La búsqueda del “álbum perfecto” de pablopablo: “Cuando empecé en la música, me decían que por ser guapo y ser el hijo de Jorge Drexler me iba a ir muy bien”

pablopablo lanza 'Canciones en Mi', su primer álbum de estudio.

Su nombre es Pablo Drexler, aunque quienes le escuchan le conocerán como pablopablo. Hijo de dos músicos (la compositora Ana Laan y el famoso cantautor Jorge Drexler), convertido rápidamente en uno de los artistas indie más prometedores del panorama musical español, este joven de 27 años había llamado la atención del sector más underground por varias canciones como París, Números Rojos o Perfume.

A partir de estos temas, y gracias a colaboraciones con artistas como C. Tangana (Estrecho / Alvarado y El Madrileño), Nathy Peluso (Aprender a amar) o más recientemente Guitarricadelafuente (Sidekick), con quien además ha trabajado como productor de su último disco, Spanish Leather, su trabajo se ha ido conociendo cada vez más y le ha procurado tres Latin Grammys.

Con esta trayectoria, un largo viaje que le procurado también un mayor conocimiento sobre su propia faceta como músico, pablopablo debuta ahora con un primer álbum titulado Canciones en Mi. A través de sus 12 canciones, cristaliza sus propias inquietudes musicales y personales. La mezcla de tonos, ritmos y melodías sirve, a su vez, para conectar directamente con los dilemas de una generación que, cada vez más cerca de los 30, sufre las primeras dudas y contradicciones del mundo adulto.

Tiene, por lo tanto, algo de rebelde: llama la atención sobre la compleja relación que los jóvenes mantienen con sus propias emociones e invita a revertirlo con una música que, además de ser escuchada, debe alcanzar algo más hondo: ser sentida. Tiene, por ello, también algo de genial, puesto que, ya sea con el piano o la guitarra, marca las primeras y definitivas señas de un camino distinto, el camino propio de un artista que, por derecho de cuna y hasta la muerte, no deja de ser artista jamás.

Perder el miedo a lo comercial

-Pregunta: Preparándome la entrevista, leí que lo que menos te gustaba de dedicarte a la música era posar para fotos. ¿Qué tal lo llevas desde entonces?

-Respuesta: Qué gracioso (ríe). Sí, es como que todavía no sabía posar. Cuando empecé a hacerme fotos era como ‘¿qué tengo que hacer?’. Me costaba mucho, pero claro, vas pillando práctica y ya es súper fácil, lo he hecho tanto que ya no me disgusta y estoy bastante tranquilo.

-P: ¿Y qué es lo peor ahora?

-R: Las redes sociales. Eso sí que siempre ha sido lo peor. Odio las redes sociales. O sea, es un horror. Me encantaría estar en los 60 y no tener Instagram.

-P: ¿Antes de hacerte músico lo tenías?

-R: Ni posteaba nada ni tenía nada. Fue empezar a sacar música y tener que armar una movida y hacerla y ¡puf! Sí, me resulta difícil. Lo bonito es que, aunque no me guste, he aprendido a encontrarle el ángulo, intentar hacer lo mío y ahora estoy empezando a disfrutar mucho más que antes, pero sigue pareciéndome una cosa difícil, como que mi instinto natural no es sacarme fotos y subirlas. Tengo que esforzarme mucho, pero bueno, al final creo que lo estoy haciendo mucho mejor ahora que antes.

-P: Desde que empezaste en la música, has trabajado con artistas como Nathy Peluso, C. Tangana o más recientemente Guitarricadelafuente. ¿Te da miedo hacerte tan famoso como ellos y tener que exponerte todavía más?

-R: Sí que me da miedo. A su vez, realmente no creo que nunca vaya a ser así de famoso... ni es mi intención. No creo que mi proyecto vaya a por ese nivel de exposición. Me gustaría pensar que el nivel de exposición que tenga sea un poquito más natural. O sea, siento que esos niveles de fama son otra vida y otra cosa y no es algo que me interese nada.

-P: Entonces, ¿cuando compones una canción y algo suena demasiado comercial piensas en quitarlo?

