Madrid es del sector privado: la educación y la sanidad concertada absorben más del doble de fondos públicos que la media nacional

Más del 8,5% de los recursos públicos madrileños se destinan a centros concertados y empresas privadas

Marcos Montalbán

La Comunidad de Madrid solo
La Comunidad de Madrid solo invierte un 10,07% del PIB en educación y sanidad. (Imagen Composición Infobae)

La Comunidad de Madrid invierte menos en servicios públicos de lo que debería según su peso económico, y cada vez más recurre a empresas privadas para gestionar sanidad, educación y otros servicios esenciales, a través de conciertos y externalizaciones, en lugar de fortalecer la gestión pública directa.

En 2023, el gasto público de la región representó solo el 10,07% del PIB, 7,4 puntos menos que la media de otras comunidades autónomas, según el informe Diagnóstico y perspectivas de CCOO Madrid ante los presupuestos de la Comunidad.

Estos niveles reducidos de gasto impiden garantizar derechos básicos y afectan negativamente a la calidad de los servicios públicos”, advierte CCOO. Más alarmante es el dato de que Madrid destina más del doble de los fondos públicos (8,5%) que la media nacional (3,7%) a centros concertados y empresas privadas.

Sanidad: un tercio del gasto a manos privadas

El gasto sanitario por habitante en Madrid es de 1.719 euros, el segundo más bajo de España. No obstante, un tercio del gasto total se destina a empresas privadas, la proporción más alta de España. “La falta de inversión en la sanidad pública limita su capacidad de respuesta y favorece la privatización de servicios”, denuncia CCOO.

Una de las secciones más afectadas es la Atención Primaria. Solo representa el 10,7% del gasto sanitario, y la ratio de centros de salud es la más baja del país, con uno por cada 26.251 habitantes.

Además, las camas hospitalarias son 1,9 por cada 1.000 personas, muy por debajo de la media europea (más de 5). Es más, las listas de espera siguen aumentando, llegando a mayo de 2025 a más de un millón de pacientes esperando consultas, pruebas o cirugías, un 50% más que antes de la pandemia.

Según CCOO, la externalización y los conciertos con empresas privadas generan sobrecostes y precarización laboral.

Nuevo récord en las listas de espera de sanidad en Madrid: más de un millón de personas y 65,2 días de demora para operarse.

La Educación: la inversión más baja del país

La Comunidad de Madrid dedicó en 2023 el 2,4% del PIB a la educación, el porcentaje más bajo de España. El gasto por alumno en educación pública no universitaria fue de 4.744 euros, muy por debajo de la media nacional.

Casi uno de cada cinco euros del presupuesto educativo se destina a colegios concertados o privados, y el 43,7% del profesorado trabaja en uno de ellos. Del mismo modo, el número de alumnos por profesor es el más alto del país (12,5).

Por otro lado, en la universidad, solo el 64,6% del alumnado de grado o máster estudia en la pública, y la mayoría de los alumnos de máster opta por universidades privadas.

“El esfuerzo inversor en educación pública sigue siendo claramente insuficiente, con consecuencias en la calidad de la enseñanza y la equidad entre estudiantes”, señala CCOO Madrid. El sindicato reclama aumentar el gasto público, reducir ratios por docente y reforzar becas y plantillas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves que la izquierda quiera "colonizar" las instituciones, empezando por la Universidad, le ha acusado de crear un "chiringuito de familias y de negocios" y ha afeado que "se den títulos como churros". (Comunidad de Madrid)

Servicios Sociales: recortes que afectan a la equidad

Los servicios sociales vinculados a la sanidad y a la educación, como la Renta Mínima de Inserción (RMI), programas de apoyo escolar, atención a menores vulnerables, cuidados a personas mayores y dependientes, han sufrido recortes drásticos.

Entre 2022 y 2025, las familias beneficiarias de la RMI pasaron de 24.000 a 1.500, y el gasto ejecutado cayó de 134,7 millones a 4,3 millones de euros. Al mismo tiempo, un 20,9% de la población madrileña estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024.

“La Comunidad de Madrid mantiene niveles de inversión pública considerablemente inferiores a la media autonómica, lo que repercute directamente en la calidad de los servicios esenciales y en la capacidad de reducir desigualdades”, concluye el informe.

