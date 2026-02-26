La fiesta de los directivos de Acciona con los concejales del PP antes de llevarse un contrato de 2,4 millones: la multinacional pagó a la empresa del marido de una de las ediles

Los cuatro concejales de Colmenar Viejo presentes en la fiesta del vivero con directivos de Acciona

El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Colmenar Viejo (58.600 habitantes) adjudicó el 15 de marzo de 2022 el servicio de mantenimiento de parques y jardines del municipio. Nueve grandes empresas del sector se presentaron a la licitación que el Consistorio había iniciado cinco meses antes. El 26 de enero de 2022, la Mesa de Contratación había valorado la oferta de Acciona como la mejor, obteniendo 18 puntos. La Concejalía supervisora del contrato era la de Medio Ambiente (dirigida por el concejal Felipe Mansilla), que había designado como responsable al técnico Enrique González Moreno. Acciona se llevó el contrato por 2.419.923 euros. Recibiría este dinero a cambio de mantener en buen estado todas las zonas verdes de Colmenar durante cuatro años.

Antes de que la Mesa de Contratación analizase todas las ofertas recibidas y eligiera a Acciona como ganador, el 17 de diciembre de 2021, se celebraba una fiesta muy especial en un vivero de Colmenar Viejo. La empresa, llamada ‘Viveros Álvarez Hernán’, está situada a las afueras del municipio, en la carretera que lleva a Tres Cantos. El vivero pertenece a Alberto Álvarez Hernán, que fue concejal entres 1999 y 2011 gestionado muchos departamento: Desarrollo Local, Turismo, Comercio, Consumo y Seguridad Ciudadana. En la fiesta se unieron varios directivos de Acciona y algunos concejales del Ayuntamiento para celebrar la renovación de una adjudicación que todavía no se había producido. Acciona ya había ganado el primer contrato de mantenimiento de zonas verdes en 2018 (y en esos momentos aspiraba a renovarlo) y también gestionaba desde septiembre de 2021 el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en unión con FCC. Era un importante contratista de la localidad.

En esa fiesta estaban el anfitrión, Alberto Álvarez, y su mujer, la edil Isabel Álvarez Díaz (entonces responsable de Economía y Festejos y hoy llevando las áreas de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección Civil e Igualdad); Lorena Colmenarejo (esposa del técnico que gestionó el contrato y en la actualidad concejala de Educación); Belén Colmenarejo (por esas fechas concejala de Hacienda y hoy primera teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos, Contratación, Patrimonio y Administración Pública); y Jesús Fernández Fuillerat (guardia civil, en 2021 concejal se Seguridad Ciudadana y hoy responsable de Política Social). De parte de Acciona se dejaron caer por el ágape Francisco Javier López Buciega (que era director de Acciona Servicios Urbanos); Fernando Miragaya (gerente de Desarrollo Negocio de Servicios Urbanos y Tratamiento Residuos); Francisco Felices (Delegado de Zona Centro de Acciona); Jordi Tintoré (Delegado de Zona Este de Acciona); Borja Hernández (responsable de licitaciones en el negocio de Medioambiente y Servicios Urbanos en Acciona), y Jorge Ferrari (que gestiona una planta de tratamiento de residuos en Palencia).

En el centro de la image, un momento de la fiesta celebrada en el vivero. Aparecen abrazados el dueño del vivero, el exconcejal Alberto Álvarez, y el directivo de Acciona Francisco Felices

Fuentes presentes en esa fiesta señalan a Infobae que los directivos de Acciona estaban celebrando con los responsables políticos de Colmenar la renovación del contrato para la empresa de la familia Entrecanales antes incluso de que se formalizara. “En definitiva, estaban celebrando el amaño del contrato”, señalan. El lugar elegido no era baladí: el vivero que iba a suministrar las plantas necesarias para que Acciona pudiese llevar a cabo el contrato de mantenimiento de zonas verdes, que según el pliego incluye labores de “conservación, reposiciones vegetales y sustitución de plantas anuales de flor de temporada, tratamientos fitosanitarios, y mantenimiento y control de la seguridad de las áreas de juegos infantiles y conservación del mobiliario urbano”. A la fiesta acudieron la concejala cuyo marido es dueño del vivero y la edil cuya pareja es el técnico de medio ambiente que validó con mayor nota la oferta de Acciona.

La denuncia de un trabajador

Otro de los protagonistas del encuentro fue Francisco Javier López Buciega, que semanas después sería denunciado por uno de sus subordinados en el canal ético de la empresa por prácticas corruptas. En esa denuncia, el trabajador relataba “un modus operandi consistente en presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos”. Para ello, se usaba una cuenta de correo ajena a la empresa para que enviaran a Acciona los pliegos antes de que fueran publicados “y poder tener la ventaja competitiva frente al resto de licitantes para preparar con más tiempo la oferta o concurso en cuestión”. Este trabajador aportó muchas pruebas.

