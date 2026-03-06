¿Por qué recuerdas canciones de tu infancia pero olvidas lo que ibas a hacer en la cocina?

Persona disfrutando música en su coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estás en el coche con la radio encendida o incluso en una discoteca… de pronto suena una canción que hacía años que no escuchabas, quizás desde tu infancia o adolescencia, y de pronto algo hace “clic” en tu cerebro: conoces la letra al completo, palabra por palabra. Sin embargo, un día cualquiera sales de tu habitación para hacer una simple tarea en la cocina y, en cuanto cruzas la puerta, olvidas por completo qué estabas a punto de hacer, como si fueras un Sim al que han cancelado la acción.

¿Cómo es posible recordar al detalle una canción de hace tantos años, con cada palabra y cada nota, mientras que al mismo tiempo no logras recordar por qué entraste en una habitación hace apenas unos segundos, quedándote confundido frente a la puerta?

Esta contraposición no es una señal de deterioro cognitivo ni de que tu cabeza te esté fallando. Es una demostración de cómo funciona la memoria y de que no todo se almacena igual. Las canciones se recuerdan gracias a la memoria a largo plazo, que es sólida y duradera, mientras que las acciones inmediatas dependen de la memoria de trabajo, mucho más frágil y susceptible de perderse en un instante.

Un hombre escucha música por la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar la letra de una canción

La memoria a largo plazo está formada por redes distribuidas por todo el cerebro que almacenan información consolidada a lo largo de los años. Estas redes incluyen áreas del lenguaje en los lóbulos temporales, la corteza auditiva, las regiones motoras involucradas en la producción del habla y los circuitos emocionales, que ayudan a clasificar las experiencias como significativas, según The Conversation.

La música actúa como un estímulo neurológico porque moviliza múltiples sistemas al mismo tiempo: ritmo, lenguaje, movimiento y emoción. Esta combinación fortalece la codificación de la información. Cada vez que has repetido la letra de una canción, reforzabas las conexiones sinápticas implicadas. Con el tiempo, esa vía se vuelve eficiente y estable, y recordar la letra se vuelve casi automático.

Una persona bebe un vaso de agua en su cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar lo que ibas a hacer en otra habitación

Recordar lo que ibas a hacer en la cocina depende de la memoria de trabajo, es decir, el espacio temporal de almacenamiento del cerebro. Esta memoria solo puede retener una pequeña cantidad de información durante un breve período y es muy sensible a las distracciones: basta con que un solo pensamiento compita con ella para sobrescribirla.

Los psicólogos han descrito lo que a veces se llama el “efecto puerta”, donde, al pasar de un espacio físico a otro, el cerebro actualiza el contexto. Los cerebros evolucionaron para estructurar la experiencia en fragmentos significativos. Esa segmentación favorece la formación de la memoria a largo plazo.

Para evitar olvidar qué ibas a hacer, una de las estrategias más sencillas es decir la tarea en voz alta antes de moverte. Otra opción es la visualización breve: imaginar el objeto que vas a coger para crear un rastro mental más fuerte. Incluso llevar una señal física, como el propio objeto o un recordatorio, todo ello puede ser de gran ayuda para no quedarte quieto en el marco de la puerta sin saber qué hacer.