El país europeo que ofrece 377 empleos sin necesidad de titulación: salarios de hasta 5.600 euros al mes (pero hay trampa)

Es uno de los países más ricos de Europa y ofrece salarios muy altos. (Shutterstock)

Estas noticias se han vuelto (lógicamente) muy populares en los medios de comunicación: un país europeo tiene ofertas de empleo que parecen demasiado buenas como para ser verdad, con salarios altos y sin aparentes requisitos. Pero, claro, siempre hay letra pequeña.

La última de estas ofertas que se ha hecho viral consiste en 377 empleos sin necesidad de titulación y salarios de hasta 5.600 euros al mes. El país: Luxemburgo, el más rico de Europa (aunque sostenido por una creciente masa de trabajadores pobres que deben residir en las naciones que lo rodean). Y la trampa: que la profesión en cuestión tiene su riesgo, pues consiste en trabajar de alpinista industrial. Según un portal de empleo europeo, en febrero de 2026 existían 377 vacantes para este puesto, uno de los pocos trabajos bien remunerados que no requieren diploma universitario.

De hecho, estos trabajadores pueden percibir hasta 18 euros por hora en jornadas de 40 horas semanales, lo que representa sueldos iniciales de 3.200 a 3.500 euros brutos mensuales para principiantes y hasta 5.600 euros para perfiles experimentados. La creciente demanda se explica por la necesidad de profesionales capaces de trabajar en altura y realizar tareas como la limpieza de ventanas en edificios altos. Aunque el acceso no depende de un título académico, sí hay ciertas exigencias que limitan esta oferta a pocas personas: los empleadores valoran experiencia previa de uno o dos años, buen estado físico, ausencia de vértigo y dominio de francés u otros idiomas para comprender las instrucciones de seguridad. El esfuerzo físico, el transporte de equipamiento y la exposición al riesgo de altura son compensados con una prima adicional de peligrosidad.

No obstante, el atractivo salarial debe ser analizado junto al elevado coste de vida en Luxemburgo, que se sitúa en torno al 40% por encima de la media europea. El alquiler de un apartamento de 85 metros cuadrados en el centro puede superar 2.500 euros mensuales, mientras que la cesta semanal de la compra para una familia pequeña ronda los 60-70 euros.

Otras vacantes en países lejanos

El mercado laboral noruego también ha abierto sus puertas de manera inédita. El portal europeo EURES, en colaboración con el SEPE, gestiona desde el año pasado más de 15.000 vacantes dirigidas especialmente a hispanohablantes, con sueldos que alcanzan los 5.620 euros mensuales de media.

Las ofertas abarcan desde carpinteros y mecánicos en el sector de la construcción, pasando por auxiliares de enfermería para residencias de mayores, hasta puestos en hostelería, turismo, educación y asesoría jurídica. Los contratos suelen ser estables y, en muchos casos, no se exige experiencia previa, ya que se facilita una formación inicial. Eso sí, hay que estar dispuestos a mudarse a un rincón lejano del planeta, donde la luz del sol es un lujo.

Para postular, se exige la inscripción en EURES, la presentación de un CV adaptado al formato noruego y, en algunas posiciones, la acreditación de idiomas. Los consejeros EURES en España ofrecen orientación personalizada durante el proceso.

Y finalmente, el pequeño país alpino de Liechtenstein se suma a la tendencia con decenas de ofertas laborales publicadas en EURES. El abanico de salarios oscila entre los 2.600 y 7.200 euros mensuales, pero en empleos altamente cualificados pueden llegar hasta 10.000 euros. En algunos casos, se ofrece alojamiento gratuito. El idioma recomendado, sin embargo, es el alemán.