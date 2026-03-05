Rita Maestre denuncia que sufre acoso desde hace un año: “Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y la ofrece en Internet”

Rita Maestre ha denunciado a través de sus redes sociales un caso de acoso que sufre desde hace un año. (@rita_maestre/X)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha denunciado una situación de acoso y de vulneración de la intimidad que sufre desde hace meses. A través de su perfil de la red social X, la política ha explicado que “hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en Internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales”.

Esta situación ha provocado que, según su testimonio, varios hombres aparezcan en la puerta de su casa, a cualquier hora del día. “Esto lleva pasando desde hace más o menos un año y sigue pasando. La última vez fue hace dos semanas”, explica.

Su testimonio llega después de unos meses marcados por las sucesivas denuncias de acoso “muy graves” que han realizado otras mujeres en el ámbito de la política o el entorno policial. “La verdad es que no me he atrevido a contar [esta situación] hasta ahora”.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en una imagen de archivo. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Maestre denuncia la publicación de su dirección en anuncios sexuales

Maestre señala que esta situación comenzó hace aproximadamente un año, cuando empezaron a aparecer “hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche”: “Las primeras veces yo no abro porque pienso o porque quiero pensar que se trata de un error”, explica.

Sin embargo, cuando esta escena se siguió repitiendo tres o cuatro veces más, “uno de estos tipos sube desde el portal hasta la puerta de mi casa y empieza a llamar al timbre y a darle a la puerta diciendo: ‘Rita, ábreme la puerta’”. Cuando la portavoz de Más Madrid le preguntó que quién era y cómo sabía dónde vivía, él le respondía que “ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram”.

Fue en ese momento cuando la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid decidió acudir a la policía para interponer una denuncia. Tras semanas de investigación, Maestre relata que los agentes le indicaron que su dirección se encontraba en anuncios anónimos que ofrecen servicios sexuales.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). (Gustavo Valiente/Europa Press)

La política ha expresado que siente “miedo”, “repugnancia” y “la sensación de invasión de la intimidad” porque “hay una persona o más personas dedicando su tiempo a acosarme a través de hombres que quieren pagar por sexo”. “Es una forma de decir: ‘Sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa, a cualquier hora del día”.

Esta sensación de inseguridad se acrecienta, según explica la propia Maestre, por el hecho de que tiene dos hijas pequeñas: “Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras las estoy bañando, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al tiempo o aporrear la puerta de mi casa”.

“Esto no me pasaría si yo no fuera mujer”

El pasado martes, el Ministerio de Igualdad presentó un informe que alerta sobre la magnitud de la violencia digital dirigida a mujeres, revelando que siete de cada diez denuncias recibidas por canales especializados corresponden a agresiones en este entorno. Las afectadas son especialmente mujeres con presencia pública, como es el caso de políticas, periodistas y activistas.

En ocasiones, este acoso a través de Internet se traslada al entorno físico, como ha sido el caso de Maestre, que ha denunciado “la sensación de impunidad que da el anonimato de las redes sociales”: “La violencia digital es esto, son perfiles anónimos organizados que se creen impunes para acosar”.

La portavoz de Más Madrid, además, ha defendido que esta situación “no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista”: “A los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha, a quienes quieren amedrentarnos por hacer política, a todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir”, ha señalado. “No nos vamos a callar. Sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes, mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final”.