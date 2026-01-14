Los 15 puestos de trabajo que más se demandarán en España durante 2026: Ingenieros de IA, analistas de logística y responsable de ingeniería civil

Un robot con inteligencia artificial atiende a un cliente en una oficina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral en España afronta 2026 marcado por la transformación tecnológica, la presión competitiva y una sensación generalizada de incertidumbre entre los trabajadores. En este contexto, conocer qué perfiles serán los más demandados se ha convertido en una de las principales preocupaciones tanto para quienes buscan empleo como para aquellos que valoran un cambio profesional.

Un nuevo análisis elaborado por LinkedIn sitúa a los empleos vinculados a la inteligencia artificial, la ingeniería y la logística como los grandes protagonistas del año, en un escenario en el que muchas personas reconocen no sentirse preparadas para afrontar un proceso de búsqueda laboral. Según la clasificación de 25 empleos con mayor proyección elaborada por la red social profesional, los perfiles técnicos y estratégicos liderarán las contrataciones durante 2026.

Ingeniero de inteligencia artificial, analista de logística o responsable de ingeniería civil figuran entre los puestos que encabezarán la demanda, reflejando un mercado cada vez más orientado a la optimización de procesos, la automatización y la toma de decisiones basadas en datos. Este escenario convive, sin embargo, con un clima de inseguridad: el 67% de los trabajadores encuestados en España afirma sentirse poco preparado para encontrar un nuevo empleo este año.

Un mercado laboral más exigente y competitivo

Los datos recopilados por LinkedIn muestran que esta percepción no es casual. El 58% de los profesionales considera que hoy es más difícil encontrar trabajo que hace un año, una sensación que se ve reforzada por la rápida irrupción de nuevas tecnologías y por la necesidad constante de actualización de competencias. La demanda de perfiles especializados convive con un mercado laboral cada vez más selectivo, en el que no basta con la experiencia previa y se exige una adaptación continua a nuevos entornos y herramientas.

Entre los 25 empleos que, según LinkedIn, tendrán mayor proyección en España durante 2026 destacan, además del ingeniero de IA y el analista de logística, figuras como el responsable de asuntos públicos, el consultor de procesos de negocios, el responsable de compras o el emprendedor. Se trata de puestos que combinan conocimientos técnicos con una visión estratégica del negocio y una alta capacidad de adaptación, lo que explica su creciente protagonismo en un contexto de cambio acelerado.

Virginia Collera, responsable de LinkedIn Noticias España y América Latina, señala que el mercado laboral atraviesa un momento de transformación profunda. Según explica, muchos profesionales tienen claro que desean cambiar de trabajo, pero no siempre saben hacia dónde dirigir sus pasos ni qué tipo de rol puede encajar mejor con su perfil. Esta falta de claridad se suma a la presión de un entorno competitivo, en el que las oportunidades existen, pero requieren una preparación más específica y una estrategia definida.

La inteligencia artificial entrará en la búsqueda de empleo

Con el objetivo de ayudar a los profesionales a afrontar este escenario con mayor confianza, LinkedIn ha anunciado la introducción en España de dos nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial que buscan facilitar y optimizar el proceso de búsqueda de empleo. La primera de ellas, denominada AI-powered job searcg, comenzará a implementarse este mismo mes y permitirá a los usuarios describir en lenguaje sencillo el tipo de empleo que están buscando. A partir de esa descripción, la plataforma ofrecerá sugerencias de puestos que se ajusten mejor a sus intereses y objetivos profesionales.

La segunda herramienta, LinkedIn Job Match, estará disponible en los próximos meses y está diseñada para mostrar de forma clara el grado de adecuación entre las habilidades del candidato y los requisitos de cada oferta. De este modo, los usuarios podrán centrar sus candidaturas en aquellos puestos en los que encajan mejor, evitando procesos largos y poco efectivos y aumentando sus posibilidades de éxito en un mercado cada vez más competitivo.

Por su parte, Rosalén Ramos, senior account director y career expert en LinkedIn, destaca la importancia de analizar las tendencias del sector y reflexionar sobre el tipo de rol que se busca antes de iniciar o intensificar la búsqueda de empleo. Según explica, mantener el perfil profesional actualizado y alineado con las demandas del mercado es un paso fundamental para ganar confianza durante el proceso, especialmente en un contexto como el actual, en el que las reglas del juego están cambiando rápidamente.