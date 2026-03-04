España

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes TDAH, deja de hacer estas cosas”

Las personas con TDAH pueden sentir culpa por las dificultades para concentrarse

El psiquiatra Javier Quintero
El psiquiatra Javier Quintero en un reciente vídeo de Tiktok.

Impulsividad, dificultad para prestar atención, inquietud... miles de personas lidian en España con los síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Se calcula que entre un 5 y un 7% de los niños menores de 18 años tienen este trastorno en nuestro país y al menos la mitad de ellos lo mantendrá durante la edad adulta.

Los signos del TDAH pueden pasar desapercibidos y achacarse a un comportamiento normal en la infancia, pero no son cosas de niños. La intensidad y la incapacidad de controlarlos dificultan el día a día de estas personas y, de no ser diagnosticados, tienen más probabilidades de fracaso escolar, tener un comportamiento antisocial, lesiones accidentales e incluso un abuso de drogas y alcohol o intentos autolíticos.

Para sobrellevar el TDAH existen tratamientos psicológicos y farmacológicos que pueden ayudar a quienes lo padecen, pero también pueden introducirse una serie de costumbres en la rutina diaria que alivian los síntomas y logran que quienes los sufren los controlen mejor. Por eso, el psiquiatra Javier Quintero pide que “si tienes TDAH, por favor, deja de hacer esto”.

Quintero es especialista en el tratamiento de TDAH. En sus redes sociales (@drjquintero) ha señalado “los errores más frecuentes” que comete la gente con esta patología y que le cuentan cuando llegan a su consulta. “En consulta, veo con frecuencia cómo la culpa, el desorden o la acumulación de tareas empeoran las cosas. A veces no se trata de hacer más, se trata de hacerlo de otra manera”, indica.

“No es falta de voluntad, es una dificultad”

Lo principal para Quintero es no ser duro con uno mismo. “No te llames vaga o vago. No es pereza, es disfunción ejecutiva. Cuando te etiquetas, aumentas el bloqueo”, asegura. El psiquiatra insiste en que “el TDAH no es falta de voluntad, es una dificultad en la regulación ejecutiva”.

El segundo consejo que da tiene que ver con las dificultades para prestar atención. “No intentes concentrarte en medio del caos”, recomienda Quintero. Es decir: intentar concentrarse en un lugar desordenado o con muchos estímulos es un reto añadido que no aporta nada y puede hacer de la tarea algo imposible. “El desorden visual multiplica la distracción. Trata de tener menos estímulos para conseguir más foco”, indica.

El profesor Torkel Klingberg, uno de los autores del proyecto, explicó: “Nuestro estudio sugiere que son específicamente las redes sociales las que afectan la capacidad de concentración de los más chicos”.

Como tercera recomendación, el psiquiatra apunta que la “fuerza de voluntad es necesaria, pero no es suficiente”. Por ello, puede ser aconsejable cambiar de entorno cuando algo falla. “Si en casa te distraes, trabaja o estudia fuera. ”El contexto pesa más que la motivación”, asegura.

Para las personas con TDAH, la procrastinación puede ser una muy mala costumbre. “No dejes para luego lo que puedas hacer en menos de dos minutos. Esas microtareas acumuladas se convierten fácilmente en ansiedad“, dice Quintero. Además, el especialista pide a las personas con este trastorno que intenten no distraerse con cada pensamiento que les pasa por la mente. “Apunta en una nota, en un post-it para que luego puedas volver a él. No lo estás reprimiendo, simplemente lo estás posponiendo", señala.

