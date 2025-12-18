Protestas masivas de agricultores contra el acuerdo con el Mercosur paralizan Bruselas durante la cumbre de la Unión Europea

Los agricultores protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas

Cientos de tractores colapsaron las calles del centro de Bruselas el jueves mientras agricultores de toda Europa protestaban contra un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, en manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía.

Los manifestantes lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden mientras los líderes europeos se reunían en la capital belga para debatir sobre política comercial y agrícola. A media mañana, la policía respondió con cañones de agua a presión contra los manifestantes más cercanos, mientras cientos de agricultores hacían sonar las bocinas de sus tractores en señal de protesta.

Manifestantes se mueven entre gas lacrimógeno, junto a tractores, durante protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Más de 150 tractores bloquearon las calles del centro de la ciudad. (REUTERS/Yves Herman)

Un objeto arde cerca del Parlamento Europeo durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los manifestantes lanzaron bombas de humo y papas a la policía, que respondió con cañones de agua. (REUTERS/Yves Herman)

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, declaró a la AFP el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, afirmó, acusando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intentar “imponer el acuerdo”.

El grupo de presión agrícola Copa-Cogeca estimó que unos 10.000 manifestantes se concentraron en el barrio europeo de la capital. Más de 150 tractores bloquearon las calles del centro de Bruselas por la mañana, y se esperaba la llegada de muchos más a lo largo del día.

Un hombre se prepara para lanzar una papa durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Unos 10.000 manifestantes se concentraron en el barrio europeo mientras los líderes debatían el polémico pacto comercial. (REUTERS/Yves Herman)

El acuerdo con el Mercosur ocupó un lugar destacado en la cumbre de la UE, que se centraba originalmente en la financiación de la guerra de Ucrania. El pacto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y ayudaría a la UE a exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina en un momento de tensiones comerciales globales.

Objetos arden durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. El pacto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, pero los agricultores temen competencia desleal de productos sudamericanos más baratos. (REUTERS/Yves Herman)

Sin embargo, los agricultores, especialmente en Francia, temen que el acuerdo les suponga una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes del gigante agrícola Brasil y sus vecinos. Afirman que facilitaría la entrada en Europa de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja producidos por sus homólogos sudamericanos, menos regulados.

Los planes de Von der Leyen de viajar a Brasil este fin de semana para firmar el acuerdo se vieron comprometidos el miércoles después de que Italia se uniera a Francia para solicitar un aplazamiento. No obstante, al llegar a la cumbre del jueves, Von der Leyen dijo que aún esperaba llegar a un acuerdo.

Un hombre sostiene una raqueta de tenis durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Francia, Italia, Hungría y Polonia se oponen al acuerdo, con suficiente influencia para rechazarlo en el Consejo Europeo. (REUTERS/Yves Herman)

“Es de enorme importancia que obtengamos luz verde para el Mercosur y que podamos completar las firmas”, declaró la presidenta de la Comisión, quien mantuvo lo que calificó de reunión “buena y productiva” con una delegación de agricultores europeos para escuchar sus preocupaciones.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia no apoyaría el acuerdo sin garantías más sólidas para sus agricultores. “Consideramos que aún no hemos llegado a ese punto y que el acuerdo no puede firmarse” tal y como está, declaró Macron a los periodistas. Prometió que Francia se opondría a cualquier “intento de imponerlo”.

París y Roma han pedido cláusulas de salvaguardia más sólidas, controles de importación más estrictos y normas más rigurosas para los productores del Mercosur.

Con la oposición de Francia, Italia, Hungría y Polonia, los detractores del acuerdo tendrían ahora suficiente influencia dentro del Consejo Europeo para rechazarlo si se sometiera a votación. El revés provocó el miércoles una severa reprimenda del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo a sus socios de la UE que era ahora o nunca el momento de cerrar el acuerdo.

Oficiales de policía rocían agua sobre los manifestantes durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. A media mañana, la policía respondió con cañones de agua a presión contra los manifestantes más cercanos. (REUTERS/Yves Herman)

Alemania, potencia clave, así como España y los países nórdicos, apoyan firmemente el pacto con el Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y a una administración favorable a los aranceles en la Casa Blanca.

“Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz a los periodistas en Bruselas.

Los agricultores de toda Europa afirman que el sector lleva años en crisis y acusan a la UE de socavar sus medios de vida mediante acuerdos comerciales como el Mercosur y los posibles recortes en el presupuesto de la Política Agrícola Común.

“Nuestro mensaje es muy sencillo: llevamos protestando desde 2024 en Francia, Bélgica y otros lugares”, declaró Florian Poncelet, del sindicato agrícola belga FJA. “Nos gustaría que por fin se nos escuchara”.

(Con información de AFP y Reuters)