Un senador de EEUU pide que las bases americanas “salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas”: “Habéis perdido el rumbo”

Lindsey Graham, senador republicano estadounidense y considerado de los principales apoyos del presidente Donald Trump, ha pedido hoy la retirada de las bases militares estadounidenses del territorio español. Esta petición llega tras la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las instalaciones de Morón y Rota en la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Así lo ha expresado el senador en una entrevista con Fox News en la que manifestó su descontento con la decisión del Ejecutivo. “¿Acaso deberíamos tener bases aéreas en un país que no nos permite utilizar esos aviones para proteger al mundo contra un régimen nazi de corte religioso?“, ha cuestionado Graham. A principios de mes, el senador ya había expresado que, a su parecer, la decisión del Gobierno de España - la cual califica como ”aberración" - es una muestra de ”liderazgo débil".

El senador ha insistido también en que Irán se encuentra “a unas semanas” de poseer armas nucleares, calificando a las autoridades de Teherán de “nazis” y “locos” y asegurando que, de haber tenido armamento nuclear a su disposición, “lo habrían usado”. Tanto el Gobierno de Irán como el Organismo Internacional para la Energía Atómica, sin embargo, han explicado repetidamente que el programa nuclear iraní tiene fines exclusivamente civiles y energéticos, y que no existen pruebas de que exista ningún tipo de iniciativa para el desarrollo armas nucleares. De hecho, el propio Ayatollah Ali Khamenei emitió en 2003 una fatua (interpretación de la ley islámica) contra las armas nucleares, declarando pecado el desarrollo, el almacenamiento y el uso de este tipo de armamento.

España ha “perdido el rumbo”, según Lindsay Graham

Graham dirigió críticas directas contra el ejecutivo español con una pregunta; “A España: ¿no nos permiten utilizar sus bases, bueno, nuestras bases aéreas en su país, para impedir que un régimen homicida obtenga armas nucleares que aterroricen al mundo?“. De acuerdo con el Departamento de Defensa de EEUU, desde el pasado 28 de febrero los ataques iraníes habrían provocado la muerte de 7 militares estadounidenses en distintos países de la región, así como la de 11 personas en Israel. Los ataques estadounidenses e israelíes, por su parte, habrían acabado con la vida de más de 1.000 personas en Irán y casi 500 más en Líbano.

El Gobierno de España, por su parte, ha justificado su decisión con los límites del acuerdo bilateral vigente ya que, según ha subrayado, la operación lanzada por Washington y Tel Aviv no se encuadra en los términos de la cooperación militar con EEUU. Debido a esto, Graham ha querido pedir al presidente Trump “que traslade todas nuestras bases fuera de España”.

El pueblo de Rota vive con relativa calma los acontecimientos en Oriente Medio y espera noticias sobre el desarrollo del conflicto.

Al mismo tiempo, pedía a otros socios de la OTAN “que permitan utilizar las bases aéreas” para una campaña cuyo fin, considera, es “proteger al mundo”. “A nuestros amigos en España: habéis perdido el rumbo. Ya no quiero hacer negocios con ustedes. Quiero que nuestras bases aéreas salgan de España y se trasladen a un país que nos permita utilizarlas”, añadió el senador.

Graham extendió las críticas a otros aliados de Washington. Expresó sobre Arabia Saudita que, aunque reconoce avances bajo el liderazgo de Mohamed bin Salmán, lamenta que no se haya unido a la ofensiva tras el ataque a la embajada estadounidense en Riad: “¿No tienen una obligación a sumarse a la lucha con nosotros? Aún tienen que hacerlo. Si no creen que un ataque contra la Embajada estadounidense desencadena una autodefensa mutua, quizá no deberíamos firmar un tratado con ustedes". Afeó también la falta de apoyo militar por parte de los Emiratos Árabes Unidos.

El senador republicano ha defendido también la ofensiva de Trump, que, a su parecer, “hizo lo correcto” al empezar esta guerra el 28 de febrero. Graham hace una comparación entre Irán y la Alemania nazi, y sostiene que, de haberse demorado lo que Washington y Tel Aviv llamaron “ataque preventivo” desde un principio, Teherán habría fabricado armas nucleares: “Si (Trump) hubiera esperado otro año, habrían tenido once armas nucleares”.