-R: Pues sí, aunque he aprendido a no hacer eso tanto, a no descartarlo porque suene comercial. Hay algo en cómo escribo yo, que cuando pienso que me estoy pasando de comercial en verdad es que me estoy pasando de comunicativo. Es decir, estoy comunicando algo que es entendible y eso me da un poco de miedo. Ese miedo es lo que he aprendido a respetar y hasta a entregarme a eso y decir ‘es por ahí’, en vez de rechazarlo. A veces, cuando pienso que algo es demasiado comercial digo ‘ok, hay algo interesante aquí, voy a quedarme en este lugar un momentito más, a ver qué pasa’. Intento no huir.

Ilustración de Guitarricadelafuente (izquierda) y pablopablo en el videoclip de 'Sidekick'.

¿Qué se siente al hacernos mayores?

-P: La semana pasada entrevisté a Guitarricadelafuente y le pedí que me chivara alguna pregunta que hacerte. Me dijo que te preguntara ‘qué se siente al hacernos mayores’.

-R: Qué bueno (ríe). Sí, Sí. Es que este es un tema con el que Álvaro y yo nos hemos obsesionado mucho, el de hacernos mayores.

-P: Ya me advirtió de que te reirías.

-R: Sí, sí. Tenemos exactamente la misma edad, somos del 97 los dos y nos da mucho palo acercarnos a los 30. Además, coincide que los dos nos afeitamos y tal, como que intentamos parecer más jóvenes. Al final, en esta época hay mucha peña que se exfolia tanto la piel que parece que tiene como seis años menos. Yo ahora he aceptado mi edad y de repente ya no me afeito para fotos y tal, me dejo la barba. Estoy entregándome mucho más al paso del tiempo y los años y me hace muy feliz. Me da una paz nueva porque antes me rayaba mucho, de verdad. No me gustaba nada tener 27 años. Me daba asco, mal rollo, pero claro, tengo 27 años y tengo que ser feliz con lo que tengo, ¿no?

-P: ¿Qué es lo que no te gustaba de hacerte mayor?

-R: La sensación de que ha pasado mucho tiempo. No me gustaba el hecho de que los procesos tarden tanto: encontrar mi propia identidad, encontrar el álbum perfecto que yo quería escribir, todo tardaba mucho tiempo y eso es lo que me daba pena. No era tanto la pérdida del tiempo, sino querer llegar a mi identidad creativa rápido, con prisa. Y esa prisa me he dado cuenta de que es mala. Está bien haber esperado tanto para sacar música, dejar que las cosas maduren y que pase el tiempo. Cambiar de piel, cambiar de manera de vestir, cambiar de manera de escribir te lleva a lugares nuevos que son más reales y más cercanos a ti, a tu identidad.

P: ¿Has encontrado el álbum perfecto?

-R: Ahora mismo, honestamente y aunque suene súper pretencioso, para mí este álbum es perfecto. O sea, no sé si para otra persona... Lo dudo muchísimo, pero para mí es perfectamente lo que yo quería decir. Igual en un mes lo odio, ¿sabes? Pero ahora mismo estoy muy contento con él.

El amor en los jóvenes

-P: ¿Tienes alguna canción favorita de Canciones en Mi?

-R: Me gustan todas igual, no te podría decir.

-P: A mí la que más me ha gustado es Siempre te quiero a veces. Me ha parecido impresionante.

-R: Qué guay, ahí hablo de las relaciones abiertas y el amor moderno.

-P: ¿El tema del amor lo tratas en casi todas las canciones, no?

-R: El amor en la era moderna es lo que más me ha interesado. Siento que me entregué a un personaje que tiene mucho que ver conmigo pero que está viviendo todas las diferentes maneras de amar hoy en día. En esencia, es una cosa de no saber comprometerse a algo y buscar salirse del compromiso, pero en la salida darte cuenta de que lo echas de menos. Estamos muy en este momento en la vida y en la historia, todo el mundo está sin querer comprometerse, pero a todos les encantaría tener un marido o una mujer... que al mismo tiempo no es con quien están ese momento, así que ya vendrá. O sea, el ser humano siempre ha tendido hacia la idea de ‘¿puede haber algo mejor que esto? Pero creo que nunca ha sido tan fácil fantasear con ese otro. Ahora abro Instagram y hay una persona más guapa que yo ahí. Lo tengo delante, ya no es solo mi imaginación. Tengo al alcance de mi mano una vida mejor y eso es lo que nos causa una ansiedad enorme. Al final, la ansiedad y la tristeza son la distancia entre lo que tengo y lo que quiero ser o lo que quiero tener. Nunca ha sido tan grande esa distancia como ahora mismo.

pablopablo, uno de los artistas emergentes del panorama musical nacional. (Aitor Laspiur)

“Descubrí que podía escribir las canciones que me apetecía”

-P: ¿Canciones en mí es un álbum para escuchar de una sentada?

