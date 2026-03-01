Pollán destaca que el programa de Vox contiene propuestas de "sentido común que cualquiera puede votar"

Al hacer referencia a las decisiones adoptadas por el Partido Popular y el Partido Socialista en Bruselas, Carlos Pollán lamentó que los acuerdos entre ambos partidos transcurran “a espaldas de los ganaderos y de todos los españoles” y se refirió específicamente al reciente pacto sobre Mercosur. Pollán consideró que dicho acuerdo compromete la actividad del sector primario y advirtió sobre el impacto negativo que tendrá en la agricultura y la ganadería local. Estas declaraciones fueron realizadas durante una visita en Segovia, donde Pollán, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, expuso su visión sobre los principales temas de debate electoral. En este contexto, señaló que las propuestas de su partido están dirigidas a todo el electorado de la comunidad autónoma sin distinción.

Según informó Europa Press, Carlos Pollán subrayó que el programa electoral de Vox recoge “soluciones de sentido común que cualquiera puede votar”, independientemente de la preferencia política que cada ciudadano haya expresado en ocasiones anteriores. Remarcó que las medidas que propone su formación buscan atender las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla y León, y sostuvo que el contenido del programa responde a las preocupaciones de la sociedad en su conjunto.

Durante su intervención, el candidato de Vox insistió en que los acuerdos que adoptan el PP y el PSOE a nivel nacional suelen situarse en contradicción con lo que votan conjuntamente en las instituciones europeas. Según publicó Europa Press, Pollán consideró que la imagen pública de desacuerdo entre ambos partidos en el Congreso de los Diputados y en las Cortes autonómicas contrasta con los pactos logrados en el ámbito comunitario. Mencionó el acuerdo sobre Mercosur como ejemplo de decisiones tomadas sin contar con el consenso de los sectores afectados, en especial el rural.

El medio Europa Press recogió también las críticas de Pollán hacia el Partido Popular por su manejo de la Ley de Memoria Histórica. Pollán se refirió a declaraciones recientes de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, quien en una entrevista expuso su intención de derogar dicha ley en caso de acceder al Gobierno. El candidato de Vox sugirió que estas aseveraciones difieren con los hechos en Castilla y León, ya que, según relató, existe un decreto impulsado por el propio Partido Popular relacionado con la memoria histórica que no ha sido revocado tras la salida de Vox del Gobierno autonómico.

En su encuentro con los medios locales, Pollán explotó la cuestión de la “estafa” política, término que utilizó para referirse al incumplimiento de compromisos por parte del Partido Popular en relación a leyes históricas. Dijo, según consignó Europa Press, que los populares no han impulsado la derogación de normativas una vez que Vox dejó de formar parte del Ejecutivo regional, pese a las promesas formuladas antes de su marcha.

La defensa del programa electoral y el alcance de sus medidas centraron buena parte de las declaraciones de Pollán en Segovia. El candidato señaló que las propuestas de Vox pretenden ser inclusivas y aseguró que están diseñadas para ser apoyadas por cualquier votante de la comunidad, sin importar sus antecedentes políticos o partidos preferidos en procesos electorales previos. Detalló que los objetivos de Vox en Castilla y León giran en torno a la adopción de iniciativas que respondan a la realidad cotidiana del territorio.

Según detalló Europa Press, la campaña electoral de Vox en la comunidad autónoma pone énfasis en la exposición de diferencias con los partidos que han protagonizado el bipartidismo en las últimas décadas. Pollán argumentó que el comportamiento de los partidos tradicionales no siempre responde a los intereses de la ciudadanía local, y criticó la falta de cumplimiento de sus compromisos una vez que asumen el poder o cuando intervienen en decisiones comunitarias.

Pollán cerró sus declaraciones sugiriendo que el electorado de Castilla y León requiere alternativas que no estén supeditadas a decisiones externas o que no dependen, según sus palabras, de “teatrillos” en las sedes parlamentarias nacionales o autonómicas. El candidato insistió en que Vox aspira a ser una opción para todos los ciudadanos y reiteró que las soluciones propuestas buscan restaurar la confianza en la administración pública y en la protección de sectores como el agrícola y el ganadero, afectados por políticas recientes acordadas fuera de la comunidad.