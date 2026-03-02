El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Foto de Kylian Mbappé. (Ricardo Larreina/Europa Press)

El Real Madrid afronta uno de los tramos más importantes de la temporada y, de momento, lo tendrá que hacer sin Kylian Mbappé. A cuatro puntos del Barcelona en la Liga, aunque con un partido menos, y teniendo los octavos de final de la Champions a la vuelta de la esquina, los blancos necesitan a todos sus efectivos.

Sin embargo, el club blanco ha confirmado que su estrella tiene un esguince en la rodilla izquierda. Después de perderse la vuelta contra el Benfica, el Real Madrid ha publicado el parte médico del futbolista francés.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución”, explica el club.

Después de los numerosos rumores sobre el estado físico de Mbappé y el hermetismo de Álvaro Arbeloa, ya se conoce que Mbappé no pasará por el quirófano y se recuperará mediante un tratamiento personalizado. De esta manera, se confirma que el futbolista no arriesgará y seguirá métodos conservadores.

Tiempo estimado de baja

Las lesiones de rodilla son de las más complicadas para un deportista de élite. Un claro ejemplo de ello son Ronaldo Nazário o Kaká, dos estrellas brasileñas que, después de sus respectivas bajas, no volvieron a tener la misma explosividad. Esto podría ser un golpe fatídico para Mbappé, ya que su juego se basa, principalmente, en su punta de velocidad y su gran arrancada.

Aunque el comunicado del Real Madrid no especifica una fecha concreta, se estima que el tiempo de baja será de tres semanas, lo que coincide con la vuelta de Champions ante el Manchester City. Sin embargo, no sería la primera vez que Mbappé decide no forzar a pesar de que sea una gran fecha.

Bronca del Bernabéu al Real Madrid

La prioridad ahora en el club es evitar cualquier recaída. Un esguince de rodilla, incluso cuando no requiere cirugía, necesita tiempos biológicos de recuperación que no siempre pueden acelerarse, por mucho que el calendario apriete. En Valdebebas son conscientes de que forzar su regreso podría comprometer no solo este tramo decisivo del curso, sino también el rendimiento del delantero en los meses clave.

Además, en el horizonte aparece una cita que condiciona cualquier decisión: el Mundial, que se disputará en apenas unos meses. Mbappé no solo es una pieza fundamental para el Real Madrid, sino también el gran referente de la selección francesa, que aspira a pelear por el título.

Una recaída o una recuperación precipitada podría tener consecuencias mucho más graves a medio plazo. Por eso, aunque el calendario blanco sea exigente y la Champions esté en juego, probablemente el francés no arriesgue.

En este contexto, cada sesión de rehabilitación cuenta. El objetivo no es solo que Mbappé vuelva, sino que lo haga en condiciones óptimas para afrontar el tramo final de la temporada y, posteriormente, un Mundial en el que todas las miradas volverán a estar puestas en él.