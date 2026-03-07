El lugar más íntimo de Isabel II, abierto al público al cumplirse 100 años de su nacimiento: sus estancias privadas en el Palacio de Holyroodhouse de Edimburgo

La reina Isabel II de Gran Bretaña y Felipe, príncipe de Edimburgo (Michael Kappeler/dpa)

El Reino Unido se ha propuesto reivindicar la figura de Isabel II en el centenario de su nacimiento mediante la apertura de las estancias privadas del Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo. La exhibición, que podrá visitarse desde el verano, busca ofrecer una visión inédita de cómo fue la vida cotidiana de la monarca y su esposo, el duque de Edimburgo, en uno de sus espacios más personales.

La celebración del centenario se materializa en una iniciativa de la Colección Real que permitirá, durante 100 días, la organización de visitas guiadas para grupos reducidos. El recorrido incluirá los salones en los que la reina y Felipe de Edimburgo compartieron su vida privada, así como las habitaciones principales que utilizaban con vistas al jardín y al parque Holyrood.

La apertura de estos espacios, inédita hasta ahora, se presenta como una oportunidad irrepetible para descubrir la vertiente más íntima y doméstica de la monarca. El Palacio de Holyroodhouse se comenzó a construir en 1501 bajo el mandato de Jacobo IV y ha albergado a generaciones de la familia real desde la época de la reina Victoria, ofreciendo así un contexto histórico y personal a la visita, según la información difundida por la Colección Real.

Los objetos personales de Isabel II

Hasta el momento, el recuerdo de Isabel II, cuya muerte se produjo el 8 de septiembre de 2022, ha motivado homenajes diversos, pero la exposición que arranca este verano representa un salto cualitativo. Desde el 21 de mayo hasta el 10 de septiembre, los asistentes podrán acceder a los apartamentos que fueron residencia privada de la soberana, y apreciar no solo su decoración personal, sino también objetos de la colección particular de la pareja y piezas de la Colección Real que ilustran el vínculo especial entre la reina y Escocia.

La Colección Real, encargada de organizar y gestionar el acceso, ha explicado que el recorrido proporcionará un enfoque novedoso que permitirá a los visitantes hacerse una idea fidedigna de la cotidianidad de Isabel II y Felipe de Edimburgo durante sus estancias en el palacio. No solo se explorarán los rincones en los que ambos revivieron su faceta más personal, sino que también se contextualiza el uso formal e institucional de la residencia, que ha servido de escenario a grandes acontecimientos históricos, como la visita en 2010 del papa Benedicto XVI al Reino Unido.

Palacio de Holyrood, en Edimburgo (Adobe Stock).

Las visitas al Palacio de Holyrood

El itinerario se ha diseñado para mostrar una selección de obras de arte pertenecientes a la colección privada de Felipe, piezas que según la Colección Real “reflejan el profundo aprecio de Felipe por los paisajes y la vida silvestre de Escocia”. Además, el visitante podrá contemplar prendas de gran valor personal relacionadas con la reina, que testimonian su afecto por Escocia y, en particular, por el propio palacio de Holyroodhouse.

A través de un comunicado oficial, la Colección Real ha subrayado que “el conocido amor de la reina Isabel II por Escocia tendrá un nuevo contexto a través de este acceso único y especial a los apartamentos privados, donde los visitantes disfrutarán de una nueva perspectiva tanto del uso formal como del más informal del palacio real de Edimburgo”.

El coche fúnebre que transporta el féretro de la reina Isabel II llega al Palacio de Holyroodhouse (Lisa Ferguson/Pool vía REUTERS)

La apertura de estas estancias coincide con la denominada Holyrood Week, el periodo vacacional en el que la reina acudía cada año y al que otorgó una relevancia distintiva dentro del calendario institucional. Además de sus días de descanso, el palacio sirvió de marco para audiencias con figuras políticas internacionales de primer orden.