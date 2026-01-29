Nace ‘Policías Antifascistas’, un colectivo para que agentes puedan “organizarse” en contra de los intentos de “apropiación” de la extrema derecha

Agentes de la Policía Nacional y el logo de la asociación (Montaje Infobae)

“En un momento en el que el tensionado clima sociopolítico y la normalización de los discursos de odio están incrementando la opresión, principalmente, sobre los grupos vulnerabilizados, se hace necesario que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en España nos signifiquemos para velar por una sociedad justa”, esta es la frase con la que comienza el manifiesto que pone los objetivos de un colectivo que ha nacido esta misma semana: ‘Policías Antifascistas’.

Se describen como “una iniciativa apartidista que pretende ofrecer ese espacio desde el que poner en valor nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social; y desde el que mostrar nuestro firme rechazo al fascismo en todas sus formas” y añaden que tienen “la firme convicción de que los continuos intentos de apropiación que el aparato de la extrema derecha realiza de nuestro trabajo deben combatirse. No estamos a su servicio y no debemos permitir que se nos asocie con sus posiciones. En esta línea, debemos seguir trabajando para que no se nos perciba como agentes represores de la movilización social”.

Sin embargo, poco se sabe hasta el momento de este movimiento, ya que, salvo la publicación de su manifiesto, en el que buscan reclutar agentes con sus mismos ideales, todavía no hay más noticias al respecto. Infobae ha hablado con uno de sus miembros, Adrián Rodríguez, que explica que ha sido todo “un poco precipitado” y no se esperaban una recepción tan rápida. En tan solo dos días han sido contactados por unos 70 agentes.

Es una “plataforma de reflexión”

“También nos ha contactado gente que nos ofrece su ayuda, como diseñadores web, por lo que está siendo una respuesta bastante contundente para lo que esperábamos”, añade. “Vamos a un ritmo bastante alto con los medios que tenemos y ahora mismo es un poco todo lento”, explica.

Todavía queda mucho camino para decidir todos sus objetivos, pero según explica Rodríguez “la intención en ningún caso, al menos por ahora”, es acabar presentándose a cualquier tipo de elecciones. “Esto no es un instrumento político, es más una plataforma para la reflexión y que compañeros de diferentes cuerpos con las mismas preocupaciones y reflexiones nos organicemos y estemos en contacto para sentirnos como más apoyados entre nosotros”.

Sobre si van a utilizar esta plataforma para denunciar posibles abusos que se cometan dentro del cuerpo, responde que “todavía es un poco precipitado decir de manera contundente que sí o que no. Es una cosa que hemos reflexionado lo que lo estamos organizando, pero ahora mismo no podría darte una respuesta”.

Un objetivo global con raíces en Brasil

Sobre su origen indica que nace de una idea que lleva ya años llevándose a cabo desde Brasil. En 2016 se creó en este país el colectivo ‘Policiais Antifascismo’, que consiste en un movimiento de agentes de seguridad pública (policías civiles, penales, federales y militares) que defiende la democracia, los derechos humanos y la desmilitarización policial, oponiéndose a la extrema derecha y promoviendo un modelo policial comunitario que ya acumula más de 5.000 miembros.

“Nosotros tenemos contacto con ellos y esto es una especie de réplica, con las señales de identidad de nuestro país”, explica Rodríguez, que describe que este movimiento tiene en Brasil “una estructura bastante bien organizada e incluso hay miembros que se presentan a elecciones como concejales, como diputados, y nuestra idea es un poco reproducir eso en España”.

De esta manera, el plan final es que no se quede en un “fenómeno local o de país”, sino que sea global y se vaya reproduciendo en diferentes países, para “reclamar nuestro espacio como personas que nos consideramos antifascistas dentro de las organizaciones policiales”.