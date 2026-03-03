Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”. (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejar a España “a la altura del betún” en el ámbito internacional tras las recientes tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Durante un acto público en Ávila, la dirigente popular ha cuestionado la política exterior del Ejecutivo central y sus posibles repercusiones para la imagen y la seguridad del país.

Estas declaraciones han surgido a raíz de la negativa del Gobierno español a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón. Dicha decisión ha provocado la reacción del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con un embargo y con la suspensión de las relaciones comerciales entre ambos países. Ante esto, Ayuso ha advertido de las posibles consecuencias de este desencuentro y la fragilidad de la posición española ante sus aliados.

Pérdida de confianza y falta de alternancia

En su intervención, la presidenta madrileña ha criticado la actitud del presidente del Gobierno, a quien ha atribuido la responsabilidad de un deterioro en la confianza internacional hacia España. “No puede ser que estén dejando al Estado de Derecho en España a la altura del betún, que no se pueda confiar en nosotros porque le damos la espalda a naciones enteras”, ha afirmado Ayuso. Y ha añadido que “ya veremos cuando Estados Unidos le hagamos una nueva peineta, como le estamos haciendo ahora, y tengamos un problema serio de seguridad o de defensa. ¿Les vamos a pedir algo? Me extraña mucho”.

Después, Ayuso ha subrayado que el jefe del Ejecutivo nacional “no mide las consecuencias” de sus decisiones y gobierna “para su parte de muro” y “para tener contentos” a sus socios políticos. Ha criticado además que se busque impedir la alternancia política en el país. “Yo me espero cualquier cosa de aquí a las elecciones, cuando tenga a bien el señor presidente, reconocer que España no le quiere. Me espero cualquier cosa”, ha asegurado la presidenta regional, quien ha sostenido que la gestión del Gobierno podría afectar el normal desarrollo del proceso democrático.

“Lo que nos quieren es a todos igualados a la baja”

Otro eje de la intervención de Ayuso ha sido la situación de las mujeres autónomas y las madres de familia. Así, ha denunciado que el Gobierno central “da lecciones de coraje y esfuerzo” a estos colectivos, mientras “las trata como si fueran débiles”. La presidenta madrileña reprochó al Ejecutivo su política de “igualar a la baja” y afirmó: “Lo que nos quieren es a todos igualados a la baja, empobrecidos a todos por igual”.

En el ámbito social y cultural, Ayuso ha censurado la postura del Gobierno hacia los creyentes y las tradiciones religiosas. “Atacan a los creyentes mientras España es un país de su virgen, de sus fiestas patronales y de aquellos que quieren o no quieren ir a misa”, ha manifestado.