España

Jorge Drexler y la comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz, en ‘La Revuelta’: “Por la sanidad, la pública, absoluta y gratuita”

El cantante uruguayo acude al programa de RTVE como invitado para promocionar su último álbum, ‘Taracá’

Guardar
El cantante uruguayo acude como
El cantante uruguayo acude como invitado al programa de David Broncano, en RTVE para presentar su nuevo álbum, 'Taracá'. / Captura de pantalla

Los invitados de esta semana en La Revuelta están decididos a ser fieles a sus principios y demostrarlo en antena. Ayer, la actriz Aitana Sánchez-Gijón advirtió de la peligrosidad de ceder ante la censura de los poderes políticos, en relación con la concejala del Partido Popular que paralizó un monólogo feminista en vísperas del 8M. Hoy, el cantante Jorge Drexler ha lanzado un alegato en defensa de la sanidad pública junto a la comparsa ganadora del Carnaval de Cádiz.

La aparición del artista uruguayo en el programa de RTVE este martes ha estado motivada por la presentación de su nuevo álbum, Taracá, un viaje musical y reflexivo sobre su trayectoria personal. El encuentro ha servido como plataforma para lanzar un mensaje claro a favor de la sanidad pública y para desgranar el trasfondo personal que inspira su última obra.

Jorge Drexler, pregonero del Carnaval de Cádiz en 2013

La participación de Drexler en La Revuelta ha coincidido con la intervención en el escenario de la comparsa gaditana, ganadora del Carnaval de Cádiz durante dos años consecutivos, en 2025 y 2026. El grupo, presente tanto este año como el anterior en el primer puesto de la competición, ha dedicado su actuación especial a ensalzar la defensa de la sanidad de gestión pública, resaltando la importancia de su gratuidad y universalidad. La letra de su intervención ha incluido versos como: “Campana contra la precariedad, el desmantelamiento y el dolor. Campanas suenan por la sanidad, la pública, absoluta y gratuita”.

Además, a lo largo de la entrevista con David Broncano, Drexler ha abordado cuestiones vinculadas a su trayectoria y situación vital, incidiendo en el impacto personal que ha supuesto la muerte de sus padres en los últimos años. Esta experiencia, ha señalado el cantante, ha modificado de forma profunda su relación con el concepto de familia y su posición vital: “Cuando pasas de ser hijo y padre a ser solo padre, se producen cosas raras en tu interior”.

La comparsa gaditana gandora en
La comparsa gaditana gandora en 2025 y 2026 ha reivindicado la sanidad púbica en el programa de RTVE, presentado por David Broncano. / Captura de pantalla

Cómo la historia personal de Drexler y la memoria familiar atraviesan ‘Taracá’, su nuevo álbum

La memoria de la familia Drexler y el fenómeno migratorio han ocupado un peso fundamental en la conversación. El músico ha contado que su padre, Gunter Drexler, nació en Berlín en 1935 y tuvo que huir, junto a su familia, de la persecución nazi en 1939. Bolivia fue el único país que acogió a los Drexler otorgándoles un visado, un hecho que el artista ha rememorado con gratitud y que llegó a transformar en homenaje musical con la canción ‘Bolivia’.

En paralelo, el propio Drexler ha profundizado en su condición de migrante: afincado en España desde hace más de treinta años, ha reflexionado sobre la carga emocional y el dualismo constante que define la vida en tránsito entre dos lugares. “La inmigración, incluso en los casos más privilegiados como el mío, es una experiencia traumática, porque el inmigrante está partido”.

La elaboración de Taracá representa para Drexler un proceso de regreso, tanto musical como existencial, a Uruguay. El artista ha grabado el disco casi por completo en su país natal y ha construido su núcleo sonoro en torno al candombe, así como a otros géneros como la milonga y la murga.

El título del trabajo alude a una secuencia rítmica de candombe —un golpe de mano acentuado seguido de dos golpes de palo— y responde a la necesidad de reafirmación identitaria en un momento de transformación personal, comparando Taracá con otro de sus discos clave, Frontera (1999), también ligado a un cambio vital, en palabras del propio artista.

