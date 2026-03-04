España

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

De acuerdo con diversos sondeos, ningún grupo reúne el apoyo suficiente como para conseguir los 42 escaños de la mayoría absoluta, por lo que lo más probable es que sea necesario algún pacto entre formaciones

Guardar
Sin grandes cambios en Castilla
Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y VOX como tercera fuerza (Montaje Infobae)

El próximo 15 de marzo se celebrarán las elecciones autonómicas de Castilla y León. Un total de 2.097.768 electores -3.145 más que en los últimos comicios autonómicos- están convocados a las urnas para decidir el futuro de la región. Con la votación se elegirán los 83 procuradores que conformarán el parlamento autonómico, por lo que la mayoría absoluta corresponde a 42 escaños.

Se elegirán 15 procuradores en Valladolid; 13 en León; 11 en Burgos; 10 en Salamanca; 5 en Soria; y Palencia, Segovia y Zamora elegirán 7 cada una. Para entrar en el reparto, las candidaturas deben superar el 3% de los votos válidos en su provincia.

A menos de dos semanas de los comicios, diversas encuestas revelan el mismo resultado: victoria para el Partido Popular, con Alfonso Fernández Mañueco, actual presidente autonómico, como cabeza de lista; el PSOE en segunda posición, con Carlos Martínez como candidato; y Vox en tercer lugar, con Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes, como representante.

La cuarta y la quinta posición quedarían disputadas entre Unión del Pueblo Leonés, encabezado por Alicia Gallego, y el bloque conformado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, que tiene a Juan Gascón como candidato autonómico. El sexto puesto en representación también coincide en varias encuestas: la candidatura conjunta de Podemos y Alianza Verde, con Miguel Ángel Llamas como cabeza de lista; quedando el resto de grupos en uno o dos escaños o sin representación alguna.

El expresidente del Gobierno Felipe González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragóny Extremadura.

Los resultados de las encuestas

Según el último sondeo del CIS, del 20 de febrero, el Partido Popular obtendría un 33,4% de los votos, lo que supondría entre 28 y 38 escaños. El PSOE conseguiría un 32,3%, lo que permitiría al partido ocupar entre 26 y 35 escaños. VOX, con un 16,1% de los votos, tendría una representación de 11 a 19 procuradores. El CIS pone al bloque conformado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo en cuarta posición con un 5,1% de los votos, lo que podría suponer hasta 4 escaños. Unión del Pueblo Leonés conseguiría un apoyo del 4,9% (entre 2 y 4 escaños), Podemos y Alianza Verde un 3,1%; SALF quedaría en el 0,8%, y tanto X Ávila como Soria Ya obtendrían un 0,7% (entre 0 y 1 escaño).

Los resultados de la última encuesta de Sigma Dos, del 22 de febrero, son similares. El PP obtendría un 35,8% (entre 32 y 35 procuradores), el PSOE un 29,8% (de 26 a 28 escaños) y VOX un 16,8% (entre 13 y 14 representantes). Difiere del CIS en la cuarta posición: la ocuparía la Unión del Pueblo Leonés, con un 4,8% de los votos (de 3 a 4 escaños). Le seguiría en este escenario el bloque IU-MS-VQ, con un 4,5% de los votos (entre ningún y un procurador); Podemos-AV, con el 3,7%; Soria Ya con un 1,2% (uno o dos procuradores); y X Ávila con un 0,8% de apoyo (entre ningún y un procurador).

Desde SocioMétrica aportan datos similares. Su última encuesta, del 2 de marzo, pone al Partido Popular en primer lugar con un 31,6% de los votos (entre 30 y 33 escaños); seguido de un PSOE con un 27,3% de los votos (de 23 a 26 procuradores); y VOX con un 20,8% (de 18 a 21 diputados). Unión del Pueblo Leonés también se encuentra en cuarta posición según este sondeo, con un 6,3% de los votos (de 4 a 5 escaños); seguido del bloque IU-MS-VQ con un 3,6% (de 0 a 1 representante); Podemos-AV con el 2,2%; SALF con un 2%, Municipalistas España Vaciada con un 1,2%, X Ávila con el 1% (un procurador) y Soria Ya con un 0,9% (entre 1 y 2 escaños).

