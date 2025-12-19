España

La visita al dentista, la cita anual que tantas personas temen: “Muchos no acuden por la creencia de que solo es necesario ir cuando hay dolor”

La ortodoncista Marta Cuadra explica en ‘Infobae España’ que “la prevención siempre es más sencilla, menos invasiva y más económica”

Una mujer en la visita
Una mujer en la visita al dentista (AdobeStock)

Cuando pensamos en bienestar y hábitos saludables, es probable que aparezcan en nuestra mente imágenes como una dieta variada y equilibrada, rica en frutas y verduras, así como el ejercicio físico. En cambio, nuestra salud la moldean otros muchos factores que a veces pasan más desapercibidos, como descansar adecuadamente y cuidar las relaciones sociales.

Uno de los aspectos más olvidados en el bienestar integral es la salud bucal, pese a la importancia que tiene esta en nuestro organismo. De hecho, cada vez más estudios relacionan lo que ocurre en nuestra boca con la aparición de ciertas patologías. En septiembre de este año, una investigación publicada en la JAMA Oncology encontró una asociación entre una mala higiene bucodental y el aumento del riesgo del cáncer de páncreas.

Sin embargo, los españoles cada vez acuden menos al dentista. De acuerdo con los datos extraídos por el Observatorio de la Salud Bucodental elaborado por la Fundación IDIS, un 68 % de la ciudadanía ha reducido sus visitas al dentista debido a motivos económicos. De ellos, un 25 % afirma que la crisis tras la pandemia del coronavirus ha influido “mucho” en esta caída.

Más allá de lo que remueva el bolsillo, el miedo sigue siendo una de las grandes razones por las que muchas personas no acuden a su cita con el dentista, asegura la doctora Marta Cuadra, ortodoncista y ponente clínico de Align Technology. A ello se suma “la falta de tiempo o la creencia de que solo es necesario ir cuando hay dolor”.

La ortodoncista considera que esto es un error, pues “la prevención siempre es más sencilla, menos invasiva y más económica”. Por ello, la doctora Cuadra recomienda recomienda acudir al dentista, al menos, una vez al año. “Aunque en muchos casos se aconsejan revisiones cada seis meses, especialmente si existe riesgo de caries o enfermedad periodontal”.

“A menudo comparo los dientes con una casa. Si los pilares que la sostienen (los dientes) se deterioran, toda la estructura empieza a tambalearse y, cuanto más tiempo pase, más complejo y costoso será repararla. En cambio, cuando cuidamos la casa desde el principio y hacemos un mantenimiento adecuado, la inversión es mucho menor y los resultados se mantienen a largo plazo”, aclara a Infobae España.

Una clínica dentista (AdobeStock)
Una clínica dentista (AdobeStock)

Cuidarse la boca más allá del cepillado de dientes

Dos veces al día durante dos minutos. Así debe ser el cepillado de dientes, una tarea fundamental para el cuidado de la boca. No obstante, la higiene bucodental no se reduce únicamente al cepillo, independientemente de que sea manual o eléctrico.

El uso diario del hilo dental o los cepillos interdentales permiten limpiar las zonas donde el otro no llega, narra la ortodoncista. “También se recomienda el uso de colutorios cuando estén indicados por el profesional”.

Otro de los aspectos claves para cuidar de nuestros dientes es preocuparnos por nuestra dieta, puesto que ciertos alimentos favorecen la aparición de caries, como aquellos ricos en azúcares. Además, evitar el tabaco y mantener una buena hidratación son hábitos que influyen directamente en la salud bucal. ”Y, por supuesto, las revisiones periódicas son clave para prevenir problemas".

