Intervenidas en Alicante 50 toneladas de alimentos en malas condiciones que procedían del exterior de la Unión Europea

La empresa responsable, que almacenaba cuatro toneladas de carne y 1.500 kilos de frutas y verduras no aptas para el consumo, carecía de licencia y de registro sanitario obligatorio

Los productos cárnicos intervenidos en Alicante por carecer del etiquetado necesario.

La Guardia Civil ha intervenido más de 50 toneladas de productos alimenticios, entre los que se incluyen piezas de carne sin las etiquetas pertinentes y vegetales mal conservados, en dos instalaciones situadas en el polígono industrial Garrachico de Alicante que carecían de licencia de actividad y registro sanitario. Como resultado de la investigación, cuatro personas han sido denunciadas por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Ley General de Sanidad. Además, a uno de ellos se le investiga por un presunto delito contra la propiedad industrial y otro de desobediencia grave.

Según detalla en un comunicado, las actuaciones, desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza, permitieron detectar irregularidades relacionadas con el almacenamiento, manipulación y distribución de productos destinados al consumo. Así, dieron con naves que guardaban productos en mal estado, pero también con posibles falsificaciones de zapatillas de marca.

En una primera nave inspeccionada, los agentes comprobaron la existencia de un elevado volumen de productos alimenticios de origen externo a la Unión Europea destinados a su posterior distribución y exportación. La empresa responsable carecía de licencia para la actividad y de registro sanitario obligatorio. Asimismo, parte de los productos que “no tenían el etiquetado reglamentario y otros presentaban deficiencias en la información exigida para su comercialización”. La totalidad de los alimentos fue inmovilizada cautelarmente y puesta a disposición del Área de Salud Pública de Alicante.

Los productos intervenidos en Alicante por carecer del etiquetado necesario.

En una segunda nave del mismo polígono, se constató la existencia de una actividad de almacenamiento, manipulación y distribución de productos cárnicos y hortofrutícolas “sin cumplir los requisitos higiénico-sanitarios exigidos”. Se localizaron más de cuatro toneladas de carne cuya trazabilidad documental no pudo acreditarse adecuadamente, procediéndose a su inmovilización cautelar. También se intervinieron aproximadamente 1.500 kilogramos de frutas y verduras en estado no apto para el consumo debido, según detalla el Instituto Aemado, a “deficiencias en su conservación y condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas”. Así, han acordado destruir estos alimentos.

1.900 pares de zapatillas deportivas presuntamente falsificadas

Durante la inspección en esta segunda nave, los agentes localizaron además 63 cajas que contenían más de 1.900 pares de zapatillas deportivas de distintas marcas, presuntamente falsificadas. El propietario de la mercancía fue investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y denunciado por infracción a la Ley de Represión del Contrabando.

