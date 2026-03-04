Las exportaciones de España a Estados Unidos bajaron un 8% en 2025, hasta los 16.716 millones de euros

China ha registrado un crecimiento considerable como socio clave en el comercio exterior español, con un aumento del 6,8% en las exportaciones procedentes de España en 2025, lo que ha situado el valor de los envíos a 7.971,6 millones de euros. Mientras tanto, el déficit comercial de España con Estados Unidos ha crecido de manera sustancial durante el mismo periodo. Según consignó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa a través de su informe anual, el saldo negativo con el país norteamericano se incrementó un 34,4% en 2025, alcanzando los 13.458 millones de euros, frente a los 10.013 millones de euros del año anterior.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio y recogida por medios oficiales, las exportaciones españolas a Estados Unidos en 2025 totalizaron 16.716 millones de euros, cifra que implica una disminución del 8% respecto a 2024. Este volumen de ventas representa el 4,3% del total de exportaciones efectuadas por España durante 2025, las cuales sumaron en su conjunto 387.091 millones de euros. Por el contrario, las importaciones españolas desde Estados Unidos aumentaron un 7%, situándose en 30.174,7 millones de euros, lo que equivale al 6,8% de todas las compras que realizó España al exterior, que ascendieron a 444.164,4 millones de euros durante ese mismo periodo.

El informe oficial resaltó que el déficit comercial de España con Estados Unidos experimentó un comportamiento especialmente destacado en diciembre de 2025. En ese mes, el saldo negativo bilateral subió un 20% en términos interanuales y llegó a 639 millones de euros, frente a los 532 millones registrados en diciembre de 2024. Las exportaciones españolas al mercado estadounidense el pasado mes de diciembre alcanzaron los 1.419,6 millones de euros, cifra que representa el 4,7% del total mensual de ventas al exterior y marca una reducción del 9,7% en comparación con diciembre del año anterior. A su vez, las importaciones procedentes de Estados Unidos sumaron 2.058,8 millones de euros, el 5,8% del valor total mensual de compras españolas al extranjero, y se situaron un 2,1% por debajo de las registradas en el último mes de 2024.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa detalló que varios países han jugado un papel significativo en las variaciones de las importaciones y exportaciones de España. China, que ha estado en el punto de mira de la política comercial española tras la aplicación de medidas arancelarias por parte del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, contribuyó positivamente al aumento de las importaciones españolas en 2025, especialmente en rubros como medicamentos, automóviles, motocicletas y aparatos eléctricos. Alemania, con la exportación de automóviles y dispositivos eléctricos, e Italia, con el envío de medicamentos, también figuraron entre los más relevantes en el balance del comercio español.

Estados Unidos contribuyó al crecimiento de las importaciones españolas principalmente con gas y productos farmacéuticos durante 2025. Respecto a las exportaciones, los datos del Ministerio apuntan que Reino Unido, China, Portugal y Estados Unidos fueron de los países que más aportaron a la variación anual positiva de las ventas al exterior españolas en el rubro medicamentos.

El informe también especificó la evolución del comercio con China en mayor detalle. El déficit comercial de España con ese país alcanzó los 42.278 millones de euros en 2025, lo que constituye un incremento del 12,1% respecto a los datos del año anterior. Mientras que las ventas de productos españoles a China crecieron un 6,8%, las compras desde el gigante asiático escalaron un 11,2%, situándose en 50.249 millones de euros en total. Estos datos reflejan que las exportaciones de España a China representaron el 2,1% del total de las ventas españolas al exterior, en tanto que las importaciones desde China constituyeron el 11,3% de todas las compras internacionales de España durante el ejercicio.

El comportamiento de las exportaciones hacia países extracomunitarios mostró algunas particularidades en 2025. Pese al avance del 6,8% en los envíos a China, otros países fuera de la Unión Europea experimentaron crecimientos mayores, como es el caso de Argelia con un alza del 168%, Indonesia con un 43,6%, Emiratos Árabes Unidos con un 28,6%, Egipto con un 20,8% y Vietnam con un 20,3%.

A nivel mensual, los datos de diciembre exhibieron una dinámica diferente en el flujo comercial con China. En ese mes, las exportaciones españolas al país asiático escalaron un 21,5% interanual, elevando su valor a 655 millones de euros, en tanto que las importaciones desde China presentaron un descenso del 2%, situándose en 4.052,2 millones de euros.

De acuerdo con los datos oficiales publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el análisis detallado del comercio bilateral e internacional evidencia una evolución desigual según los principales países socios, tanto en bienes específicos como en el saldo resultante para la balanza comercial española.