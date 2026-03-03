España

Embalses de agua se encuentran al 82,96 % de su capacidad este martes 3 de marzo

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Guardar
Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 82,96 % de su capacidad este martes 3 de marzo.

Los datos oficial muestra que la reserva de este recurso hídrico subió en comparación con la semana anterior.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: martes 3 de marzo de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 46.494 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 82,96 %.

Variación de hace una semana: 265 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,47 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 32.460 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 57,92 %.

Situación de las reservas de agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua
Los embalses de agua están a su 82,96 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 83,29%.

Aragón: 85,36%.

Asturias: 92,11%.

C. Valenciana: 51,74%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 70,84%.

Castilla-La Mancha: 67,47%.

Cataluña: 88,21%.

Comunidad de Castilla y León: 84,76%.

Extremadura: 88,52%.

Galicia: 92,92%.

Murcia: 31,76%.

Navarra: 87,93%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

Últimas Noticias

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

El tribunal considera acreditado que su estado clínico le impide desarrollar cualquier actividad laboral con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, incluso aquellas de carácter sedentario

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener una depresión clínica sin sentirte triste. Es más común de lo que crees”

La apatía, el insomnio y la pérdida de motivación son síntomas comunes que pueden pasar inadvertidos y retrasar la búsqueda de ayuda

Luna Palma, psiquiatra: “Puedes tener

Adrián Rodríguez reaparece en televisión tras dejar el centro de desintoxicación: “Huía de mí mismo, no me gustaba”

El actor volvió a ingresar en un centro el pasado mes de noviembre tras sufrir una recaída

Adrián Rodríguez reaparece en televisión

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te obsesionas con no perder a alguien, te olvidas de ti y casi siempre terminas perdiéndote”

El experto señala que en esta situación la persona suele quedarse con el sentimiento de no ser suficiente, lo que supone un golpe a la autoestima

Juan Rescalvo, psicólogo: “Cuando te

La ‘hermana’ desconocida de la reina Letizia: la ‘hijastra’ de Jesús Ortiz tras su matrimonio con Ana Togores

Su padre contrajo matrimonio por segunda vez con la también periodista Ana Togores en 2004

La ‘hermana’ desconocida de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Conceden la incapacidad permanente absoluta

Conceden la incapacidad permanente absoluta a un trabajador autónomo de la hostelería que sufre de obesidad, diabetes y le amputaron un dedo del pie

Estefanía Molina, politóloga: “No hay que subestimarlo, Vox puede gobernar algún día este país”

Estefanía Molina, politóloga: “Hay un drama en España y no lo han traído los inmigrantes”

Estefanía Molina, politóloga y periodista: “Me da miedo que esta democracia crea que puede convivir con gente a la que ya le da igual todo”

Israel critica a España por el respaldo de Irán al veto del uso de las bases de Rota y Morón: “¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?"

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

Juanma Lorente, abogado: “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”

Más allá del petróleo, los sectores españoles que se ven afectados por la guerra en Oriente Medio: del automóvil a la ropa o los aparatos electrónicos

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si dimites en una empresa, no tienes que esperar tres meses para cobrar el paro”

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita