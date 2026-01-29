España

Nace ‘Policías Antifascistas’, un colectivo para que agentes puedan “organizarse” en contra de los intentos de “apropiación” de la extrema derecha

La idea nace de una asociación brasileña que defiende los derechos humanos y la democracia y en tan solo dos días han sido contactados por 70 agentes que quieren participar

Guardar
Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional y el logo de la asociación (Montaje Infobae)

“En un momento en el que el tensionado clima sociopolítico y la normalización de los discursos de odio están incrementando la opresión, principalmente, sobre los grupos vulnerabilizados, se hace necesario que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) en España nos signifiquemos para velar por una sociedad justa”, esta es la frase con la que comienza el manifiesto que pone los objetivos de un colectivo que ha nacido esta misma semana: ‘Policías Antifascistas’.

Se describen como “una iniciativa apartidista que pretende ofrecer ese espacio desde el que poner en valor nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la igualdad y la justicia social; y desde el que mostrar nuestro firme rechazo al fascismo en todas sus formas” y añaden que tienen “la firme convicción de que los continuos intentos de apropiación que el aparato de la extrema derecha realiza de nuestro trabajo deben combatirse. No estamos a su servicio y no debemos permitir que se nos asocie con sus posiciones. En esta línea, debemos seguir trabajando para que no se nos perciba como agentes represores de la movilización social”.

Sin embargo, poco se sabe hasta el momento de este movimiento, ya que, salvo la publicación de su manifiesto, en el que buscan reclutar agentes con sus mismos ideales, todavía no hay más noticias al respecto. Infobae ha hablado con uno de sus miembros, Adrián Rodríguez, que explica que ha sido todo “un poco precipitado” y no se esperaban una recepción tan rápida. En tan solo dos días han sido contactados por unos 70 agentes.

Es una “plataforma de reflexión”

“También nos ha contactado gente que nos ofrece su ayuda, como diseñadores web, por lo que está siendo una respuesta bastante contundente para lo que esperábamos”, añade. “Vamos a un ritmo bastante alto con los medios que tenemos y ahora mismo es un poco todo lento”, explica.

Todavía queda mucho camino para decidir todos sus objetivos, pero según explica Rodríguez “la intención en ningún caso, al menos por ahora”, es acabar presentándose a cualquier tipo de elecciones. “Esto no es un instrumento político, es más una plataforma para la reflexión y que compañeros de diferentes cuerpos con las mismas preocupaciones y reflexiones nos organicemos y estemos en contacto para sentirnos como más apoyados entre nosotros”.

Sobre si van a utilizar esta plataforma para denunciar posibles abusos que se cometan dentro del cuerpo, responde que “todavía es un poco precipitado decir de manera contundente que sí o que no. Es una cosa que hemos reflexionado lo que lo estamos organizando, pero ahora mismo no podría darte una respuesta”.

Un objetivo global con raíces en Brasil

Sobre su origen indica que nace de una idea que lleva ya años llevándose a cabo desde Brasil. En 2016 se creó en este país el colectivo ‘Policiais Antifascismo’, que consiste en un movimiento de agentes de seguridad pública (policías civiles, penales, federales y militares) que defiende la democracia, los derechos humanos y la desmilitarización policial, oponiéndose a la extrema derecha y promoviendo un modelo policial comunitario que ya acumula más de 5.000 miembros.

“Nosotros tenemos contacto con ellos y esto es una especie de réplica, con las señales de identidad de nuestro país”, explica Rodríguez, que describe que este movimiento tiene en Brasil “una estructura bastante bien organizada e incluso hay miembros que se presentan a elecciones como concejales, como diputados, y nuestra idea es un poco reproducir eso en España”.

De esta manera, el plan final es que no se quede en un “fenómeno local o de país”, sino que sea global y se vaya reproduciendo en diferentes países, para “reclamar nuestro espacio como personas que nos consideramos antifascistas dentro de las organizaciones policiales”.

Temas Relacionados

Policía NacionalPolicía Nacional EspañaExtrema DerechaBrasilFascismoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Óscar Puente insiste en que la línea Madrid-Andalucía “no está abandonada” y asegura que el carril siniestrado pasó los controles “en perfecto estado”

El ministro de Transportes comparece en el Senado para dar explicaciones sobre el “caos” ferroviario. El PP le recibe al grito de “dimisión” y acusa a Sánchez de “cobarde” por negarse a acudir

Óscar Puente insiste en que

Aumentan las denuncias por violencia sexual digital contra menores: las víctimas tienen de media 13 años y son mayoritariamente niñas

En uno de cada tres casos, el agresor es un conocido o familiar. Save The Children denuncia que “internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas”

Aumentan las denuncias por violencia

La vida nocturna pasa factura: los noctámbulos tienen un 16% más de riesgo de sufrir un infarto

Los noctámbulos tienen, en general, una peor calidad de vida que el resto de población

La vida nocturna pasa factura:

Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado su comparecencia en el Congreso sobre el accidente de Adamuz y Gelida al 11 de febrero

Feijóo anuncia la creación de

Última hora de la borrasca Kristin en España, en directo | La Aemet activa para el viernes el aviso rojo por el temporal marítimo en gran parte de la costa de Galicia

Las rachas de viento huracanadas, las fuertes lluvias y las nevadas en cotas bajas han provocado cortes totales en carreteras

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo anuncia la creación de

Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

La Policía Nacional desmantela en Tenerife una organización que obligaba a mujeres a ejercer la prostitución: 27 víctimas liberadas, entre ellas varias menores de edad

Un hombre reclama más indemnización por las secuelas de un accidente de tráfico y la Justicia lo rechaza: seguía trabajando estando de baja

Paco Salazar, el hombre de confianza de Sánchez apartado por acoso sexual, comparecerá el 5 de febrero en la comisión del caso Koldo en el Senado

La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La compraventa de viviendas cae un 2,4% en noviembre pero los precios suben un 6,3%

Resultados ganadores del Super Once del 29 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Carlos Melio, abogado: “Si tu médico te da la baja, estas son tus obligaciones principales”

DEPORTES

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la próxima ronda de la Champions League

Los clasificados, los que van a playoffs y los que dicen adiós a la Champions: así queda la competición europea tras la última jornada de la liguilla

Así fue el gol olímpico que el árbitro anuló a Julián Álvarez y el motivo por el que no era válido

El Barcelona remonta ante el Copenhague y asegura la quinta plaza para evitar la repesca en la Champions

El Atlético de Madrid confirma su falta de pegada y se queda fuera del top-8 tras caer ante el Bodø/Glimt