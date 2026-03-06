El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El Ministerio de Igualdad ha multado con 25.285 euros a Vodafone debido al fallo registrado el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras para maltratadores, según ha informado Europa Press. Asimismo, indicaron que, aunque “ninguna tecnología es infalible”, el sistema “funciona con normalidad”.

La sanción se impone tras la apertura de un expediente destinado a evaluar las incidencias detectadas en el servicio Cometa. La investigación concluyó con la aplicación de una penalización económica, que se hará efectiva mediante la deducción de cantidades en el contrato con la empresa adjudicataria, es decir, restando importes de los pagos periódicos que debe percibir Vodafone por la prestación del servicio. Además, Ana Redondo ha destacado la implicación de la empresa responsable “en la prestación del mejor servicio posible”.

Caída del sistema en noviembre

El Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos para maltratadores, sufrió una incidencia tecnológica el pasado 11 de noviembre que obligó al Ministerio de Igualdad a activar “de inmediato” el protocolo de protección para las víctimas usuarias del dispositivo.

El fallo se debía a una caída general del sistema que se prolongó durante 13 horas, entre las cuatro de la madrugada y las cinco de la tarde. Durante ese tiempo, la plantilla del centro no pudo acceder a la plataforma, lo que impedía conocer qué estaba ocurriendo con las víctimas y sus agresores.

“Desde ese momento, se ha activado el protocolo de refuerzo de protección a las víctimas, avisando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las usuarias del servicio, a través de mensajes de texto. Ha existido una comunicación constante entre todas las partes implicadas y las víctimas han podido ponerse en contacto con la sala”, precisaron desde el Ministerio ese mismo día.

En esta misma línea, afirmaron que se trabajó “durante toda la mañana” en el restablecimiento del sistema y añadieron que se logró empezar a estabilizar sobre las 15.00 horas. “Los servidores finalmente han mostrado una estabilidad sólida a las 17:25 horas, cuando se ha recuperado la operatividad del sistema, que ahora funciona con normalidad”, apuntaron.

También, desde el ministerio, recordaron que “todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo” fueron avisadas, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “de forma que se garantizara la protección de las víctimas”. Además, aseguraron que mantuvieron “operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado ‘botón del pánico’”.

Fallos en el sistema desde 2024

Vodafone y Securitas Direct tienen una investigación abierta desde hace meses porque, además de la caída de sistemas de noviembre, el servicio ha registrado múltiples fallos desde que ambas compañías asumieron la gestión el 8 de febrero de 2024, incidencias que, según el ministerio, se han prolongado en el tiempo.

Fue con la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada en septiembre del año pasado, cuando se conoció que, durante el cambio de empresas, ya que la anterior adjudicataria era Telefónica junto a Securitas Direct, se produjo un fallo en el volcado de datos entre los sistemas.

Este error provocó que durante varios meses no se pudieran consultar los movimientos de los agresores anteriores al 20 de marzo de 2024. Según el ministerio, esta situación generó una “potencial desprotección de las víctimas” y tuvo “consecuencias” en los procedimientos judiciales por quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

Nuevo contrato de pulseras para maltratadores

El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un acuerdo para autorizar la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual.

Según explicó la ministra Ana Redondo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los nuevos dispositivos de seguimiento para maltratadores se colocarán en el tobillo, contarán con una batería de mayor duración, incorporarán una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricados con material antivandálico.