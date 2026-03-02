España

Colmenar Viejo adjudicó varios contratos por valor de 40.000 euros a la cuñada de una concejala para que organizara el “catering” y “aperitivos” en varios actos

Este Ayuntamiento madrileño, gobernado por PP y Vox, ha otorgado tres licitaciones a la hermana del esposo de la edil de Seguridad, Isabel Álvarez. El Consistorio asegura que es todo legal

Guardar
El alcalde de Colmenar Viejo,
El alcalde de Colmenar Viejo, Carlos Blázquez, con la concejala Isabel Álvarez.

El Ayuntamiento madrileño de Colmenar Viejo, gobernado por el PP y Vox, adjudicó varios contratos en los últimos tres años a María Teresa Álvarez Hernán, cuñada de Isabel Álvarez Díaz, actual concejala de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil e Igualdad (área que gestiona el PP). En total, han sido tres contratos por valor de 40.046 euros. El último de ellos fue formalizado el 17 de diciembre de 2025 para que Teresa Álvarez organizara “el evento de Navidad”, un catering con el que el Consistorio agasajó a sus empleados públicos y que se celebró en el Edificio Municipal de la Estación. Tres empresas se presentaron a la licitación, que finalmente se llevó Teresa Álvarez con la mayor puntuación porque la Mesa de Contratación valoró la estética de los platos, “garantizando una presentación exquisita”, y la calidad de los productos. Por ejemplo, la de los embutidos era “excepcional”.

Teresa Álvarez no solo es cuñada de la concejala de Seguridad. También es hermana de Alberto Álvarez Hernán, que fue edil por el PP también en Colmenar Viejo entre 1999 y 2011, gestionando muchos departamentos: Desarrollo Local, Turismo, Comercio, Consumo y Seguridad Ciudadana. Alberto Álvarez es uno de los protagonistas de la información que publicó Infobae el pasado 26 de febrero. Gestiona actualmente un vivero en el municipio y en diciembre de 2021 organizó una fiesta entre varios directivos de la multinacional Acciona y varios ediles del PP. Acciona se había presentado al contrato para intentar renovar el servicio de mantenimiento de parques y jardines, valorado en 2,4 millones de euros. En esos momentos el proceso de licitación estaba abierto, una adjudicación que finalmente se llevó Acciona en marzo de 2022.

Para realizar ese servicio (el mantenimiento de zonas verdes), Acciona contrató a su vez como proveedor de plantas a Alberto Álvarez Hernán, cuya esposa formaba parte del Gobierno local. La fiesta fue grabada y el video acabó en una denuncia interna que presentó un trabajador de la compañía, que acusó a un superior de promover prácticas corruptas para intentar conseguir contratos públicos, entre ellos los de Colmenar Viejo. Acciona cerró la investigación interna comprobando que la fiesta se celebró, que el vivero era efectivamente proveedor de la compañía y... despidiendo al denunciante, despido que meses después fue anulado por la justicia.

El Ayuntamiento de Colmenar, por su parte, se ha justificado señalando que es habitual que los concejales acudan a este tipo de eventos con empresas contratistas y, en un Pleno celebrado este jueves, el PP denostó la fiabilidad de la información publicada por este diario con el argumento del origen geográfico de Infobae, porque “es un medio de Argentina o de Perú”.

La sede del Ayuntamiento de
La sede del Ayuntamiento de Colmenar, decorado con motivo de las últimas fiestas navideñas

Preguntado ahora sobre los contratos adjudicados a la cuñada de la edil de Seguridad, y si conocían que la licitante era familiar de un miembro del Gobierno local, un portavoz municipal explica que estos “contratos son públicos y pueden consultarse en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. En este Ayuntamiento no se tramita ni se adjudica ningún contrato, ya sea contrato menor o procedimiento abierto, sin contar previamente con todos los informes técnicos y jurídicos preceptivos en sentido favorable y siempre siguiendo las normas y formas que establece la Ley de Contratos de Sector Público o de cualquier análoga aplicación. Si los informes no son favorables, el contrato no continúa su tramitación y, por tanto, no se formaliza”.

También ha perdido contratos

En este caso, se formalizaron tres. Este del 17 de diciembre, formalizado en 22.346,13 euros. Un segundo, de diciembre de 2023, para la “organización del aperitivo para los funcionarios municipales con motivo de las Fiestas Navideñas” de ese año, por valor de 14.400 euros; y un tercero adjudicado el de marzo de 2023 para organizar el “servicio de catering para la marcha de las Jornadas de Medio Ambiente”, valorado en 3.300 euros. La empresa de catering de María Teresa Álvarez no tiene web y, como sede de referencia que facilitó para los contratos, aparece una vivienda de Colmenar Viejo. María Teresa Álvarez también se ha presentado a otras licitaciones (por ejemplo, la copa de Navidad de 2024), que no ha ganado.

Muere en accidente de tráfico el exalcalde de Colmenar Viejo (Madrid), Jorge García Díaz.

El Ayuntamiento asegura que “como código de conducta y medida de autorregulación, transparencia y en aras de la absoluta pulcritud entre los políticos y la contratación, desde el año 2017 no participan en las mesas de contratación. Las cuales se componen estricta e íntegramente por funcionarios de carrera, que garantizan la selección de la mejor oferta”.

Temas Relacionados

Colmenar ViejoComunidad de MadridContratos PúblicosCargos PúblicosPartido PopularCateringEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un crimen machista cada cinco días en España: el repunte de feminicidios evidencia la urgencia de reforzar la protección y prevención

En solo dos meses, 10 mujeres y dos menores de edad han sido asesinados, lo que supone uno de los peores inicios de año en cuanto a violencia de género

Un crimen machista cada cinco

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Según un estudio, esta diferencia salarial no se explica tanto por trabajar desde casa, sino por el tipo de empleo y la capacidad de negociación de los trabajadores que pueden hacerlo

El teletrabajo eleva la productividad

Tefía, el campo de trabajos forzados para gais: la Ley de Vagos y Maleantes de Franco establecía el encierro de los homosexuales en “colonias agrícolas”

El Gobierno ha declarado la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Fuerteventura como el primer Lugar de Memoria del país dedicado al colectivo LGTBI+

Tefía, el campo de trabajos

Cómo saber si tu perro o gato están entrando en la vejez: síntomas, comportamientos más habituales y cómo prevenirlos

Presta atención a estos cambios de conducta y prepara a tu mascota para afrontar esta etapa

Cómo saber si tu perro

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

En una entrevista con ‘Infobae’, el exmagistrado repasa los casos que desembocaron en su inhabilitación y valora la situación en la que se encuentran actualmente los tribunales en el país

Baltasar Garzón analiza el estado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Baltasar Garzón analiza el estado

Baltasar Garzón analiza el estado de la justicia en España: “Cuando confrontas con determinadas estructuras conservadoras, tienes muchas papeletas de estar jodido”

Pedro Sánchez vuelve a mostrarse como la única voz discordante en el gabinete de crisis de la UE sobre Oriente Medio tras el ataque a Irán

El centro que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado gasta demasiada luz y necesita poner 792 placas solares en su techo para generar electricidad

Pedro Sánchez defiende una “desescalada inmediata” en Oriente Medio: “En esta necesidad de retomar el diálogo cuanto antes estará España”

Felipe VI pide “seguir firmes en la defensa de la dimensión ética de la humanidad” en el conflicto de Oriente Medio y aboga por una “salida diplomática”

ECONOMÍA

El teletrabajo eleva la productividad

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si trabajas sin papeles y te despiden, tienes estos derechos”

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión