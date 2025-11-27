¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

Un colegio privado. (Freepik)

En España, la educación pública sigue siendo mayoritaria: el 66,8% del alumnado no universitario estudia en centros públicos, mientras que el 24,5% acude a colegios concertados y solo el 8,6% a privados. Esta distribución se explica en gran parte por el componente económico, pero también por la confianza que las familias depositan en la enseñanza pública.

A pesar de ello, sigue existiendo la percepción de que los estudiantes que van a centros privados obtienen mejores resultados académicos, lo que ha llevado a que muchos se pregunten si esos resultados son reales o están inflados artificialmente.

Este debate ha sido analizado por Almudena Raboso, una profesora de Filosofía en la Comunidad de Madrid, quien participó en el videopódcast Contratiempos para explicar las dinámicas que se esconden tras el supuesto prestigio del sector privado y concertado. Lo que reveló rompe con la imagen habitual que se proyecta de estos centros.

“El prestigio académico del sector privado es un bulo”

Raboso afirma que la idea de que los centros privados obtienen mejores resultados se debe más a una estrategia comercial que a una verdadera excelencia educativa. Según la profesora, en muchos colegios privados y concertados existe la expectativa de que los alumnos deben aprobar cueste lo que cueste, ya que su rendimiento se convierte en un producto que el centro vende a las familias.

“El prestigio académico del sector privado es un absoluto bulo”, asegura Raboso. Lo que existe, en su opinión, son mecanismos orientados a mantener a los padres satisfechos, reforzar la imagen de éxito del colegio y, al mismo tiempo, asegurar la continuidad de las matrículas de sus alumnos.

Evitar suspensos es una cuestión económica

Raboso explicó que en algunos centros donde ha trabajado se ejercen presiones directas para subir notas o permitir recuperaciones ilimitadas, no por criterios pedagógicos, sino porque un alumno que suspende o repite “perjudica el negocio”. Ha contado como una vez le obligaron a que solo podían repetir 2 personas de 100: “En Primero de la ESO solo podían repetir dos personas de todo el curso”, cuenta.

Esto implica que, aunque un estudiante necesite repetir para consolidar aprendizajes, la rentabilidad económica prevalece sobre su desarrollo educativo. Según Raboso, incluso se les llega a comunicar a los profesores que las plazas del próximo curso ya están cubiertas, y que los suspensos ponen en riesgo la continuidad de esas matrículas.

Lo que no se ve: condiciones laborales precarias

Otro punto clave que la profesora destaca es que los trabajadores de la educación privada y concertada tienen condiciones laborales notablemente peores que los de la pública. Jornadas más extensas, más horas lectivas, salarios reducidos y prácticas irregulares que afectan a la remuneración son situaciones habituales, según Raboso.

Paradójicamente, quienes pagan más no necesariamente obtienen profesores en mejores condiciones, sino profesionales sometidos a presiones económicas.

El debate sobre la calidad educativa no puede basarse únicamente en la apariencia de buenos resultados. Si el rendimiento académico está condicionado por intereses económicos y no por criterios pedagógicos, la idea de excelencia se convierte en una ficción rentable, finaliza la profesora.