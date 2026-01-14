España

Los 15 puestos de trabajo que más se demandarán en España durante 2026: Ingenieros de IA, analistas de logística y responsable de ingeniería civil

El 67% de los trabajadores encuestados por LinkedIn afirma sentirse poco preparado para encontrar un nuevo empleo este año

Guardar
Un robot con inteligencia artificial
Un robot con inteligencia artificial atiende a un cliente en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral en España afronta 2026 marcado por la transformación tecnológica, la presión competitiva y una sensación generalizada de incertidumbre entre los trabajadores. En este contexto, conocer qué perfiles serán los más demandados se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto para quienes buscan empleo como para aquellos que valoran un cambio profesional.

Un nuevo análisis elaborado por LinkedIn sitúa a los empleos vinculados a la inteligencia artificial, la ingeniería y la logística como los grandes protagonistas del año, en un escenario en el que muchas personas reconocen no sentirse preparadas para afrontar un proceso de búsqueda laboral. Según la clasificación de 25 empleos con mayor proyección elaborada por la red social profesional, los perfiles técnicos y estratégicos liderarán las contrataciones durante 2026.

Ingeniero de inteligencia artificial, analista de logística o responsable de ingeniería civil figuran entre los puestos que encabezarán la demanda, reflejando un mercado cada vez más orientado a la optimización de procesos, la automatización y la toma de decisiones basadas en datos. Este escenario convive, sin embargo, con un clima de inseguridad: el 67% de los trabajadores encuestados en España afirma sentirse poco preparado para encontrar un nuevo empleo este año.

La Reina Letizia ha defendido que la Inteligencia Artificial "bien utilizada puede ser muy útil" pero ha recordado que "la inteligencia humana es irreemplazable". (Europa Press)

Un mercado laboral más exigente y competitivo

Los datos recopilados por LinkedIn muestran que esta percepción no es casual. El 58% de los profesionales considera que hoy es más difícil encontrar trabajo que hace un año, una sensación que se ve reforzada por la rápida irrupción de nuevas tecnologías y por la necesidad constante de actualización de competencias. La demanda de perfiles especializados convive con un mercado laboral cada vez más selectivo, en el que no basta con la experiencia previa y se exige una adaptación continua a nuevos entornos y herramientas.

Entre los 25 empleos que, según LinkedIn, tendrán mayor proyección en España durante 2026 destacan, además del ingeniero de IA y el analista de logística, figuras como el responsable de asuntos públicos, el consultor de procesos de negocios, el responsable de compras o el emprendedor. Se trata de puestos que combinan conocimientos técnicos con una visión estratégica del negocio y una alta capacidad de adaptación, lo que explica su creciente protagonismo en un contexto de cambio acelerado.

Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, señala que el mercado laboral atraviesa un momento de transformación profunda. Según explica, muchos profesionales tienen claro que desean cambiar de trabajo, pero no siempre saben hacia dónde dirigir sus pasos ni qué tipo de rol puede encajar mejor con su perfil. Esta falta de claridad se suma a la presión de un entorno competitivo, en el que las oportunidades existen, pero requieren una preparación más específica y una estrategia definida.

La inteligencia artificial entrará en la búsqueda de empleo

Con el objetivo de ayudar a los profesionales a afrontar este escenario con mayor confianza, LinkedIn ha anunciado la introducción en España de dos nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que buscan facilitar y optimizar el proceso de búsqueda de empleo. La primera de ellas, denominada AI-powered job searcg, comenzará a implementarse este mismo mes y permitirá a los usuarios describir en lenguaje sencillo el tipo de empleo que están buscando. A partir de esa descripción, la plataforma ofrecerá sugerencias de puestos que se ajusten mejor a sus intereses y objetivos profesionales.

La segunda herramienta, LinkedIn Job Match, estará disponible en los próximos meses y está diseñada para mostrar de forma clara el grado de adecuación entre las habilidades del candidato y los requisitos de cada oferta. De este modo, los usuarios podrán centrar sus candidaturas en aquellos puestos en los que encajan mejor, evitando procesos largos y poco efectivos y aumentando sus posibilidades de éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Por su parte, Rosalén Ramos, senior account director y career expert en LinkedIn, destaca la importancia de analizar las tendencias del sector y reflexionar sobre el tipo de rol que se busca antes de iniciar o intensificar la búsqueda de empleo. Según explica, mantener el perfil profesional actualizado y alineado con las demandas del mercado es un paso fundamental para ganar confianza durante el proceso, especialmente en un contexto como el actual, en el que las reglas del juego están cambiando rápidamente.

Temas Relacionados

IAInteligencia ArtificialTrabajadores EspañaEmpleo en EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

El hijo de Sancho Gracia celebra este 14 de enero su 51 cumpleaños, una edad a la que llega en un momento vital marcado por las luces y las sombras

El cumpleaños más agridulce de

Santa Raquel y todos los santos que se conmemoran este jueves 15 de enero

Conoce la historia bíblica de la esposa del profeta Jacob

Santa Raquel y todos los

Una abuela de 81 años se hace youtuber para jugar al Minecraft y pagar el tratamiento de cáncer de su nieto: “Es hermoso”

A los dos meses, su canal ya contaba con más de 185.000 seguidores y un millón de visualizaciones

Una abuela de 81 años

Santoral del 14 de enero: así fue la vida de San Félix de Nola, ‘confesor de la fe’

La Basílica paleocristiana de Cimitile fue erigida sobre la tumba de este presbítero

Santoral del 14 de enero:

Imanol Arias se casa por cuarta vez a punto de cumplir 70 años: su discreta boda con una abogada argentina

El actor ha celebrado su boda “hace pocos días” con Nélida Grajales, que fue administrativa en la Cámara de Diputados de Argentina

Imanol Arias se casa por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares recibe a cuatro de

Albares recibe a cuatro de los nueve españoles liberados por Delcy Rodríguez en Venezuela: “Ya están con sus familias en España”

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acuerda tomar declaración como testigos protegidas a las denunciantes de Julio Iglesias

Estos son los siete magistrados que formarán el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama: dos de ellos condenaron al ex fiscal general

España reclama a la Unión Europea “reaccionar” ante las amenazas de Trump a Groenlandia: “No puede ser un actor secundario”

La Policía Nacional detiene a uno de sus agentes por una presunta agresión sexual a una compañera en prácticas después de una comida de Navidad

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del Sorteo 4 de HOY, 14 enero del 2026

María Jesús Montero ya no estará en el Gobierno cuando se presenten los Presupuestos: cree que será después de las elecciones de Andalucía

El Foro de Davos alerta por primera vez de que España cuenta con “servicios públicos y protecciones sociales insuficientes”

Los fondos de inversión viven en 2025 su año dorado: los ahorradores se vuelcan en ellos y logran la mayor subida anual de la historia

El Gobierno presentará a Madrid y Barcelona como candidatas para la próxima gigafactoría de IA de Europa, con una inversión de 4.000 millones

DEPORTES

Albacete - Real Madrid en

Albacete - Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, en directo: horario y dónde ver el partido en vivo

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Albacete

El Real Madrid comparte la primera lista de convocados de Arbeloa para el partido de Copa del Rey: cuatro descansos sorpresa y cinco canteranos

El Albacete será la primera prueba de Arbeloa como nuevo entrenador del Real Madrid: los partidos que empezarán a medirle

Pedja Mijatovic sobre la destitución de Xabi Alonso: “Quizás no es un problema de entrenadores, sino de la plantilla, que ha perdido hambre y ganas”