La última encuesta de NC Report, también del 2 de marzo, prevé resultados similares. Un 35,6% del voto para los Populares (32 o 33 escaños); un 27,6% para el PSOE (26-27 escaños); y VOX con un 17,9% (15 o 16 procuradores). Conseguiría un 4,9% de los votos y 3 escaños la Unión del Pueblo Leonés; el bloque IU-MS-VQ obtendría un 3,8% (un representante); Podemos y Alianza Verde un 2%; Soria Ya un 1,4% (2 procuradores) y X Ávila obtendría un 1,2% (1 representante).

Cómo evoluciona el apoyo a los grupos en la región

En las elecciones autonómicas de 2022, el Partido Popular obtuvo un 31,43% de los votos, permitiendo al grupo ocupar 31 escaños. El PSOE obtuvo el 30,05%, con 28 escaños ocupados por socialistas. VOX quedó en un 17,64% de los votos, lo que le supuso 13 asientos en el parlamento. Unión del Pueblo Leonés (4,3%) y Soria Ya (1,53%) obtuvieron 3 escaños cada uno; y el -ya inexistente- bloque de Podemos-IU-AV (5,08%), Ciudadanos (4,49%) y X Ávila (1,15%) lograron un procurador cada uno.

Sin grandes cambios en la política castellanoleonesa, apuntan las encuestas. Una vez más, ninguno de los partidos parece encaminado a conseguir una mayoría absoluta, en cuyo caso será necesario algún pacto entre grupos. El más probable: Carlos Pollán -candidato de Vox a la presidencia de la Junta- ha dejado caer ya en declaraciones para Tribuna Ávila que podrán pactar con el PP “si quieren cambiar políticas”.

Temas Relacionados

Política EspañaEspaña PolíticaElecciones Castilla Y León 2026Castilla Y LeónPartido PopularPPPSOEVOXPodemosEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La borrasca Regina afecta este miércoles a Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid con lluvias y viento fuerte

La Aemet alerta que la borrasca dejará lluvias en la mitad sur, la fachada oriental y parte del centro peninsular

La borrasca Regina afecta este

Jorge Cárdaba, español viviendo en Dubái: “Ves misiles pasar de un lado para otro en tu propia casa”

El joven, de Segovia, llegó a los Emiratos hace cuatro semanas buscando un nuevo comienzo y ahora lidia con la guerra en Oriente Medio

Jorge Cárdaba, español viviendo en

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

El presidente estadounidense acusó a España de ser un “aliado terrible” y al poco tiempo Emmanuel Macron grabó una declaración institucional en la que lamenta los ataques a Irán y la UE salió en defensa del jefe del Ejecutivo

Pedro Sánchez abre una crisis

Ona Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria, de la realeza a relanzar su carrera como cantante: “Me encanta la música folclórica búlgara”

La nieta de Simeón de Bulgaria II concede una entrevista a ‘Infobae’ en la que habla de su nuevo álbum, ‘Reset’, y de su inspiración en cada canción

Ona Mafalda, hija del príncipe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

El conflicto entre EE UU, Israel e Irán amenaza con reactivar la inflación y forzar al Banco Central Europeo a endurecer su política monetaria, lo que encarecería las hipotecas variables y mejoraría el interés de los depósitos a plazo fijo

La guerra en Oriente Medio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez abre una crisis

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

Irán comparte fotografías de sus líderes con todos los presidentes españoles, menos con Zapatero: cuatro décadas de relaciones históricas entre ambos países

ECONOMÍA

La guerra en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

La guerra en Irán llega al surtidor: el precio de la gasolina y el gasoil puede subir entre 8 y 10 céntimos el litro

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”