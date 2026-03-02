España Deportes

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

El club blanco confirma los peores presagios sobre la estrella francesa

Guardar
Foto de Kylian Mbappé. (Ricardo
Foto de Kylian Mbappé. (Ricardo Larreina/Europa Press)

El Real Madrid afronta uno de los tramos más importantes de la temporada y, de momento, lo tendrá que hacer sin Kylian Mbappé. A cuatro puntos del Barcelona en la Liga, aunque con un partido menos, y teniendo los octavos de final de la Champions a la vuelta de la esquina, los blancos necesitan a todos sus efectivos.

Sin embargo, el club blanco ha confirmado que su estrella tiene un esguince en la rodilla izquierda. Después de perderse la vuelta contra el Benfica, el Real Madrid ha publicado el parte médico del futbolista francés.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, explica el club.

Después de los numerosos rumores sobre el estado físico de Mbappé y el hermetismo de Álvaro Arbeloa, ya se conoce que Mbappé no pasará por el quirófano y se recuperará mediante un tratamiento personalizado. De esta manera, se confirma que el futbolista no arriesgará y seguirá métodos conservadores.

Tiempo estimado de baja

Las lesiones de rodilla son de las más complicadas para un deportista de élite. Un claro ejemplo de ello son Ronaldo Nazário o Kaká, dos estrellas brasileñas que, después de sus respectivas bajas, no volvieron a tener la misma explosividad. Esto podría ser un golpe fatídico para Mbappé, ya que su juego se basa, principalmente, en su punta de velocidad y su gran arrancada.

Aunque el comunicado del Real Madrid no especifica una fecha concreta, se estima que el tiempo de baja será de tres semanas, lo que coincide con la vuelta de Champions ante el Manchester City. Sin embargo, no sería la primera vez que Mbappé decide no forzar a pesar de que sea una gran fecha.

Bronca del Bernabéu al Real Madrid

La prioridad ahora en el club es evitar cualquier recaída. Un esguince de rodilla, incluso cuando no requiere cirugía, necesita tiempos biológicos de recuperación que no siempre pueden acelerarse, por mucho que el calendario apriete. En Valdebebas son conscientes de que forzar su regreso podría comprometer no solo este tramo decisivo del curso, sino también el rendimiento del delantero en los meses clave.

Además, en el horizonte aparece una cita que condiciona cualquier decisión: el Mundial, que se disputará en apenas unos meses. Mbappé no solo es una pieza fundamental para el Real Madrid, sino también el gran referente de la selección francesa, que aspira a pelear por el título.

Una recaída o una recuperación precipitada podría tener consecuencias mucho más graves a medio plazo. Por eso, aunque el calendario blanco sea exigente y la Champions esté en juego, probablemente el francés no arriesgue.

En este contexto, cada sesión de rehabilitación cuenta. El objetivo no es solo que Mbappé vuelva, sino que lo haga en condiciones óptimas para afrontar el tramo final de la temporada y, posteriormente, un Mundial en el que todas las miradas volverán a estar puestas en él.

Temas Relacionados

Real MadridMbappeFútbolEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

El exjugador del Barcelona se encontraba a unos minutos de salir del país cuando le avisaron de lo que acababa de suceder

Cómo ha sido la salida

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

El campeonato doméstico adelanta y modifica varios partidos para que los equipos españoles dispongan de más días de descanso antes de sus compromisos internacionales

Así queda el calendario de

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Si Barcelona y Atlético se clasifican, se enfrentarán en cuartos. El Madrid lo haría ante el ganador del Atalanta-Bayern

Los equipos españoles ya tienen

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Estrellas del fútbol apuestan por la gestión y el negocio deportivo mientras compiten en la élite

Futbolistas en activo con acciones

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

El club abrió un expediente disciplinario y reafirmó su compromiso de tolerancia cero ante conductas de odio y violencia

Expulsan a un aficionado del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una propietaria hace reforma en

Una propietaria hace reforma en su vivienda, se retrasa y no quiere pagar a los albañiles: la Justicia le condena a abonar 24.000 euros a la constructora

La Guardia Civil señala que solo uno de los 19 maquinistas de Renfe, Ouigo e Iryo que circularon por Adamuz el día del accidente reportó una anomalía en la vía

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del gas sube en Europa un 40% y el del petróleo un 8% por la guerra en Irán

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

ECONOMÍA

Más allá del petróleo, los

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

Un padre no quiere pagar la pensión a su hija tras discutir con ella y el juez se lo niega: la falta de relación se debe a la “inmadurez” de la adolescente

La guerra de EEUU con Irán impacta en el Ibex 35: viento de cola para Repsol mientras IAG no resiste las turbulencias

Los países con menor y mayor coste de vida del mundo: Bermudas multiplica por diez el índice de Libia, según un análisis global

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión