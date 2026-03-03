España

Marta Hazas acude a ‘La Revuelta’ y se reecuentra con “su sombra” en ‘Velvet’: “Yo fui la sombra de la secretaria”

La actriz española ha coincidido con la cómica Valeria Ros, con quien comparte una trayectoria profesional paralela

La actriz española, quien se
La actriz española, quien se dio a conocer con su papel de profesora en 'El internado', ha acudido al programa de RTVE donde se ha reencontrado con Valeria Ros. / Captura de pantalla

Una entrada triunfal se podría decir que es lo que ha tenido Marta Hazas (Santander, 48 años) en su llegada a La Revuelta. Con el tobogán de por medio, la actriz española ha recordado su paso por el programa cuando aún se conocía como La resistencia: “Antes eráis unos macarras”. Este episodio es atípico, no solo por contar con un público original, sino por haber sido grabado hace poco más de un mes y emitirse ahora inédito. Además, el programa de esta noche ha contado con una colaboración especial, la “sombra” de Marta Hazas durante su paso por Velvet, donde interpretaba a una secretaria.

La actriz española, conocida a partir de su papel de profesora en la serie El internado (2007-2010), llega al programa de RTVE para promocionar su nuevo proyecto, Un matrimonio sin filtros. Sin mucha sorpresa, Hazas protagoniza una historia matrimonial junto a su pareja fuera de la ficción, Javier Veiga (O Grove, 53 años). Ambos interpretan en el Teatro Maravillas de Madrid a un matrimonio que va a separarse, pero se enfrentan a un dilema: tienen una casa en propiedad. La obra se estrenó en enero y seguirá disponible hasta junio en la misma localización.

El colofón final del programa lo ha puesto el músico Ricardo Fernández del Moral (Ciudad Real, 51 años), cantaor y guitarrista flamenco con una trayectoria profesional que comenzó a los 14 años en la peña flamenca ‘Juan Antonio de Córdoba’, en Almagro. No tardó mucho en convertirse en el guitarrista oficial y, esta noche, ha cerrado un programa inédito con un concierto en directo.

“Ella salió en ‘Velvet’, hizo de mí”, exclama Marta Hazas

Al finalizar la entrevista entre David Broncano y Marta Hazas, la actriz ha permanecido unos minutos más sobre el escenario para dar paso a Valeria Ros. La comediante, ante la sorpresa del presentador, apareció en la serie de Antena 3 Velvet. Lo que no sabía Broncano es que Ros hizo de la sombra de Hazas, literalmente. “Yo fui la sombra de la secretaria”, ha indicado la cómica.

Con bastante estupor por parte de los allí presentes, las dos actrices han procedido a explicar qué papeles desenvolvieron durante la ficción. Marta Hazas ha contado que, mientras ella rodaba exteriores y Miguel Ángel Silvestre debía continuar rodando en su despacho en la ficción, Valeria Ros hacía de ella. No obstante, a Ros no se le veía ni siquiera el rostro, porque todos los planos que ella interpreta estaban grabados a través de un cristal translúcido. De esta manera, solo aparecía la sombra de la actriz.

“Eras el bulto”, le ha espetado Broncano a Ros. “El bulto de Marta Hazas”, ha respondido ella entre risas. La cómica ha explicado que llegó a Madrid pensando que la actuación la catapultaría hacia la fama, rápidamente. No fue así. “No había castings, iba a un bar, me emborrachaba y empezaba a hablar", ha rememorado Ros. “Pero así llegué aquí”, ha continuado la cómica, quien estudió interpretación y, en la actualidad, actúa sobre los escenarios.

La comedia teatral de Hazas pone el periscopio en el uso del móvil en la pareja

La actriz ha querido abogar, durante la entrevista con Broncano, por la disminución del tiempo que se usa el móvil en el día a día. Aunque en la obra de teatro que protagoniza junto a Veiga, la casuística se da en una pareja sentimental, Hazas ha recordado que usar el móvil mientras se está con otras personas es bastante frecuente. La actriz lo ha podido comprobar cuando ha consultado, en directo, su tiempo de uso: 6 horas 58 minutos.

Pese a que este uso se ciñe a la rutina diaria, se trasladan situaciones similares en la obra teatral. “El móvil es un tercero más en la relación de pareja”, ha añadido Hazas. Durante su intervención, la artista también ha admitido que le dio “miedito” volver al teatro, al no haber un “corten” como en el cine. La dificultad radica, según la actriz, que “hay que hacerlo bien a la primera”.

