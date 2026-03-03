Ana Boyer y Fernando Verdasco mandan un mensaje de tranquilidad desde Doha: “No tenemos miedo porque sabemos quién nos va a proteger”

Fernando Verdasco y Ana Boyer asisten a la entrega de los Premios Mujerhoy 2024, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

En plena escalada de tensión en Oriente Próximo, Ana Boyer ha optado por transmitir un mensaje de serenidad desde Doha, la ciudad en la que reside desde hace años junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos. La hija de Isabel Preysler, que se encuentra embarazada de una niña, ha querido calmar la inquietud generada entre sus seguidores ante el agravamiento del conflicto en la región.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con una amplia comunidad, Boyer ha compartido unas palabras breves pero significativas para tranquilizar a quienes han mostrado su preocupación en los últimos días. “Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto”, escribió, acompañando el mensaje de símbolos de cariño y optimismo.

Su marido también se ha pronunciado sobre la situación en redes sociales. Verdasco publicó un vídeo en el que expresa confianza en la protección institucional del país en el que viven, mostrando su respaldo al emir Tamim bin Hamad Al Thani. “No tenemos miedo porque sabemos quién nos va a proteger”, asegura el extenista, dejando claro que, pese a la situación, mantienen la tranquilidad.

El contexto, sin embargo, es complejo. La región atraviesa uno de sus momentos más tensos tras una serie de ataques que han elevado la preocupación internacional. El conflicto se intensificó después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, lo que desencadenó una cadena de represalias que ha afectado a varios países de la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegura que los cerca de mil españoles en la región, incluyendo militares, se encuentran bien.

Múltiples españoles en la zona

Entre ellos se encuentra Catar, donde la familia ha establecido su hogar desde hace casi una década. La respuesta iraní ha alcanzado diferentes puntos estratégicos de Oriente Próximo, ampliando el radio del conflicto y generando un clima de incertidumbre que también impacta en la vida cotidiana de quienes residen allí.

Uno de los efectos más visibles de esta escalada ha sido el colapso del tráfico aéreo en varios países de la región. Aeropuertos clave han paralizado su actividad y numerosas rutas han sido canceladas o desviadas como medida de seguridad. Esta situación ha impedido, por el momento, que muchas personas puedan abandonar la zona, entre ellas la propia Ana Boyer y su familia, que tenían previsto desplazarse a España.

La alteración del transporte internacional ha dejado a miles de viajeros bloqueados, mientras gobiernos y aerolíneas intentan reorganizar operaciones en medio de un escenario cambiante. En paralelo, se han activado protocolos de seguridad y recomendaciones para que la población permanezca en lugares seguros.

Altos perfiles españoles son residentes

El impacto del conflicto no distingue perfiles. Aunque tradicionalmente las guerras golpean con mayor dureza a los más vulnerables, en este caso también ha afectado a residentes extranjeros, empresarios y figuras públicas que habían fijado su residencia en países del Golfo atraídos por oportunidades profesionales o económicas.

En este contexto, la familia formada por Boyer y Verdasco se encuentra entre quienes viven de cerca esta situación. Instalados en Doha desde 2016, han construido allí su vida familiar, alternando estancias con viajes a Europa, especialmente a España y Reino Unido. Ahora, la realidad geopolítica ha alterado esa rutina.

