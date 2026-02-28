Niños con GPS y perros con llaveros inteligentes: el deseo de tener controlados a hijos y mascotas dispara la demanda de dispositivos de localización

Un niño muestra su reloj con GPS.

La preocupación de muchos padres por la seguridad de sus hijos les impulsa a querer tenerlos ubicados en todo momento. Algo similar ocurre a los dueños de mascotas, principalmente de perros, que tienen miedo de que se escapen y no encontrarlos. Estas necesidades han disparado la demanda de dispositivos de localización, entre los que destacan los relojes infantiles con GPS y los llaveros inteligentes con localizador para mascotas.

“Estos dispositivos viven un momento de clara expansión en España y en el resto de Europa. La combinación de mayor concienciación sobre la seguridad, la adopción de tecnología conectada y una oferta cada vez más accesible está impulsando el interés por ellos”, apuntan desde el comparador idealo.

En este escenario, la demanda de relojes con GPS para niños creció un 25% entre 2024 y 2025 en España, consolidándose como una de las categorías tecnológicas infantiles con mayor crecimiento. Entre sus características destacan que permiten a los padres conocer la ubicación en tiempo real de los menores, establecer zonas de seguridad, recibir alertas y, en muchos casos, realizar llamadas o enviar mensajes de forma controlada.

Sus ventas alcanzaron su pico máximo en diciembre de 2025, impulsadas por la campaña de Navidad. Y es que cada vez más familias optan por estos dispositivos como alternativa al primer smartphone, al ofrecer conectividad limitada y mayor control parental, reconoce Kike Aganzo, responsable de comunicación del comparador idealo en España.

Los llaveros inteligentes para perros permiten localizarlos en caso de pérdida.

A su juicio, “los consumidores buscan cada vez más soluciones tecnológicas que les ayuden a ganar tranquilidad en su día a día, ya sea para saber dónde están sus hijos o sus mascotas y para evitar la pérdida de objetos personales.

Riesgos

Monitorizar constantemente a los niños con estos dispositivos puede afectar a su desarrollo, su autonomía y limitar su independencia, advierten los expertos, ya que al saber que sus padres les están cuidando, aunque sea desde lejos, puede hacer que presten menos atención a posibles riesgos.

Además, “las notificaciones también pueden ser una fuente de distracción constante, que les impida desarrollar el hábito de la concentración”, señalan desde la plataforma empantallados.com, que asesora a las familias sobre el uso de la tecnología.

Llaveros inteligentes

La demanda de llaveros inteligentes con localización se ha disparado aún con más fuerza que la de los relojes con GPS. Aumentó en España un 33% entre 2024 y 2025, debido a que pueden aplicarse tanto a niños como a mascotas y están diseñados para localizar objetos personales como llaves, mochilas o carteras. “Se han convertido también en una solución práctica frente a la pérdida de objetos cotidianos”, apuntan desde idealo.

En este caso, el pico de mayor demanda se registró en noviembre de 2025, coincidiendo con el Black Friday y con las compras anticipadas de la Navidad. Su facilidad de uso e integración con aplicaciones móviles explican su rápida adopción entre los consumidores, en opinión de los expertos.

La ley 7/2023, de 28 de marzo, obliga a los propietarios a tener un seguro mínimo a terceros para su perro a partir del 29 de septiembre. Sin embargo, en algunas comunidades, como Madrid, País Vasco o La Rioja, ya es obligatorio

Respecto a su uso para mascotas se debe a que el censo de animales de compañía, especialmente de perros, no deja de crecer. En concreto, España cuenta con 9,5 millones de canes en los hogares frente a 6,6 millones de niños.

Esta querencia ha convertido al sector de animales de compañía en un negocio floreciente que mueve en España más de 3.000 millones de euros al año y del que forman parte más de 12.300 empresas. El repunte del sector se ha debido al crecimiento exponencial en la demanda de productos y servicios especialmente destinados a los perros. En los últimos cinco años, la demanda de artículos para perros se ha disparado hasta un 500%.

Ante esta realidad, Aganzo apunta que “que tanto los llaveros inteligentes como los relojes con GPS ya no se perciben como algo puntual, sino como herramientas útiles y cada vez más integradas en la rutina familiar, especialmente en momentos clave del año como la vuelta al cole o la Navidad”.