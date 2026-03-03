España

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

En el más de un mes que llevan desde su creación, ya han sido contactados por unas 180 personas, sobre todo agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

En enero de este año saltaba la noticia de la creación de un colectivo, que bajo el nombre de ‘Policías Antifascistas’, buscaba la “defensa los derechos humanos y la democracia” dentro de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España. Tras más de un mes y con la recepción de constantes mensajes de personas que quieren participar han decidido dar el siguiente paso y constituirse como una asociación de pleno derecho.

“El objetivo es facilitar que la gente se implique, que les sea más sencillo”, explica a Infobae uno de sus representantes, Adrián Rodríguez, pero añade que todavía están valorando los detalles, como si habrá cuotas de socio o no.

Esta necesidad nace del hecho en que en este tiempo ya han sido contactados por unas 180 personas y, aunque el ‘boom’ fue sobre todo al principio, les siguen llegando mensajes. La mayoría son de agentes de los principales cuerpos, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, etc, pero también han sido contactados por jubilados, agentes rurales o funcionarios de prisiones.

Un hecho si tienen claro en este momento es que no quieren consolidarse como sindicato policial, porque “no es la línea que quieren seguir”, aunque en un futuro podría cambiar. Por el momento, su enfoque está en fortalecer sus redes sociales para llegar a más gente e ir creando equipos de trabajo, para ir teniendo mayor especialización.

Un objetivo global con raíces en Brasil

El origen de este colectivo, nace de una idea que lleva ya años llevándose a cabo desde Brasil. En 2016 se creó en este país el colectivo ‘Policiais Antifascismo’, que consiste en un movimiento de agentes de seguridad pública (policías civiles, penales, federales y militares) que defiende la democracia, los derechos humanos y la desmilitarización policial, oponiéndose a la extrema derecha y promoviendo un modelo policial comunitario que ya acumula más de 5.000 miembros.

“Nosotros tenemos contacto con ellos y esto es una especie de réplica, con las señales de identidad de nuestro país”, explicó Rodríguez a este periódico, que describe que este movimiento tiene en Brasil “una estructura bastante bien organizada e incluso hay miembros que se presentan a elecciones como concejales, como diputados, y nuestra idea es un poco reproducir eso en España”.

De esta manera, el plan final es que no se quede en un “fenómeno local o de país”, sino que sea global y se vaya reproduciendo en diferentes países, para “reclamar nuestro espacio como personas que nos consideramos antifascistas dentro de las organizaciones policiales”.

La base ética de su manifiesto

En su manifiesto explican que “en un momento en el que el tensionado clima sociopolítico y la normalización de los discursos de odio están incrementando la opresión, principalmente, sobre los grupos vulnerabilizados, se hace necesario que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en España nos signifiquemos para velar por una sociedad justa”.

Se describen, además, como “una iniciativa apartidista que pretende ofrecer ese espacio desde el que poner en valor nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social; y desde el que mostrar nuestro firme rechazo al fascismo en todas sus formas” y añaden que tienen “la firme convicción de que los continuos intentos de apropiación que el aparato de la extrema derecha realiza de nuestro trabajo deben combatirse. No estamos a su servicio y no debemos permitir que se nos asocie con sus posiciones. En esta línea, debemos seguir trabajando para que no se nos perciba como agentes represores de la movilización social”.

