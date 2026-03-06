España

¿Por qué recuerdas canciones de tu infancia pero olvidas lo que ibas a hacer en la cocina?

La memoria a largo plazo conserva canciones y recuerdos, mientras la memoria de trabajo hace que las acciones inmediatas se olviden con facilidad

Guardar
Persona disfrutando música en su
Persona disfrutando música en su coche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estás en el coche con la radio encendida o incluso en una discoteca… de pronto suena una canción que hacía años que no escuchabas, quizás desde tu infancia o adolescencia, y de pronto algo hace “clic” en tu cerebro: conoces la letra al completo, palabra por palabra. Sin embargo, un día cualquiera sales de tu habitación para hacer una simple tarea en la cocina y, en cuanto cruzas la puerta, olvidas por completo qué estabas a punto de hacer, como si fueras un Sim al que han cancelado la acción.

¿Cómo es posible recordar al detalle una canción de hace tantos años, con cada palabra y cada nota, mientras que al mismo tiempo no logras recordar por qué entraste en una habitación hace apenas unos segundos, quedándote confundido frente a la puerta?

Esta contraposición no es una señal de deterioro cognitivo ni de que tu cabeza te esté fallando. Es una demostración de cómo funciona la memoria y de que no todo se almacena igual. Las canciones se recuerdan gracias a la memoria a largo plazo, que es sólida y duradera, mientras que las acciones inmediatas dependen de la memoria de trabajo, mucho más frágil y susceptible de perderse en un instante.

Un hombre escucha música por
Un hombre escucha música por la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordar la letra de una canción

La memoria a largo plazo está formada por redes distribuidas por todo el cerebro que almacenan información consolidada a lo largo de los años. Estas redes incluyen áreas del lenguaje en los lóbulos temporales, la corteza auditiva, las regiones motoras involucradas en la producción del habla y los circuitos emocionales, que ayudan a clasificar las experiencias como significativas, según The Conversation.

La música actúa como un estímulo neurológico porque moviliza múltiples sistemas al mismo tiempo: ritmo, lenguaje, movimiento y emoción. Esta combinación fortalece la codificación de la información. Cada vez que has repetido la letra de una canción, reforzabas las conexiones sinápticas implicadas. Con el tiempo, esa vía se vuelve eficiente y estable, y recordar la letra se vuelve casi automático.

Una persona bebe un vaso
Una persona bebe un vaso de agua en su cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidar lo que ibas a hacer en otra habitación

Recordar lo que ibas a hacer en la cocina depende de la memoria de trabajo, es decir, el espacio temporal de almacenamiento del cerebro. Esta memoria solo puede retener una pequeña cantidad de información durante un breve período y es muy sensible a las distracciones: basta con que un solo pensamiento compita con ella para sobrescribirla.

Los psicólogos han descrito lo que a veces se llama el “efecto puerta”, donde, al pasar de un espacio físico a otro, el cerebro actualiza el contexto. Los cerebros evolucionaron para estructurar la experiencia en fragmentos significativos. Esa segmentación favorece la formación de la memoria a largo plazo.

Para evitar olvidar qué ibas a hacer, una de las estrategias más sencillas es decir la tarea en voz alta antes de moverte. Otra opción es la visualización breve: imaginar el objeto que vas a coger para crear un rastro mental más fuerte. Incluso llevar una señal física, como el propio objeto o un recordatorio, todo ello puede ser de gran ayuda para no quedarte quieto en el marco de la puerta sin saber qué hacer.

Temas Relacionados

MusicaMemoriaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Bonoloto: este es el número ganador del sorteo del 6 de marzo

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: este es el número

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 6 de marzo: Enriqueta se arma de valor y desafía a José Luis y Martín y Francisco hacen las paces

El episodio 369 marcará un antes y un después en la serie de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del

La rutina de ejercicios en silla para mantenerse activo después de los 60, según una entrenadora

Una propuesta de 20 minutos que combina ejercicios de movilidad de piernas y brazos, que también ayudarán a la coordinación

La rutina de ejercicios en

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de Euromillones

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Números ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez publica un artículo

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Kylian Mbappé ya tiene carnet:

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions