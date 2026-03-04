Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y VOX como tercera fuerza (Montaje Infobae)

El próximo 15 de marzo se celebrarán las elecciones autonómicas de Castilla y León. Un total de 2.097.768 electores -3.145 más que en los últimos comicios autonómicos- están convocados a las urnas para decidir el futuro de la región. Con la votación se elegirán los 83 procuradores que conformarán el parlamento autonómico, por lo que la mayoría absoluta corresponde a 42 escaños.

Se elegirán 15 procuradores en Valladolid; 13 en León; 11 en Burgos; 10 en Salamanca; 5 en Soria; y Palencia, Segovia y Zamora elegirán 7 cada una. Para entrar en el reparto, las candidaturas deben superar el 3% de los votos válidos en su provincia.

A menos de dos semanas de los comicios, diversas encuestas revelan el mismo resultado: victoria para el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico, como cabeza de lista; el PSOE en segunda posición, con Carlos Martínez como candidato; y Vox en tercer lugar, con Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, como representante.

La cuarta y la quinta posición quedarían disputadas entre Unión del Pueblo Leonés, encabezado por Alicia Gallego, y el bloque conformado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, que tiene a Juan Gascón como candidato autonómico. El sexto puesto en representación también coincide en varias encuestas: la candidatura conjunta de Podemos y Alianza Verde, con Miguel Ángel Llamas como cabeza de lista; quedando el resto de grupos en uno o dos escaños o sin representación alguna.

Los resultados de las encuestas

Según el último sondeo del CIS, del 20 de febrero, el Partido Popular obtendría un 33,4% de los votos, lo que supondría entre 28 y 38 escaños. El PSOE conseguiría un 32,3%, lo que permitiría al partido ocupar entre 26 y 35 escaños. VOX, con un 16,1% de los votos, tendría una representación de 11 a 19 procuradores. El CIS pone al bloque conformado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo en cuarta posición con un 5,1% de los votos, lo que podría suponer hasta 4 escaños. Unión del Pueblo Leonés conseguiría un apoyo del 4,9% (entre 2 y 4 escaños), Podemos y Alianza Verde un 3,1%; SALF quedaría en el 0,8%, y tanto X Ávila como Soria Ya obtendrían un 0,7% (entre 0 y 1 escaño).

Los resultados de la última encuesta de Sigma Dos, del 22 de febrero, son similares. El PP obtendría un 35,8% (entre 32 y 35 procuradores), el PSOE un 29,8% (de 26 a 28 escaños) y VOX un 16,8% (entre 13 y 14 representantes). Difiere del CIS en la cuarta posición: la ocuparía la Unión del Pueblo Leonés, con un 4,8% de los votos (de 3 a 4 escaños). Le seguiría en este escenario el bloque IU-MS-VQ, con un 4,5% de los votos (entre ningún y un procurador); Podemos-AV, con el 3,7%; Soria Ya con un 1,2% (uno o dos procuradores); y X Ávila con un 0,8% de apoyo (entre ningún y un procurador).

Desde SocioMétrica aportan datos similares. Su última encuesta, del 2 de marzo, pone al Partido Popular en primer lugar con un 31,6% de los votos (entre 30 y 33 escaños); seguido de un PSOE con un 27,3% de los votos (de 23 a 26 procuradores); y VOX con un 20,8% (de 18 a 21 diputados). Unión del Pueblo Leonés también se encuentra en cuarta posición según este sondeo, con un 6,3% de los votos (de 4 a 5 escaños); seguido del bloque IU-MS-VQ con un 3,6% (de 0 a 1 representante); Podemos-AV con el 2,2%; SALF con un 2%, Municipalistas España Vaciada con un 1,2%, X Ávila con el 1% (un procurador) y Soria Ya con un 0,9% (entre 1 y 2 escaños).

La última encuesta de NC Report, también del 2 de marzo, prevé resultados similares. Un 35,6% del voto para los Populares (32 o 33 escaños); un 27,6% para el PSOE (26-27 escaños); y VOX con un 17,9% (15 o 16 procuradores). Conseguiría un 4,9% de los votos y 3 escaños la Unión del Pueblo Leonés; el bloque IU-MS-VQ obtendría un 3,8% (un representante); Podemos y Alianza Verde un 2%; Soria Ya un 1,4% (2 procuradores) y X Ávila obtendría un 1,2% (1 representante).

Cómo evoluciona el apoyo a los grupos en la región

En las elecciones autonómicas de 2022, el Partido Popular obtuvo un 31,43% de los votos, permitiendo al grupo ocupar 31 escaños. El PSOE obtuvo el 30,05%, con 28 escaños ocupados por socialistas. VOX quedó en un 17,64% de los votos, lo que le supuso 13 asientos en el parlamento. Unión del Pueblo Leonés (4,3%) y Soria Ya (1,53%) obtuvieron 3 escaños cada uno; y el -ya inexistente- bloque de Podemos-IU-AV (5,08%), Ciudadanos (4,49%) y X Ávila (1,15%) lograron un procurador cada uno.

Sin grandes cambios en la política castellanoleonesa, apuntan las encuestas. Una vez más, ninguno de los partidos parece encaminado a conseguir una mayoría absoluta, en cuyo caso será necesario algún pacto entre grupos. El más probable: Carlos Pollán -candidato de Vox a la presidencia de la Junta- ha dejado caer ya en declaraciones para Tribuna Ávila que podrán pactar con el PP “si quieren cambiar políticas”.