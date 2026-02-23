España

Avance de ‘La Promesa’ del 23 al 27 de febrero: Leocadia deja al descubierto el engaño de Jacobo

La serie diaria de TVE afronta una semana decisiva marcada por tensiones familiares, confidencias inesperadas y una revelación que sacude los cimientos del palacio

'La Promesa'. Avance semanal del
'La Promesa'. Avance semanal del 23 al 27 de febrero. (RTVE)

La vida en La Promesa entra en una de esas semanas que redefinen alianzas y abren nuevas grietas. Las recientes incorporaciones de Ciro y Julieta han alterado el equilibrio interno de la finca, generando recelos, reposicionamientos y más de una conversación incómoda. El sobrino del marqués asume un papel protagonista en la gestión de las tierras, desplazando a Leocadia, mientras Julieta irrumpe con una mezcla de magnetismo y misterio que no deja indiferente a Manuel.

En paralelo, las emociones se entrelazan con decisiones de peso: cartas que no se envían, viajes que se cancelan, relaciones que se enfrían y verdades que empiezan a resquebrajar relatos cuidadosamente construidos.

Del lunes 23 al viernes 27 de febrero, los episodios 781 al 784 despliegan un carrusel de giros que culmina con una revelación clave: Leocadia destapa la gran mentira de Jacobo.

Capítulo 781 – Lunes, 23 de febrero

Contra todo pronóstico, Jacobo anuncia que se queda en palacio. Su decisión responde a un único motivo: no quiere ver sufrir a Martina. La noticia es recibida con alivio por parte de la joven y de Adriano, aunque la cercanía entre ambos podría resultar incómoda dadas las circunstancias sentimentales que los rodean.

'La Promesa': Curro y Ángela
'La Promesa': Curro y Ángela escriben la carta al rey. (RTVE)

Mientras tanto, Curro y Ángela dan un paso largamente postergado: redactan por fin la carta al rey con la esperanza de recuperar la baronía. Sin embargo, Curro vacila. La duda sobre si enviarla o no planea sobre él, reflejando su inseguridad ante las posibles consecuencias.

Cristóbal logra algo que parecía improbable: que Ángela se sincere y comparta sus temores relacionados con Curro. En el ala del servicio, Virtudes se despide de Simona y Candela antes de abandonar definitivamente La Promesa, dejando tras de sí un ambiente cargado de melancolía.

Julieta y Ciro analizan la figura de Manuel. Ella lo define como un apasionado entregado a lo que ama; él, en cambio, lo considera alguien extraño. Leocadia, por su parte, se resiste a formalizar el traspaso de poder sobre las tierras, lo que desencadena un tenso enfrentamiento con Alonso. Petra, además, insinúa ante Martina que conoce la verdadera razón por la que no viajarán a Nueva York.

Capítulo 782 – Martes, 24 de febrero

'La Promesa'. Ciro y Leocadia
'La Promesa'. Ciro y Leocadia se reúnen para hacer el trasvase de poder. (RTVE)

Petra solicita ayuda económica a Martina para sostener el refugio. La respuesta de la joven queda en el aire. Curro, consumido por sus dudas, decide aplazar el envío de la carta al rey. Ángela confiesa a Leocadia su alivio por esta decisión… sin saber que Lorenzo escucha la conversación.

Martina agradece a Jacobo la cancelación del viaje y promete a Curro que mantendrá a raya sus sentimientos hacia Adriano. Julieta regresa a las cocinas para reencontrarse con Candela y Simona, aunque el mayordomo le recuerda que no necesita mezclarse con el servicio.

Pía admite ante el ama de llaves que su vínculo emocional con Ricardo comienza a enfriarse. Samuel comparte con María la presión ejercida por Cristóbal para acelerar su boda. Finalmente, Ciro y Leocadia se reúnen para cerrar el trasvase de poder. La señora estalla al descubrir que Ciro percibirá un 10% por su labor.

Capítulo 783 – Miércoles, 25 de febrero

'La Promesa': Lope reconoce a
'La Promesa': Lope reconoce a Vera sus mentiras en una carta. (RTVE)

Leocadia informa a Jacobo del porcentaje que Ciro cobrará por la gestión de las tierras y reprocha a Alonso que ella jamás obtuvo beneficio alguno. María plantea a Samuel una alternativa para su boda, pero Carlo vuelve a sorprenderlos conversando.

Cristóbal estrecha lazos con Ángela bajo la atenta mirada de Teresa. Martina escribe a Margarita para confirmar que permanece en La Promesa y reafirma que Jacobo es su prioridad, al tiempo que decide distanciarse de Adriano.

Santos entrega a Vera una carta de Lope en la que él reconoce sus mentiras. La reacción de la doncella es devastadora. Lorenzo revela a Curro que escuchó a Ángela celebrar que no contactarán con el rey.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Capítulo 784 – Jueves 26 y viernes 27 de febrero

Curro y Ángela chocan frontalmente por la carta, una fisura que Leocadia aprovecha para sembrar discordia. Cristóbal, en contraste, anima a Ángela a defender sus sentimientos.

Vera intenta recomponerse tras la confesión de Lope. Martina y Ángela comparten con Julieta la historia de Catalina. Carlo intensifica sus sospechas sobre Samuel y María. Ciro descarga su frustración con Julieta. El golpe final llega cuando Leocadia revela la verdad: Jacobo mintió. Nunca existió aquella oferta de trabajo en Nueva York. Una mentira que amenaza con cambiarlo todo.

La PromesaRTVELa 1TVETelevisión EspañaEspaña

