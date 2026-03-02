Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra (Lorena Sopêna / Europa Press)

La Audiencia de Barcelona ha condenado a 13 meses de prisión a un agente de los Mossos d’Esquadra, identificado como F.J.P.V., por apropiarse de un teléfono iPhone 12 Pro y unos auriculares Apple AirPods Pro pertenecientes a un ciudadano colombiano que murió en la vía pública en Santa Coloma de Gramenet. El delito ocurrió durante una intervención policial en octubre de 2021, y el fallo ha concluido que el efectivo se aprovechó de su cargo para adueñarse de los objetos.

A parte de la pena de cárcel, el juez le condena a la inhabilitación especial tanto para ejercer como policía como para presentarse a cargos públicos durante ese tiempo. La sentencia también obliga al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a indemnizar a la viuda del fallecido con 850 euros, monto valorado por peritos respecto de los bienes no recuperados.

Los hechos probados describen como el agente se encontraba en servicio nocturno el 27 de octubre de 2021, cuando acudió junto a su compañero a la calle Pedró de Santa Coloma de Gramenet, tras el fallecimiento de un ciudadano colombiano, identificado como V.A.I.P. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que la víctima se encontraba sin vida en la vía pública.

También estaban presentes en la escena miembros de la Policía Local de Santa Coloma, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y dos dotaciones de Mossos d’Esquadra del turno de tarde, quienes, tras la llegada del turno de noche, entregaron los efectos personales del fallecido, entre ellos una mochila negra que contenía un iPhone 12 Pro, unos auriculares inalámbricos Apple AirPods Pro, documentación personal, un anillo y un reloj, para que fueran incorporados al atestado policial.

La desaparición del teléfono móvil

Sobre las 23:06 horas de ese mismo día, los agentes del turno de noche iniciaron el regreso hacia Mataró, transportando las pertenencias del difunto en el maletero del vehículo. En la comisaría, F.J.P.V. confeccionó un acta de custodia en la que se registraron algunos efectos, incluyendo los auriculares, pero sin hacer mención al teléfono móvil.

Ya en la madrugada del 28 de octubre, los agentes se dirigieron nuevamente a la ABP de Santa Coloma de Gramenet para entregar la cadena de custodia, con el objetivo de que los efectos personales del fallecido fueran trasladados a la Unidad de Investigación a primera hora de la mañana. Ese mismo día, el jefe de la Unidad de Investigación solicitó un informe sobre la cadena de custodia a los agentes, considerando que no se había realizado correctamente.

Ante esta solicitud, y sin tener los efectos presentes, F.J.P.V. utilizó una fotografía enviada por el jefe de unidad para redactar una minuta policial, sustituyendo en el documento la descripción “auriculares inalámbricos” por “auriculares blancos”.

Posteriormente, el 2 de noviembre de 2021, la familia del fallecido se presentó en la Unidad de Investigación y advirtió la ausencia del iPhone 12 Pro y los AirPods Pro. Mediante la aplicación Find My Phone, se constató que el móvil había dejado de emitir señal desde la comisaría de Mataró el 28 de octubre a las 00:32 horas, y que los auriculares mostraban su última ubicación cerca del domicilio de F.J.P.V. en Mataró a las 07:48 horas del 29 de octubre, después de haber concluido su turno nocturno.

La investigación determinó que el agente, con ánimo de apropiarse del iPhone, se había adueñado del dispositivo antes de que se registrara formalmente en la cadena de custodia, situación que quedó evidenciada mediante la geolocalización. Asimismo, sustituyó los auriculares originales por otros que no correspondían, registrándolos en la minuta como “auriculares blancos”.

Una serie de pruebas indiciarias

Durante el juicio, la defensa del agente sostuvo que no manipuló ni sustrajo los objetos y que, al momento de la desaparición de la señal del iPhone, él se encontraba asignado a otro servicio en Granollers. Además, argumentó supuestas fallas técnicas o posibles negligencias en la cadena de custodia.

Sin embargo, el tribunal ha considerado que la explicación no era creíble frente al cúmulo de indicios técnicos y testimoniales. Han subrayado que las irregularidades en la entrega y registro de los objetos formaban parte de una maniobra deliberada. La sentencia describe que “la única conclusión lógica y razonable es que el acusado, aprovechando la circunstancia de que en el ejercicio de su actividad profesional como funcionario tuvo acceso a los efectos personales del finado, y que los dispositivos existían y desaparecen”.

Los Mossos d'Esquadra detienen al propietario de un concesionario de Harley-Davidson en Barcelona. (Mossos d'Esquadra)

El fallo no se sostiene en una sola prueba contundente, sino en el “valor integrado” de una serie de pruebas indiciarias: análisis de posicionamiento de los dispositivos, trayectos policiales, cambios en documentos oficiales y ubicaciones aportadas por aplicaciones de Apple. Para el tribunal, todos estos indicios, cuando se consideran en conjunto y no de modo aislado, excluyen otras hipótesis razonables.

El tribunal argumenta así que “la prueba indiciaria es muchas veces fuente de certezas muy superiores a las que brindaría una pluralidad de pruebas directas”. Sostiene que no se vulneró la presunción de inocencia porque todos los pasos del proceso están sustentados por documentos, registros electrónicos y testigos ajenos al conflicto.