La denuncia derivó en la apertura de un expediente interno de investigación por parte de Acciona, una instrucción que recayó en un ex teniente coronel de la Guardia Civil, experto en la lucha contra ETA, que había dejado la Benemérita y se había incorporado hace años al departamento de seguridad de esta multinacional. El guardia civil se hizo incluso con un video de la celebración de esta fiesta en diciembre de 2021 en el vivero de Colmenar Viejo. El informe que realizó el responsable de seguridad señala que el “festejo fue organizado por Alberto Álvarez Hernán, dueño del vivero (y exconcejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, quien invita a Francisco Javier López Buciega”. Este último propuso “hacer extensiva la invitación al equipo de trabajo más cercano, y le pide discreción para hacer las invitaciones”. El informe deja claro que los directivos de Acciona reservaron habitaciones en un hotel en previsión de que acabarían tarde. “Cada uno pagó por su alojamiento. Por la fiesta no pagaron nada”, asegura este documento interno.

Directivos de Acciona, entre ellos Francisco Felices, con varios cargos públicos, como el actual alcalde Carlos Blázquez

Lo que llama la atención es que el informe interno deja claro que el vivero ha “sido dado de alta como proveedor” de Acciona “hace unos meses”. Y que el dueño (el exconcejal casado con una edil) utiliza el vivero como ‘txoko’ (término vasco para definir una zona de una vivienda usada para celebrar reuniones con amigos). El mismo informe señalaba que Acciona había efectuados días antes, el 13 y 14 de diciembre, dos pagos de 1.219 y 1.255 euros al vivero y que durante la fiesta se habían relajado las medidas para prevenir contagios por el coronavirus porque los presentes estuvieron “cantando y tomando copas”. La relación parece evidente, señalan las fuentes antes mencionadas: “Acciona se lleva el contrato y, a cambio, paga con ese dinero público a la empresa de la pareja de una de las concejales”.

Alberto Álvarez señala a este diario que el vivero era de sus padres y que se encargó del negocio cuando estos se jubilaron. “Es una finca familiar que está acondicionada para traer amigos. Todos los años hago la misma fiesta e invito a mucha gente. Si invité a la gente de Acciona es porque quería captarles como clientes. No tengo ningún problema en aportar las facturas. Acciona me encarga trabajos de plantación y yo los hago. No hay nada que ocultar. Ojalá tuviera más relación laboral con ellos, solo les he hecho puntualmente algún trabajo. Sería menos estético que trabajara directamente con el Ayuntamiento”, explica Álvarez, que quiere dejar claro que su mujer, la concejala, no es accionista del vivero.

“Actos habituales”

Un portavoz del Ayuntamiento también quita hierro a esa fiesta. “Los cargos públicos de los distintos equipos de Gobierno asisten cada año a numerosas comidas y encuentros navideños organizados por trabajadores, empresas y entidades del municipio. Se trata de actos habituales en esas fechas, a los que se acude por cortesía institucional y compromiso con el tejido económico y social local. Evidentemente, cuando se asiste a este tipo de convocatorias no se conoce ni se controla el listado completo de asistentes. Del mismo modo, el alcalde celebra anualmente encuentros tanto con empresas contratistas como con los trabajadores municipales, dentro de la normalidad de la agenda institucional”. El portavoz municipal insiste en que “las relaciones comerciales o vínculos empresariales que puedan existir entre terceros son completamente ajenos al Ayuntamiento y, por tanto, no forman parte ni de su ámbito de conocimiento ni de su responsabilidad”.

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, también asegura que “como código de conducta y medida de autorregulación, transparencia y en aras de la absoluta pulcritud entre los políticos y la contratación, desde el año 2017 no participan en las mesas de contratación. La cuales se componen estricta e íntegramente por funcionarios de carrera, que garantizan la selección de la mejor oferta”. En este caso, no obstante, el técnico que dirigió ese contrato es pareja de otra edil que estaba en la fiesta. “Ese técnico también acudió”. Este diario ha preguntado a Acciona si le parece estético este tipo de reuniones y cuánto dinero ha facturado al vivero. No ha obtenido respuesta.

Un juez obliga a Acciona a readmitir a un trabajador que fue despedido tras denunciar a sus jefes por amañar contratos en un prostíbulo.

La investigación interna de Acciona quedó en nada. El único damnificado fue el denunciante, que en cambio fue despedido en febrero de 2022. Tuvo que acudir a los tribunales y en mayo de 2024 un juzgado de Sevilla obligó a Acciona a su readmisión. La empresa rechazó al final recurrir, y este trabajador ha regresado a la compañía. Otro de los participantes en la fiesta, Francisco Javier López Buciega, ha abandonado Acciona recientemente. Un portavoz de la compañía asegura que “el código de conducta de Acciona establece que ‘la relación con los clientes debe basarse en la integridad, la transparencia, la profesionalidad y el respeto, actuando siempre conforme a la legalidad y a los valores éticos del Grupo’. La compañía tuvo conocimiento sobre la existencia de la fiesta navideña mediante una denuncia anónima al canal ético. En su momento se investigó y no se detectó ningún tipo de irregularidad”.

La sombra de la sospecha se cierne sobre la empresa, que está siendo investigada en la ‘caso Cerdán’ por el presunto amaño de obras públicas. Tras hacerse público el escándalo, Acciona despidió a varios de los directivos implicados: Justo Vicente Pelegrini, que era CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África; Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos directores de zona. Los tres aparecen en los informes de la UCO que vinculan a Acciona con el pago de mordidas al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán