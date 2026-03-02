Senador Lindsey Graham carga contra la "aberración" del Gobierno de Sánchez por no ayudar a EEUU en ataque a Irán

Lindsey Graham, senador estadounidense con pasado en las bases militares de Estados Unidos en España, señaló que la historia registrará la postura del Gobierno español en la crisis con Irán y manifestó que espera que la actual política del Ejecutivo de Pedro Sánchez no represente una tendencia definitiva. Tal como reportó el medio original, el senador republicano, uno de los aliados de mayor peso del presidente estadounidense en el Senado, expresó que la actitud del Gobierno español ante la ofensiva contra Irán puede influir en la percepción que mantiene Estados Unidos sobre sus socios europeos.

Según informó la fuente, Graham criticó la negativa del equipo de Sánchez a dar apoyo militar a Washington mediante la utilización de las instalaciones de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la operación estadounidense en Irán. El Gobierno español justificó su decisión argumentando que la intervención solicitada no se ajustaba al marco del convenio bilateral que regula la cooperación militar entre ambos países. El medio detalló que esta respuesta española ha provocado una reacción pública de Graham, quien la consideró una clara demostración de "liderazgo débil" y la calificó de "aberración", asegurando que no es habitual entre los aliados europeos.

El senador, veterano en cuestiones de política exterior, destacó en un mensaje en redes sociales, citado por el medio, que a su juicio, el Ejecutivo presidido por Sánchez ha "perdido el rumbo" y muestra una disposición escasa a condenar al régimen iraní, mientras dedica críticas a Estados Unidos. Graham escribió que el actual Gobierno español se está convirtiendo en un referente de un "liderazgo europeo patéticamente débil", subrayando que parece mostrarse indiferente ante la situación en Irán. “El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos”, citó el medio original.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la posición oficial de España fue ratificada por los titulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y del Ministerio de Defensa, Margarita Robles. Ambos funcionarios declararon que Estados Unidos no estaba empleando las bases de Morón y Rota en el marco de la operación contra Irán y aseguraron que tampoco se prevé tal utilización en el futuro. El Gobierno insistió en que las instalaciones militares, de soberanía española, únicamente pueden emplearse bajo las condiciones recogidas por el convenio bilateral que limita los usos militares extranjeros en territorio nacional.

El medio además recogió que, en sus declaraciones, el senador Graham recordó su experiencia personal en España, mencionando su destino en las bases militares estadounidenses durante su carrera en la Fuerza Aérea. En este sentido, manifestó admiración hacia el pueblo español y valoró la alianza histórica entre ambos países, aunque lamentó la actual negativa oficial de España a colaborar en la operación liderada por Estados Unidos.

Al referirse a la coyuntura actual, Graham advirtió, según el medio, que "en momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados" y garantizó que la actitud de España tendrá repercusiones en la valoración estadounidense sobre sus socios europeos. Añadió que, mientras Estados Unidos y otros líderes buscan derrocar al régimen iraní, España ha adoptado –de acuerdo con Graham– una postura que califica, como mínimo, de indiferente ante los hechos ocurridos en la región.

La controversia surge después de que cazas estadounidenses hayan despegado de bases en territorio europeo tras la negativa española, un hecho que puso en primer plano el alcance y las limitaciones del acuerdo militar vigente entre Madrid y Washington. Según publicó el medio, la situación abre preguntas sobre el papel que España desea mantener dentro del marco de la alianza transatlántica en futuras crisis internacionales.