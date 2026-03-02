España

Cómo saber si tu perro o gato están entrando en la vejez: síntomas, comportamientos más habituales y cómo prevenirlos

Presta atención a estos cambios de conducta y prepara a tu mascota para afrontar esta etapa

Un perro y un gato.
Un perro y un gato. (Freepik)

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más relevante en la vida de las personas. Para muchas familias, no son solo animales que viven en casa, sino compañeros fieles que forman parte del día a día y de los momentos más importantes.

En España, los perros y los gatos son los animales de compañía más habituales. Los canes suelen destacar por su carácter sociable, su energía y su cercanía con las personas, mientras que los segundos son valorados por su independencia y la tranquilidad que transmiten.

Sin embargo, muchas veces desconocemos cómo funciona su organismo. Uno de los aspectos más importantes y que mucha gente desconoce es saber cuándo la vejez afecta a estos animales. Aunque no hay una edad exacta en la que aparecen estos signos, lo cierto es que hay varios signos que nos alertan de ello.

Cómo saber si tu perro está entrando en la vejez

El envejecimiento en los perros no ocurre de golpe ni a la misma edad en todos los casos. El tamaño y la raza influyen mucho: los perros grandes suelen considerarse mayores a partir de los 6 o 7 años, mientras que los pequeños y medianos pueden empezar a mostrar signos entre los 8 y 10.

Perro adulto. (Pixabay)
Perro adulto. (Pixabay)

Las primeras señales suelen ser físicas. Es habitual que aparezcan canas en el hocico, que el pelaje pierda brillo o que la piel esté más seca. También puede disminuir su energía, lo que se refleja en paseos más cortos, menos ganas de jugar o mayor tiempo de descanso. La rigidez al levantarse, la dificultad para subir escaleras o los problemas de visión y oído son otros indicios frecuentes.

En el plano conductual, algunos perros duermen más, se muestran desorientados en momentos puntuales o presentan episodios de incontinencia. Estos cambios no deben interpretarse como desobediencia, sino como posibles señales de envejecimiento. A partir de cierta edad, las revisiones veterinarias periódicas y la adaptación de la dieta y el ejercicio resultan esenciales para preservar su calidad de vida.

Cómo saber si tu gato se está haciendo mayor

En los gatos, el proceso suele ser más silencioso. Aunque los primeros cambios internos pueden comenzar alrededor de los 7 años, los signos visibles suelen apreciarse con mayor claridad a partir de los 11 o 12.

Uno de los síntomas más comunes es la pérdida de apetito o de peso, a menudo relacionada con problemas dentales o con una menor capacidad para percibir olores y sabores. También es habitual que pierdan agilidad y movilidad, algo que viene precedido por molestias articulares y pérdida progresiva de musculatura.

El pelaje puede perder calidad y volverse más apagado, y el sistema inmunitario se vuelve menos eficaz, lo que aumenta su vulnerabilidad a enfermedades. En cuanto al comportamiento, algunos gatos interactúan menos, duermen más horas o presentan desorientación.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Cómo evitar que la edad afecte a nuestras mascotas

Aunque el envejecimiento es un proceso natural, existen medidas que ayudan a minimizar sus efectos y a mantener una buena calidad de vida durante más tiempo.

  • Revisiones veterinarias periódicas. A partir de los 8 años es recomendable realizar controles al menos una vez al año.
  • Alimentación adaptada. Las fórmulas específicas para animales mayores son más digestibles y se ajustan a un metabolismo más lento. En algunos casos pueden incorporarse suplementos articulares, antioxidantes o ácidos grasos para reforzar defensas.
  • Ejercicio moderado y constante. Mantener la actividad es clave, aunque adaptada a su capacidad. Paseos más cortos en perros o juegos suaves en gatos ayudan a conservar masa muscular y movilidad.
  • Control del peso e higiene dental. Evitar el sobrepeso reduce la carga sobre las articulaciones y disminuye el riesgo de enfermedades crónicas. La salud bucodental también es fundamental para prevenir infecciones y problemas sistémicos.

Con prevención, seguimiento veterinario regular y pequeños ajustes en la rutina diaria, esta etapa de la vida puede afrontarse con mayor confort, autonomía y bienestar, permitiendo que perros y gatos disfruten de más años con buena calidad de vida.

