Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, con la concejala Isabel Álvarez.

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar Viejo, gobernado por el PP y Vox, adjudicó varios contratos en los últimos tres años a María Teresa Álvarez Hernán, cuñada de Isabel Álvarez Díaz, actual concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil e Igualdad (área que gestiona el PP). En total, han sido tres contratos por valor de 40.046 euros. El último de ellos fue formalizado el 17 de diciembre de 2025 para que Teresa Álvarez organizara “el evento de Navidad”, un catering con el que el Consistorio agasajó a sus empleados públicos y que se celebró en el Edificio Municipal de la Estación. Tres empresas se presentaron a la licitación, que finalmente se llevó Teresa Álvarez con la mayor puntuación porque la Mesa de Contratación valoró la estética de los platos, “garantizando una presentación exquisita”, y la calidad de los productos. Por ejemplo, la de los embutidos era “excepcional”.

Teresa Álvarez no solo es cuñada de la concejala de Seguridad. También es hermana de Alberto Álvarez Hernán, que fue edil por el PP también en Colmenar Viejo entre 1999 y 2011, gestionando muchos departamentos: Desarrollo Local, Turismo, Comercio, Consumo y Seguridad Ciudadana. Alberto Álvarez es uno de los protagonistas de la información que publicó Infobae el pasado 26 de febrero. Gestiona actualmente un vivero en el municipio y en diciembre de 2021 organizó una fiesta entre varios directivos de la multinacional Acciona y varios ediles del PP. Acciona se había presentado al contrato para intentar renovar el servicio de mantenimiento de parques y jardines, valorado en 2,4 millones de euros. En esos momentos el proceso de licitación estaba abierto, una adjudicación que finalmente se llevó Acciona en marzo de 2022.

Para realizar ese servicio (el mantenimiento de zonas verdes), Acciona contrató a su vez como proveedor de plantas a Alberto Álvarez Hernán, cuya esposa formaba parte del Gobierno local. La fiesta fue grabada y el video acabó en una denuncia interna que presentó un trabajador de la compañía, que acusó a un superior de promover prácticas corruptas para intentar conseguir contratos públicos, entre ellos los de Colmenar Viejo. Acciona cerró la investigación interna comprobando que la fiesta se celebró, que el vivero era efectivamente proveedor de la compañía y... despidiendo al denunciante, despido que meses después fue anulado por la justicia.

El Ayuntamiento de Colmenar, por su parte, se ha justificado señalando que es habitual que los concejales acudan a este tipo de eventos con empresas contratistas y, en un Pleno celebrado este jueves, el PP denostó la fiabilidad de la información publicada por este diario con el argumento del origen geográfico de Infobae, porque “es un medio de Argentina o de Perú”.

La sede del Ayuntamiento de Colmenar, decorado con motivo de las últimas fiestas navideñas

Preguntado ahora sobre los contratos adjudicados a la cuñada de la edil de Seguridad, y si conocían que la licitante era familiar de un miembro del Gobierno local, un portavoz municipal explica que estos “contratos son públicos y pueden consultarse en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. En este Ayuntamiento no se tramita ni se adjudica ningún contrato, ya sea contrato menor o procedimiento abierto, sin contar previamente con todos los informes técnicos y jurídicos preceptivos en sentido favorable y siempre siguiendo las normas y formas que establece la Ley de Contratos de Sector Público o de cualquier análoga aplicación. Si los informes no son favorables, el contrato no continúa su tramitación y, por tanto, no se formaliza”.

También ha perdido contratos

En este caso, se formalizaron tres. Este del 17 de diciembre, formalizado en 22.346,13 euros. Un segundo, de diciembre de 2023, para la “organización del aperitivo para los funcionarios municipales con motivo de las Fiestas Navideñas” de ese año, por valor de 14.400 euros; y un tercero adjudicado el de marzo de 2023 para organizar el “servicio de catering para la marcha de las Jornadas de Medio Ambiente”, valorado en 3.300 euros. La empresa de catering de María Teresa Álvarez no tiene web y, como sede de referencia que facilitó para los contratos, aparece una vivienda de Colmenar Viejo. María Teresa Álvarez también se ha presentado a otras licitaciones (por ejemplo, la copa de Navidad de 2024), que no ha ganado.

Muere en accidente de tráfico el exalcalde de Colmenar Viejo (Madrid), Jorge García Díaz.

El Ayuntamiento asegura que “como código de conducta y medida de autorregulación, transparencia y en aras de la absoluta pulcritud entre los políticos y la contratación, desde el año 2017 no participan en las mesas de contratación. Las cuales se componen estricta e íntegramente por funcionarios de carrera, que garantizan la selección de la mejor oferta”.