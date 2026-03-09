El PP plantea una bajada del IVA de la energía y doblar la deducción del IRPF para frenar la subida de los precios de la energía: reta al Gobierno a aprobarlo mañana

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Ávila, Castilla León. (Rafael Bastante/ Europa Press)

El Partido Popular registrará en el Congreso una batería de medidas para “frenar” la inflación y la escalada de precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado este martes que los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Pedro Sánchez y la subida de los precios de la energía “empeoran aún más la situación de las familias”.

“Para recuperar el poder adquisitivo”, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha planteado duplicar los mínimos vitales para la deducción del IRPF por hijo a cargo y por la actualización de los tramos. “Todos se benefician, pero especialmente las familias con hijos y las rentas más bajas que pagan IRPF”, ha señalado Bravo. Todo ello, según calculan en la formación, “tendrá un impacto aproximado de 200 euros de media por contribuyente”.

Respecto a las medidas energéticas, el PP ha propuesto una bajada del 10% en el IVA del gas y derivados del petróleo a todos los consumidores y suprimir el impuesto de generación eléctrica. En el caso de los derivados del petróleo, el PP reconoce que España debe pedir permiso a la UE. Si no fuera posible, el PP ha planteado una bonificación extraordinaria en el precio de venta al público por importe equivalente a la bajada del IVA del 21% al 10%.

Fuentes del PP adelantan que llevarán esta serie de medidas al Congreso “para analizar su respaldo en el resto de grupos”, pero han retado al Gobierno a “adelantarse y llevarlas mañana al Consejo de Ministros” porque las consideran de “urgente aplicación”. Según las mismas fuentes, Feijóo se referirá a este asunto en su intervención de esta tarde en Riaza, en el marco de la campaña electoral a las elecciones de Castilla y León.

El Gobierno estudia medidas para frenar una nueva crisis energética

Los analistas del sector energético ya advierten de que los ataques de Irán contra las instalaciones energéticas cataríes y su bloqueo al estrecho de Ormuz, de alargarse, se trasladasladarán rápidamente a los bolsillos españoles con subidas súbitas en la factura del gas y de los alimentos.

EEUU y Israel atacaron a una refineria de petróleo en Irán

Y en este contexto, el Gobierno de coalición ha asegurado que “dispone de los recursos” necesarios para afrontar el golpe y, por el momento, se limitan a monitorizar la situación. No obstante, en el seno del Gobierno ya se discuten medidas como aplicar el tope al gas, un mecanismo que ya funcionó durante la crisis energética de 2022 y que el ala de Sumar aboga por rescatar en un nuevo decreto anticrisis.

El presidente del Gobierno ha mantenido que la respuesta del Ejecutivo irá de la mano de los agentes sociales, como así se hizo durante la pandemia y la crisis energética tras la invasión de Rusia a Ucrania.