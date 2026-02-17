El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil con IA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid. (EFE/ Kiko Huesca)

El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación y difusión de pornografía infantil mediante la inteligencia artificial. Así lo ha anunciado este martes el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien ha adelantado que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico para activar este procedimiento.

“Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, ha afirmado en un mensaje en X.

La creación de este tipo de contendidos está también bajo la lupa de la Comisión Europea, que el pasado 26 de noviembre inició una nueva línea de investigación contra la IA de Elon Musk, Grok. Según una investigación de los medios CCDH y The New York Times, esta herramienta llegó a compartir más de tres millones de imágenes sexualizadas en apenas 11 días, 23.000 de ellas eran de menores, con la opción de generar imágenes en X.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado en Bluesky que con esta decisión el Gobierno da un paso más para garantizar los derechos de la infancia en las redes sociales. Ha recordadola ministra que en enero solicitaron a la Fiscalía que investigase si X había cometido delitos de pornografía infantil y destaca que “hoy, activamos en Consejo de Ministros el Art. 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal para investigar a las grandes plataformas”.

Las redes se han convertido en un “Estado fallido”

Sánchez anunció el pasado 6 de febrero a través de un vídeo en X una campaña de cinco medidas contra las redes sociales, entre ellas restringir el acceso a los menores de 15 años. El líder socialista ha subrayado que este espacio se ha convertido en un “Estado fallido” donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”. La iniciativa debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, donde parece haber consenso con el primer partido de la oposición.

De forma paralela, varios países europeos también impulsan desde sus Cámaras legislativas acciones similares. A finales de enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales y restringe el uso de teléfonos inteligentes en los colegios, con la expectativa de que la medida entre en vigor al inicio del próximo curso escolar.