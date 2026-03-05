Antonio Resines explica en ‘La Revuelta’ su último problema de salud: “Me abrieron de arriba abajo, pero aquí estoy”

Antonio Resines durante su visita a 'La Revuelta' (La Revuelta)

La reciente reaparición de Antonio Resines en el programa La Revuelta, emitido en La 1 de RTVE y conducido por David Broncano, ha servido para aclarar el motivo de su prolongada ausencia. El actor ha detallado que fue sometido a una intervención de cirugía cardiaca, en la que le practicaron tres bypass coronarios, lo que implicó una hospitalización de más de una semana, con varios días en la unidad de cuidados intensivos.

Según narró el propio Antonio Resines en La Revuelta, la intervención tuvo lugar a finales de noviembre en el Hospital San Rafael de Madrid. Durante la entrevista, el intérprete mostró la cicatriz que le atraviesa el pecho y explicó con claridad las etapas de la operación.

Esta constó de una apertura de la caja torácica, sección del esternón, manipulación del corazón y sustitución de venas y arterias defectuosas por otras sanas, así como el cierre quirúrgico mediante alambres. “Me abrieron de arriba abajo. Una operación a corazón abierto, pero con dos cojones aquí estoy”, expresó ante el público y ante Broncano.

Qué se sabe sobre la operación

El actor, de setenta y un años, fue franco en la descripción de su proceso de recuperación. Afirmó que, aunque no se encuentra restablecido por completo, cada día experimenta una mejora física. Precisó que la intervención se debió a la obstrucción grave de las arterias coronarias, fenómeno que, en sus palabras, afectaba a casi la totalidad de sus vasos principales y le provocaba síntomas persistentes desde hacía tiempo.

“Estoy mejor que antes porque lo que yo tenía era obstrucción de las arterias, casi todas las coronarias. Tenía alguna calcificada. No se sabe por qué. De las tres coronarias, dos son más pequeñas y se llevan un 30%”, relató.

El diagnóstico se precipitó después de que experimentara una angina de pecho, que él mismo identificó como el preludio típico de un infarto. El propio Antonio Resines describió en La Revuelta que los primeros indicios fueron una sensación corporal comparable a la acidez de estómago y una marcada dificultad para subir escaleras o caminar durante periodos prolongados, lo que le obligaba a detenerse.

Las pruebas diagnósticas posteriores, incluidas analíticas y prueba de esfuerzo, confirmaron que el problema coronario requería una intervención inmediata. “El cuerpo te avisa de que algo está pasando. Es una sensación parecida a la acidez de estómago y me hice una serie de pruebas y me tuve que operar”, resumió el actor.

La situación médica exigió que Resines suspendiera sus compromisos profesionales, incluyendo su participación en el programa Top Chef: Dulces y famosos, donde fue sustituido por Luis Merlo. La operación requirió más de una semana de ingreso, con al menos tres días en cuidados intensivos.

A su regreso, y aunque advierte que la recuperación no es total, asegura que se siente fortalecido y agradece el trato recibido por el equipo médico. Ha destacado la labor de la sanidad pública y privada, subrayando el papel que ambos sistemas han tenido en su proceso de convalecencia: “La sanidad pública de este país... La privada también porque tiene la pública”, señaló en el programa.

La recuperación cardiaca y el regreso a la actividad

A pesar del grave trance médico, Antonio Resines afrontó la recuperación con sentido del humor y optimismo, mostrándose agradecido durante su reaparición televisiva. Expresó su deseo de retomar sus compromisos profesionales y anticipó nuevos proyectos en el ámbito cinematográfico. Compartió anécdotas relativas a su carrera y a los comentarios críticos recibidos a lo largo de los años, usando la ironía que le caracteriza.

Este tipo de intervención quirúrgica tuvo un impacto directo tanto en su salud como en su agenda laboral, forzando pausas y reajustes que mantuvieron su nombre alejado de la parrilla televisiva. En su entrevista con David Broncano, el actor se mostró especialmente agradecido al cuerpo médico, llegando a dedicar palabras de reconocimiento en público: “Estoy muy contento porque gracias a estos señores (en referencia a los doctores presentes en el teatro), se agradece. Sobre todo, el no poder venir aquí”.

No es la primera vez que la salud de Resines se ve comprometida. En 2021, el actor ya vivió una experiencia crítica al verse obligado a ingresar en la UCI por Covid-19. En aquella ocasión, su estado fue tan delicado que los médicos consideraron necesario inducirle el coma como último recurso para facilitar la recuperación pulmonar.

El seguimiento médico continuará en los próximos meses, mientras el intérprete reincorpora poco a poco la normalidad profesional y personal. Según las declaraciones ofrecidas por Antonio Resines en estos días, la experiencia ha reforzado su reconocimiento hacia el sistema sanitario y su intención de mantener la actividad, siempre bajo el monitoreo y los consejos de los especialistas que le asisten.