Así son los nuevos cursos de especialización de Inteligencia Artificial para Formación Profesional aprobados por el Gobierno

El objetivo del Ejecutivo es ampliar el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a tres nuevos cursos de especialización de Formación Profesional enfocados en inteligencia artificial, manejo de datos y producción agraria de insectos. La aprobación, realizada a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, amplía el catálogo nacional de FP, que supera las 12.400 formaciones, para responder a las demandas de transformación digital y sostenibilidad en el mercado laboral, según detalla el ministerio en un comunicado.

En ambos casos, quienes lo cursen, detalla el Gobierno, se basarán en técnicas de aprendizaje automático para la predicción, clasificación o cualquier otro tratamiento inteligente de datos, imágenes, vídeos o lenguaje natural, preprocesando, depurando y particionando los datos en subconjuntos, identificando las variables significativas y verificando la ausencia de sesgos.

“La transformación digital está redefiniendo los modelos productivos en todos los sectores económicos y tecnologías como el Big Data, la analítica avanzada y la Inteligencia Artificial son ya elementos estratégicos para la competitividad empresaria”, afirman desde Educación. En este sentido, destacan que la implantación de estos dos cursos de especialización forma parte de “una propuesta formativa estratégica, alineada con las tendencias actuales del mercado laboral y con los objetivos de modernización del sistema educativo”.

Una de las titulaciones se incorpora es un curso de especialización de Grado Superior en Aprendizaje Automático: Gestión de Datos y Entrenamiento, con 800 horas de duración. Esta formación permitirá a los estudiantes extraer, procesar y realizar análisis de datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

El segundo es el curso de Grado Superior en Aprendizaje Automático: Instalación, Despliegue y Explotación de Sistemas, con 540 horas, centrado en la instalación, configuración y mantenimiento de software y herramientas específicas para inteligencia artificial sobre sistemas informáticos. Este curso se enfoca en las fases finales de implementación y operación de estos sistemas. Las aplicaciones prácticas de estos sistemas incluyen procesamiento de imágenes y sonido, predicciones, recomendaciones, procesamiento de lenguaje natural, agentes inteligentes, entre otros.

Pedro Sánchez ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

Un curso de especialización en Insecticultura

El tercer curso autorizado pertenece a la familia profesional agraria: se trata del curso de especialización en Insecticultura, con 600 horas de formación. El Gobierno ha señalado que quienes completen esta especialidad recibirán capacitación para manejar y producir insectos reproductores y huevos fertilizados tanto por vías convencionales como ecológicas. Entre los cometidos formativos destacados figuran la obtención de animales para cría y reposición, producción de insectos destinados a usos alimentarios —humanos y animales— y otras aplicaciones complementarias, junto a la tramitación de certificaciones de producción ecológica. El temario cubre además competencias en montaje y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipos involucrados en estas explotaciones.

Educación señala que la implantación del curso responde a una demanda creciente por parte de sectores agrícolas y ganaderos, especialmente aquellos implicados en la producción de insectos con fines de alimentación y otras aplicaciones industriales. El perfil profesional de especialista en Insecticultura emerge así para dar cobertura a actividades de cría controlada de insectos tanto para consumo humano como animal, además de productos farmacéuticos, biocombustibles y desarrollos industriales diversos.

