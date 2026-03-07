España

La línea 10 del Metro de Madrid cerrará entre Nuevos Ministerios y Cuzco durante nueve meses

Las obras en la estación de Santiago Bernabéu interrumpirán el servicio desde el 28 de marzo hasta finales de año

Guardar
Escaleras mecánicas en la estación
Escaleras mecánicas en la estación de Nuevos Ministerios, en Madrid. (Europa Press)

El Metro de Madrid interrumpirá el servicio de la Línea 10 en el tramo comprendido entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco desde el sábado 28 de marzo y, previsiblemente, hasta finales de año. Este corte se debe a las obras que se están realizando en la estación de Santiago Bernabéu.

Durante los nueve meses que durarán los trabajos, se pondrá en marcha un plan especial de movilidad, que contará con un servicio de autobuses gratuitos para garantizar la movilidad de los usuarios afectados, según ha explicado el director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Pablo Rodríguez Sardinero, en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid.

Entre las medidas previstas, se habilitará un servicio sustitutivo de autobús gratuito entre Plaza de Castilla y Nuevos Ministerios, que contará con diez vehículos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). La frecuencia estimada será de entre 3 y 5 minutos, según la previsión.

También se incrementará la frecuencia de varias líneas de la EMT que circulan por el Paseo de la Castellana, como las líneas 27 y 147, y se reforzará el servicio en líneas de metro cercanas, como la 1 y la 9.

Metro de Madrid. REUTERS
Metro de Madrid. REUTERS

La reforma en la estación Santiago Bernabéu

El cierre de este tramo de la Línea 10 del Metro durante nueve meses se enmarca en las obras de reforma de la estación de Santiago Bernabéu, iniciadas a comienzos de 2024. El proyecto contempla la demolición de la antigua estación para levantar una nueva infraestructura más amplia y moderna. Según Rodríguez Sardinero, el objetivo es finalizar la actuación en el primer trimestre de 2027, momento en el que se prevé su inauguración.

Esta nueva fase de las obras, según ha informado la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, ya ha superado el 40% de ejecución y hasta ahora no había tenido impacto en el servicio habitual del Metro de Madrid. A partir de ahora, los trabajos se centrarán en la integración de la infraestructura actual dentro del futuro diseño de la estación, que además pasará a denominarse ‘Bernabéu’.

En superficie, el entorno del Paseo de la Castellana ha permanecido ocupado desde el año pasado por maquinaria pesada y operarios. Sin embargo, el vallado instalado en esta vía se retirará este sábado, 7 de marzo, lo que permitirá mejorar la circulación en este punto de la ciudad.

Futura estación de Santiago Bernabéu.
Futura estación de Santiago Bernabéu. Metro de Madrid

Esta recuperación de la normalidad estaba prevista inicialmente para enero, pero las lluvias registradas en enero y febrero provocaron retrasos en los trabajos.

En cualquier caso, el desalojo de maquinaria en la Castellana no será total, ya que los responsables de la obra habían informado que se mantendrá ocupado un espacio en la vía de servicio del paseo para permitir la entrada y salida de camiones vinculados a la reforma subterránea.

La reforma cuenta con una inversión de 66 millones de euros y permitirá triplicar la superficie de la estación, que pasará de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400 metros cuadrados, aumentando la capacidad de viajeros. La renovación integral incorporará accesibilidad total mediante 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas, además de un gran vestíbulo central que sustituirá a los pasillos tradicionales y ofrecerá vistas a los niveles intermedios y a los andenes.

