España

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apunta que estas plataformas atentan contra la salud mental, la dignidad y los derechos “de nuestros hijos e hijas”

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid. (EFE/ Kiko Huesca)

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial. Así lo ha anunciado este martes el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha adelantado que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico para activar este procedimiento.

“Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha afirmado en un mensaje en X.

La creación de este tipo de contendidos está también bajo la lupa de la Comisión Europea, que el pasado 26 de noviembre inició una nueva línea de investigación contra la IA de Elon Musk, Grok. Según una investigación de los medios CCDH y The New York Times, esta herramienta llegó a compartir más de tres millones de imágenes sexualizadas en apenas 11 días, 23.000 de ellas eran de menores, con la opción de generar imágenes en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales. Ha recordadola ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que “hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas”.

Las redes se han convertido en un “Estado fallido”

Sánchez anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales, entre ellas restringir el acceso a los menores de 15 años. El líder socialista ha subrayado que este espacio se ha convertido en un “Estado fallido” donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”. La iniciativa debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, donde parece haber consenso con el primer partido de la oposición.

De forma paralela, varios países europeos también impulsan desde sus Cámaras legislativas acciones similares. A finales de enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en los colegios, con la expectativa de que la medida entre en vigor al inicio del próximo curso escolar.

Temas Relacionados

Pedro SanchezElon MuskEspaña-NacionalXEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Dónde va a nevar esta semana? La Aemet prevé nieve en cotas bajas y lluvia antes de un repunte de las temperaturas que alcanzarán los 25ºC

El termómetro superará los 12 grados en buena parte del interior y rondará los 20 grados en el Cantábrico, aunque las temperaturas más altas se esperan en el Mediterráneo

¿Dónde va a nevar esta

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, viaja en el primer tren Madrid-Sevilla desde junto a parte de su equipo directivo: la empresa ofrece otros 6 viajes de ida y 7 de vuelta; Renfe, seis de ida y seis de vuelta; y Ouigo tres en cada sentido

Ya circulan los primeros AVE

Los pacientes de cáncer de páncreas reaccionan al estudio de Barbacid: “Hay una necesidad urgente de respuestas”

‘Infobae’ contacta con la Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan) de España para descubrir cómo han recibido los afectados por la enfermedad el descubrimiento del CNIO

Los pacientes de cáncer de

Cañita Brava, entre la enfermedad y la escasez: “Tengo cáncer de intestino y cobro una pensión de 450 euros”

El humorista gallego fue uno de los cómicos y actores más prolíficos de los años 90, pero ahora está pasando por una situación límite

Cañita Brava, entre la enfermedad

Luna Palma, psiquiatra: “Cuando estamos ansiosos, el cerebro busca soluciones donde no las hay”

Estos bucles de pensamiento, lejos de calmar la ansiedad, aumentan el malestar y el cansancio mental

Luna Palma, psiquiatra: “Cuando estamos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya circulan los primeros AVE

Ya circulan los primeros AVE entre Madrid y Sevilla tras concluir las reparaciones y las pruebas de la vía un mes después del accidente de Adamuz

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te han mentido diciendo que las cajas de cambios automáticas no necesitan mantenimiento”

Cinco menores de edad fallecen en el incendio de un trastero transformado en vivienda en Barcelona

El “método de la siembra”, la modalidad de hurto con la que bandas organizadas distraen a la víctima y le sustraen el bolso en aparcamientos y gasolineras

Ayuso cesa a su consejero de Educación para intentar desbloquear la ley de Universidades, paralizada por el desacuerdo sobre la financiación

ECONOMÍA

España afronta su mayor crisis

España afronta su mayor crisis de acceso a la vivienda: los precios subirán un 7% este año recalentados por compradores extranjeros

Las aerolíneas restablecen los vuelos directos entre España y Venezuela tras dos meses de interrupción: fechas clave

Adif confirma que la vía de Adamuz está preparada para reactivar la alta velocidad entre Madrid y Andalucía

La Justicia rechaza que un padre deje de pasarle la pensión a su hijo que estudia en la universidad: la falta de relación no fue solo culpa del joven

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Sigue estos tres pasos si te han dado el alta médica después de la baja, pero no estás curado”

DEPORTES

El Girona vence al Barcelona

El Girona vence al Barcelona y el Real Madrid recupera el liderato

El exigente calendario de Carlos Alcaraz en Doha: un maratón de cinco partidos sin descanso

Así es la sede en la que se instalará Noruega durante el Mundial 2026: Greensboro, en Carolina del Norte, un lugar para “recargar energía”

El AT&T Stadium, escenario donde debutará Inglaterra en el Mundial 2026: el campo con las pantallas más grandes del mundo

El Gran Premio de Barcelona renueva con la Fórmula 1, aunque acogerá la competición en años alternos a partir de 2027