España

Condenado un anciano por levantar un muro de 11 metros y deforestar un sendero sin permiso: “No quiero dañar a nadie”

Las asociaciones ambientalistas advierten de los riesgos de contaminación de acuíferos y por el peligro de que el muro de piedra colapse en un camino con afluencia de senderistas

Guardar
Imagen de archivo de agentes
Imagen de archivo de agentes de la Policía francesa. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La Justicia francesa ha dado por cerrado el proceso judicial contra un vecino de Septeuil que, a sus setenta y cinco años, ha sido condenado por la construcción de un muro de once metros de altura y modificar ilegalmente su terreno en una zona boscosa. Según el medio francés Le Parisien, la sentencia ha atribuido a este vecino una vulneración del Plan Local de Urbanismo por construir el muro y deforestar sin permiso a través de varias empresas.

El proyecto buscaba instalar un centro ecuestre, pero el juez ha considerado que es incompatible con la protección del terreno. La decisión, que confirma el fallo de un tribunal inferior el 12 de junio de 2023, también ha responsabilizado al alcalde de la localidad, Dominique Rivière, por los daños a cinco asociaciones ambientalistas.

El tribunal ha considerado probado que el alcalde fue advertido en reiteradas ocasiones, tanto por un concejal como por las propias asociaciones ecologistas, sobre la situación generada en la parcela. A pesar de las alertas recibidas, sus actos han permitido de forma consciente la continuidad o repetición de las infracciones, incluso alentando indirectamente su reiteración.

“Quiero que esto termine”

El edil ha optado por no pronunciarse públicamente sobre el desenlace, mientras que el propietario del muro, dueño de la finca desde 1998, ha manifestado su deseo de dejar atrás el proceso, que se ha alargado durante seis años. En unas declaraciones para este medio, explicó que construyó el muro para proteger a sus tres caballos, un asno y unas cabras rescatadas, y para evitar que el barro llegara al camino comunal.

“Quiero que esto termine, pero las asociaciones siguen molestándome”, ha afirmado René al medio Le Parisien, haciendo referencia al persistente seguimiento de los colectivos ecologistas. Se definió a sí mismo como “una buena persona” cuya única aspiración es lograr “la serenidad”. “No quiero dañar a nadie, solo deseo disfrutar tranquilamente de mi jubilación”, añadió.

El policía municipal de Septeuil apoyó la versión del propietario. Contó que intervenía con frecuencia y que, como las autoridades no se hicieron cargo del problema, el dueño debía contratar empresas por su cuenta para limpiar el camino.

Agricultores franceses realizan cortes de carreteras y protestas por la gestión de la crisis de dermatosis nodular contagiosa y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea

René no tendrá que demoler el muro, pero deberá repoblar la zona con especies arbóreas en el plazo de doce meses, enfrentándose a una multa de 25 euros diarios que se abonarán a las asociaciones Jade y Patrimoine Environnement si se produce retraso. Además, la sentencia le obliga a satisfacer una multa de 20.000 euros, de los que 15.000 euros quedan en suspenso.

Las asociaciones seguirán con el juicio porque “el muro sigue ahí”

Virginie Meurisse, presidenta de la asociación La Tournelle, valoró positivamente la condena porque suponía “un reconocimiento al intenso trabajo realizado durante años por las asociaciones”. Sin embargo, la dirigente mostró su intención de seguir adelante con el litigio porque “el muro sigue ahí”.

Las asociaciones ambientalistas expresaron su preocupación a la Prefectura de Yvelines por posibles riesgos de contaminación de acuíferos y por el peligro de que el muro de piedra colapse. Señalaron que, por su cercanía al camino comunal número 3, que forma parte de una ruta de senderismo, existe riesgo de accidentes para quienes pasan por allí. Los grupos anunciaron que seguirán atentos al desarrollo del caso.

Temas Relacionados

FranciaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas con una persona que piense que estas cosas son normales”

La experta advierte sobre ciertas dinámicas que pueden resultar perjudiciales en una relación de pareja

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

El Convenio otorga a Estados Unidos autoridad disciplinaria interna y España suele permitir su gestión en asuntos militares

Cerca de 3.000 militares de

La regla del 10-3-2-1, el truco para dormir bien, según un experto en sueño: “La exposición a la luz azul estimula tu cerebro”

Un descanso adecuado es crucial para tener una vida de calidad y cuidar el bienestar

La regla del 10-3-2-1, el

Las revistas del corazón esta semana: el cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú en Portugal con sus amigas

Este miércoles, 4 de marzo, también son protagonistas del quiosco Sonsoles Ónega, por la publicación de su nuevo libro, y Ágatha Ruiz de la Prada

Las revistas del corazón esta

El lado más personal de Fernando Ónega: tres dolorosas pérdidas, dos matrimonios y un trasplante que le cambió la vida

El legendario periodista ha fallecido este miércoles, 3 de marzo, a los 78 años

El lado más personal de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cerca de 3.000 militares de

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”