos como: “Campana contra la precariedad, el desmantelamiento y el dolor. Campanas suenan por la sanidad, la pública, absoluta y gratuita”.

Además, a lo largo de la entrevista con David Broncano, Drexler ha abordado cuestiones vinculadas a su trayectoria y situación vital, incidiendo en el impacto personal que ha supuesto la muerte de sus padres en los últimos años. Esta experiencia, ha señalado el cantante, ha modificado de forma profunda su relación con el concepto de familia y su posición vital: “Cuando pasas de ser hijo y padre a ser solo padre, se producen cosas raras en tu interior”.

La comparsa gaditana gandora en 2025 y 2026 ha reivindicado la sanidad púbica en el programa de RTVE, presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

Cómo la historia personal de Drexler y la memoria familiar atraviesan ‘Taracá’, su nuevo álbum

La memoria de la familia Drexler y el fenómeno migratorio han ocupado un peso fundamental en la conversación. El músico ha contado que su padre, Gunter Drexler, nació en Berlín en 1935 y tuvo que huir, junto a su familia, de la persecución nazi en 1939. Bolivia fue el único país que acogió a los Drexler otorgándoles un visado, un hecho que el artista ha rememorado con gratitud y que llegó a transformar en homenaje musical con la canción ‘Bolivia’.

En paralelo, el propio Drexler ha profundizado en su condición de migrante: afincado en España desde hace más de treinta años, ha reflexionado sobre la carga emocional y el dualismo constante que define la vida en tránsito entre dos lugares. “La inmigración, incluso en los casos más privilegiados como el mío, es una experiencia traumática, porque el inmigrante está partido”.

La elaboración de Taracá representa para Drexler un proceso de regreso, tanto musical como existencial, a Uruguay. El artista ha grabado el disco casi por completo en su país natal y ha construido su núcleo sonoro en torno al candombe, así como a otros géneros como la milonga y la murga.

El título del trabajo alude a una secuencia rítmica de candombe —un golpe de mano acentuado seguido de dos golpes de palo— y responde a la necesidad de reafirmación identitaria en un momento de transformación personal, comparando Taracá con otro de sus discos clave, Frontera (1999), también ligado a un cambio vital, en palabras del propio artista.

Del duelo familiar a la defensa de la sanidad pública: perspectivas desde ‘La Revuelta’

En el transcurso de La Revuelta han confluido la dimensión más política y social de la música de Drexler con su revisión introspectiva del pasado familiar. Durante la velada, la comparsa de Cádiz ha ofrecido una actuación cuya letra se ha dirigido abiertamente contra la precarización y la privatización de la sanidad.

Drexler ha incidido también en la influencia de la dictadura uruguaya durante su juventud, época que truncó su acceso a manifestaciones culturales y artísticas como el candombe. El músico ha explicado que, tras la recuperación de las libertades, ha encontrado en la música y el baile una vía de liberación frente a los efectos persistentes de aquel periodo.

“[La dictadura] deja efectos residuales en cuerpo y alma, se va arrastrando y pasa varias generaciones”, ha subrayado el cantante uruguayo. Esta dimensión sociopolítica ha cristalizado en temas como ¿Qué será que es?, cuyo videoclip incluye imágenes grabadas por su padre y que, en palabras de Drexler, resume esta búsqueda de alegría y aprendizaje continuo: “Vivir y no tener vergüenza de ser feliz, cantar, cantar, y seguir siendo un aprendiz”.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.

El álbum Taracá llega cuatro años después de Tinta y tiempo, con el que Drexler obtuvo siete premios Latin Grammy. La nueva obra se configura como una síntesis de memoria familiar, raíces culturales uruguayas e implicación social, convergiendo duelo personal y denuncia pública en el mismo escenario.