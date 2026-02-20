Juzgan este jueves a un acusado de intentar disparar a un policía en el Metro de Gran Vía

La acusación formal respalda la versión de los hechos que apunta a que el acusado, de nacionalidad chilena y en situación irregular en España, exhibió una respuesta violenta durante el enfrentamiento con efectivos policiales en la estación de Gran Vía de Madrid. Según detalló Europa Press, la Fiscalía solicita una pena de diez años de prisión para el procesado al considerar que su conducta encaja en la figura de homicidio agravado por atentado en grado de tentativa. El juicio para determinar su eventual responsabilidad penal está previsto para celebrarse este jueves ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El incidente, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía recogido por Europa Press, tuvo lugar la tarde del 30 de diciembre de 2024, alrededor de las 17:00 horas, cuando dos efectivos de la Policía Nacional, vestidos de paisano y desarrollando labores preventivas contra la delincuencia, se acercaron al acusado y a otro individuo a fin de identificarlos y practicarles un registro. La intervención se realizó en el interior de la estación de Metro de Gran Vía, uno de los puntos neurálgicos del transporte madrileño.

La acusación sostiene que el ciudadano chileno reaccionó con hostilidad ante la aproximación policial y comenzó a gritar entre los pasajeros del Metro, manifestando que los agentes intentaban robarle. Esta acción habría provocado incertidumbre entre los viajeros, favoreciendo que la segunda persona involucrada en el hecho escapara del lugar. La súbita reacción contribuyó a desatar un momento de confusión y dificultó la intervención de los policías.

Europa Press indicó que durante el enfrentamiento físico, el acusado logró arrebatar el arma de dotación policial, una pistola modelo HK USP Compact. Portando el arma, el procesado presuntamente apuntó al agente policial con clara intención de disparar en dos ocasiones, tomando como objetivos tórax y abdomen, zonas identificadas como vitales. La investigación concluyó que el motivo por el que el arma no se disparó radicó en que el seguro manual se encontraba activado, lo que impidió la salida de proyectiles a pesar de los intentos.

El informe del Ministerio Público recogido por Europa Press afirma que, tras los intentos fallidos por disparar y al intentar cargar nuevamente la pistola, los agentes junto a personal de seguridad privada de la estación lograron controlar al acusado y despojarlo del arma. El forcejeo entre el procesado y el policía resultó en lesiones para este último: sufrió una contusión en la rodilla izquierda y un esguince en el tobillo derecho, lesiones cuya recuperación demandó cinco días sin que le quedaran secuelas físicas posteriores.

Según la documentación a la que accedió Europa Press, la Fiscalía fundamenta su solicitud de condena señalando la gravedad de los hechos y la atención al contexto en el que se desarrollaron, es decir, una intervención policial rutinaria destinada a la prevención de delitos. El hecho de que el acusado tomara el arma del agente y efectuara intentos de disparar a zonas vitales ubica el delito en la categoría agravada, según el escrito.

La Audiencia Provincial de Madrid será el órgano encargado de valorar las pruebas y los testimonios este jueves, basándose tanto en el relato de los agentes afectados como en las imágenes de videovigilancia y demás evidencias recopiladas en el marco de la investigación. Europa Press remarca que el proceso judicial tendrá como objetivo central establecer la responsabilidad penal del acusado y pronunciarse sobre la petición de pena calculada por el Ministerio Público.

El seguimiento de este caso responde al interés administrativo y judicial en dilucidar el alcance de la conducta del procesado durante una actuación policial. Tanto el desarrollo de los hechos como el procedimiento de control tras el incidente quedaron consignados en los reportes policiales y judiciales, cuya valoración completa corresponderá a los magistrados de la Audiencia Provincial durante la vista oral, tal como viene explicando Europa Press.