-R: Yo creo que sí. Es casi todo en Mi mayor (tonalidad de las canciones), así que todo suena muy parecido.

-P: Pensaba que a los músicos les podía acomplejar que todas sus canciones sonaran de una forma parecida, como si eso diera la impresión de que todo es más fácil.

-R: Me parece que todo lo que genera complejo de inferioridad es aquello que más miedo te da mostrar. Es el miedo que te da mostrar algo íntimo y que no sea suficiente. Por ahí es donde está el mejor arte que puedas hacer. Como cuando Picasso se obsesionó con dibujar como un niño, ¿sabes? Es lo que te sale más natural. ¿Crees que esto no le va a gustar a nadie? Pues probablemente eso es lo mejor que has hecho. Volcarme hacia este álbum ha sido mucho un ejercicio de decir ‘¿cómo puedo hacer las canciones más sencillas y fáciles que he hecho en mi vida?’ Descubrí que podía escribir las canciones que me apetecía, no las canciones que hacían falta para impresionar a nadie. Es como si fuesen las canciones que yo quería escribir de adolescente y no me atrevía a hacer.

Una identidad propia

-P: En la última canción hablas de algo parecido, al decir que tus canciones no han gustado nada y que comenzarás a cantar las de tu padre (Jorge Drexler), que son las que gustan.

-R: Al final todo este álbum es un ejercicio en el que intento decir cosas que me resultan un poco atrevidas o incómodas. En ese sentido, quería que hubiese una canción en la que hablase sobre el hecho de que mi padre es famoso y es músico. Necesitaba hablar de esto y, por así decirlo, tomar el control de esta narrativa, incluso exagerarla y reírme de mí mismo. Me apetecía mucho tener una canción en la que dijese que mis canciones son una mierda y soy solo nepobaby. ¡Necesitaba decirlo! Y claro, eso es mentira, porque al final todo lo he hecho solo. Siempre he evitado cualquier cosa que tenga que ver con una oportunidad que venga de mi padre, ya sea Sony (la discográfica) o lo que sea. Nunca me ha interesado, entre otras cosas, porque no me lleva a nada bueno a largo plazo. Yo he hecho mi propia movida, pero es muy catártico de repente jugar a ese juego de decir que mi apellido me ha dado todo lo que necesitaba. Cuando empecé en la música había gente que me decía que, con lo guapo que era y al ser el hijo de Jorge, me iba a ir muy bien. Yo todo esto me lo iba apuntando y un día vi que ahí había una canción. La escribí a medias con Pucho (C. Tangana), que me escribió la letra de los estribillos y dos versos. Estoy muy orgulloso de esa canción.

-P: Tiene que ver con lo que decías antes de que las cosas que podrían llegar a acomplejarnos son aquellas en las que encontramos nuestro verdadero potencial.

-R: Exacto. Ahí está: cuanto más vulnerable te puedas mostrar, más emocionante es.

-P: ¿Dónde te gustaría estar cuando cumplas 30 años?

-R: Me encantaría estar escribiendo. Me encantaría haber hecho otro álbum que me guste tanto como este y estar girando y viviendo mi vida con algo de calma.

-P: Al principio de la entrevista te preguntaba por lo peor de la profesión. Dime ahora, ¿qué es lo mejor?

-R: Terminar una buena canción, exportarla y darme una vuelta escuchándola. No hay nada como eso. Incluso los shows, que cuando salen muy bien son un subidón. Pero hay algo particular en eso de estar en tu casa, escribir una canción que sabes que es buena, escucharla mientras das un paseo y confirmar que es buena al día siguiente. Te da un subidón que es inigualable. Ese momento de estar tú solo, con la consciencia de que has hecho algo muy bonito, es inigualable. En bucle hasta quemarla, y con todo el volumen posible.