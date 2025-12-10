Ana Boyer y Fernando Verdasco esperan su cuarto hijo: “Nos haría mucha ilusión que fuese una niña”

Fernando Verdasco y Ana Boyer (Europa Press)

Ana Boyer y Fernando Verdasco se encuentran atravesando uno de los momentos más felices de su vida. Y es que la pareja se encuentra en la dulce espera de su cuarto hijo en común, según desvela ¡Hola! este miércoles, 10 de diciembre. La tenista y la socialité ya son padres de Miguel, de seis años, Mateo, de cinco, y Martín, de 20 meses.

De acuerdo con la información publicada por la revista del corazón, Isabel Preysler dará la bienvenida a su noveno nieto esta primavera, pues ya es abuela de los otros tres hijos del matrimonio, así como de los tres de Enrique Iglesias y los dos de Chábeli. “Estamos muy contentos. Nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices. Ha sido una buenísima noticia y una alegría habernos quedado otra vez embarazados”, confiesan a la publicación en una entrevista llevada a cabo en Catar, donde viven con su numerosa familia.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en una imagen de archivo (Europa Press)

La buena nueva ha salido a la luz en un momento clave para la pareja, quien el pasado 7 de diciembre celebro su octavo aniversario de bodas. Ambos se conocieron en 2012 en un concierto de Enrique Iglesias y, al año siguiente, iniciaron una relación que hoy en día continúa dando frutos. “Imposible mejor regalo de aniversario, desde luego. Hace un tiempo decidimos que nos apetecía ampliar la familia, así que para nosotros no ha sido una sorpresa repentina, porque es un bebé totalmente buscado“, detallan a ¡Hola!

“Con el cuarto bebé, nos plantamos”

A juzgar por sus palabras, la pareja siempre se ha visto rodeado de niños. “Hace muchos años, incluso antes de nacer Miguel, nosotros ya nos veíamos teniendo tres o cuatro hijos. Es decir, que siempre nos hemos visualizado como una familia numerosa. Los dos tenemos muchos hermanos y era algo que nos apetecía”, sostienen.

La hermana de Tamara Falcó se encuentra en el cuarto mes de gestación y confiesa a la revista del corazón que le da un “poquito de vértigo” la llegada de su cuarto bebé. “Desde hace ya unos meses, empezábamos a acostumbrarnos a lo que supone tener tres, habíamos encontrado equilibrio y nos organizábamos mejor, porque al principio fue un poco locura; yo creo que no nos lo imaginábamos. Nos apetecía mucho ser padres de nuevo, pero es cierto que cuando ya es algo real piensas: ‘¡Ahora hay que empezar con todo otra vez!’“.

Ana Boyer en una imagen de archivo (Europa Press)

“Estoy de cuatro meses, nacerá en mayo. Cerquita de la fecha en la que nació Martín también, que fue el 24 de abril”, revela la pareja. Y es que, en diciembre de 2023, Ana y Fernando sacaron a la luz que se convertirían en padres de su tercer bebé. Ahora, la historia vuelve a repetirse. “Todavía no sabemos el sexo del bebé, pero nos haría mucha ilusión que fuese una niña. Pero, como hemos dicho en otras ocasiones, para nosotros lo más importante, sobre todo es la salud. Y si son cuatro chicos, nosotros felices, mientras estén sanos, que es lo más importante”.

La pareja se ha sincerado y ha confesado que a la primera persona a quien le dio la noticia fue a Isabel Preysler. “Le hizo muchísima ilusión, por supuesto. Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que está feliz con la noticia y encantada de tener otro más”, manifiestan. Aunque aún queda tiempo para pensar en el nombre que decidirán para el bebé, lo cierto es que no descartan que este pueda empezar por M. “Para seguir la tradición, igual que los hermanos". Por el momento, Ana Boyer tiene claro que la familia se quedará con cuatro hijos. “Ahora mismo te diría que nos plantamos. Creo que no seguirá creciendo. Veo la puerta más cerrada que abierta”, zanja la socialité.