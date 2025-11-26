Antonio Resines reaparece y asegura estar “estupendamente” tras su ingreso en la UCI

Antonio Resines, en imagen de archivo (Europa Press / José Oliva)

El paso por la UCI de Antonio Resines hizo saltar las alarmas después del susto que ya se llevó el actor con su ingreso previo en 2021. El cántabro fue hospitalizado en el Hospital de San Rafael el pasado 13 de noviembre y permaneció tres días en la UCI y cinco días más en planta. Ahora, fuera de peligro, ha reaparecido junto a su mujer.

La prensa ha encontrado a Resines a las puertas de su domicilio, dirigiéndose con rapidez hacia un taxi. A su lado iba la productora Ana Pérez-Lorente, su esposa. El veterano actor no ha querido dar explicaciones sobre cuál es exactamente el problema por lo que acabó en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“No puedo, no puedo”, ha contestado al micrófono de Europa Press cuando le han preguntado cómo se encontraba. Tras una pequeña discrepancia con su mujer por ver quién entraba primero en el vehículo, Resines se ha subido mientras ella se dirigía al lado contrario del coche para montarse también.

Caracterizado como en las películas de ‘Piratas del Caribe’, el actor ha estado con algunos de los niños ingresados en la planta de oncología del hospital madrileño. (Comunidad de Madrid)

Eso sí, el actor, pese al shock por el encuentro inesperado con la prensa, ha agradecido la preocupación de los medios de comunicación y el apoyo recibido. “Gracias, gracias”, decía mientras se montaba en el taxi. También ha confirmado que se ha recuperado, aunque de nuevo de una forma muy escueta: “Sí, mejor ya”.

Antonio Resines mantiene silencio

Sin embargo, Resines ha mantenido el misterio y se ha resistido a dar cualquier tipo de detalle sobre lo sucedido. “Nada”, es lo único que ha contestado cuando le han intentado sonsacar qué es lo que le había pasado para que acabase ingresado en la UCI.

Antonio Resines reaparece tras su ingreso en la UCI (Europa Press)

No obstante, la prensa no se ha dado por vencida y ha seguido intentado conseguir las declaraciones del actor para conocer de primera mano lo que le pasó. Volvieron a preguntarle dos horas después cuando volvía a su vivienda en el barrio madrileño de Retiro. Allí, más tranquilo, ha asegurado que está “estupendamente”.

Por otro lado, Resines se ha mantenido prudente y no ha querido revelar cuándo retomará esa agenda tan apretada que por el momento ha tenido que dejar aparcada. Tanto él como su mujer se han limitado a dar “gracias” a los medios que los esperaban y han entrado en su edificio sin dar más explicaciones.

La agenda de Antonio Resines, paralizada

Los problemas médicos obligaron al actor a cancelar su participación en Top Chef: Dulces y famosos, el próximo concurso de cocina de Televisión Española que acaba de comenzar sus grabaciones. En el talent iba a compartir espacio con Belén Esteban, Mariano Peña o Natalia Rodríguez, pero ha tenido que ser sustituido por el actor Luis Merlos.

Por su parte, su amiga Loles León se encargó de transmitir calma un día antes, el martes 25 de noviembre, durante el photocall del documental de Antonio Flores. “Está muy animado y deseando irse a tomar cañas”, reveló la actriz con su gracia particular con el objetivo de restar dramatismo a la noticia, que ha preocupado a muchos al rememorar su oscuro episodio con la COVID-19.