Del duelo familiar a la defensa de la sanidad pública: perspectivas desde ‘La Revuelta’

En el transcurso de La Revuelta han confluido la dimensión más política y social de la música de Drexler con su revisión introspectiva del pasado familiar. Durante la velada, la comparsa de Cádiz ha ofrecido una actuación cuya letra se ha dirigido abiertamente contra la precarización y la privatización de la sanidad.

Drexler ha incidido también en la influencia de la dictadura uruguaya durante su juventud, época que truncó su acceso a manifestaciones culturales y artísticas como el candombe. El músico ha explicado que, tras la recuperación de las libertades, ha encontrado en la música y el baile una vía de liberación frente a los efectos persistentes de aquel periodo.

“[La dictadura] deja efectos residuales en cuerpo y alma, se va arrastrando y pasa varias generaciones”, ha subrayado el cantante uruguayo. Esta dimensión sociopolítica ha cristalizado en temas como ¿Qué será que es?, cuyo videoclip incluye imágenes grabadas por su padre y que, en palabras de Drexler, resume esta búsqueda de alegría y aprendizaje continuo: “Vivir y no tener vergüenza de ser feliz, cantar, cantar, y seguir siendo un aprendiz”.

La sanidad pública española deja sin realizar casi dos millones de cirugías por la saturación de las listas de espera.

El álbum Taracá llega cuatro años después de Tinta y tiempo, con el que Drexler obtuvo siete premios Latin Grammy. La nueva obra se configura como una síntesis de memoria familiar, raíces culturales uruguayas e implicación social, convergiendo duelo personal y denuncia pública en el mismo escenario.

Temas Relacionados

RTVEDavid BroncanoLa RevueltaFamosos EspañaGente EspañaMúsica EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Supervivientes’ rompe su aislamiento y exhibe el robo de comida de Álex Ghita ante todos los concursantes

La difusión de los vídeos generó una ola de reproches y expuso la tensión interna por la estrategia individualista de Ghita

‘Supervivientes’ rompe su aislamiento y

Luis Fonsi habla en ‘El Hormiguero’ sobre la situación de los latinos en Estados Unidos: “La gente te mira con otros ojos”

El cantante puertorriqueño compartió en el programa su experiencia como inmigrante, su visión sobre la convivencia en Estados Unidos y la importancia de la empatía en el contexto actual

Luis Fonsi habla en ‘El

Números ganadores del Cupón Diario de la Once de este 10 de marzo

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Números ganadores del Cupón Diario

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Griezmann, Julián Álvarez y Le Normand marcaron en una primera parte en la que el arquero Kinsky fue reemplazado tras dos fallos decisivos

El Atlético de Madrid aprovecha

Comprobar Bonoloto: estos son los resultados ganadores del sorteo del martes 10 de marzo

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: estos son los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT activa una campaña

La DGT activa una campaña con drones y helicópteros que durará solo hasta el domingo: qué debes hacer para evitar la multa

Los precios del mercado del semen: un hospital de Getafe compra muestras por 325 euros, pero los donantes solo recibirán unos 50 euros

Las cajas negras revelan que solo pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y la colisión de los trenes en Adamuz

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no

Sebastián Ramírez, abogado: “Ya no perderás más días festivos si caen en sábado”

Si aún tienes un décimo de Lotería de Navidad premiado, te quedan pocos días para cobrarlo: conoce la fecha límite y cómo reclamar el dinero

Los ciudadanos de Oriente Medio, desesperados por alquilar piso en Europa: la demanda en Barcelona crece un 480% desde esta región

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

DEPORTES

Hansi Flick confía en el

Hansi Flick confía en el partido del Camp Nou para salvar la eliminatoria ante el Newcastle en Champions: “Se verá un Barça diferente”

El Atlético de Madrid aprovecha los errores y golea al Tottenham en la ida de los octavos de Champions League

Así te hemos contado el empate del FC Barcelona ante el Newcastle en Champions

El FC Barcelona rasca un empate ‘in extremis’ ante el Newcastle en Champions

Pep Guardiola se pronuncia sobre el viaje de Mbappé a Francia: “Por lo visto, no ha ido solo, en nuestro club también pasa”