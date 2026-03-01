Bruselas investigará el cantón de limpieza que el Ayuntamiento de Madrid quiere instalar en Montecarmelo: los vecinos vuelven a manifestarse

Los vecinos de Montecarmelo en Madrid denuncian la tala de árboles por parte del Ayuntamiento para levantar un cantón de limpieza. (Cedida a Infobae)

La preocupación de los vecinos de Montecarmelo por el futuro de este barrio madrileño ha llegado al corazón de Europa. Esta semana, un grupo de padres y vecinos afectados por el cantón de limpieza que el Ayuntamiento de José Luiz Martínez-Almeida quiere instalar en la zona expuso su caso ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, una solicitud que contó con el respaldo de todos los grupos políticos presentes, salvo el Partido Popular, que basó su rechazo en información que los afectados consideran incorrecta. Por ello, este domingo la Plataforma No al Cantón Montecarmelo vuelve a salir a la calle, a las 11:30 horas, para manifestarse bajo el lema ‘Stop obra ilegal’.

La Comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la solicitud y se plantea incluso enviar una misión de eurodiputados para conocer de primera mano la situación. El objetivo es investigar el impacto del proyecto impulsado por el Ayuntamiento, que ha generado una fuerte oposición de los vecinos, al considerar que supondría un problema de seguridad vial y salubridad “por el aumento del tráfico de camiones y otros vehículos, el ruido y los malos olores”.

“Creemos firmemente que el Ayuntamiento de Madrid está vulnerando directivas europeas esenciales en materia de medioambiente y protección a la infancia”, ha defendido Raúl Baena ante los eurodiputados en el Parlamento Europeo en representación de la petición de los padres afectados, al tiempo que cuestionó que el macroproyecto avance sin una evaluación obligatoria del impacto ambiental. “¿No contradice el principio de precaución la [no] evaluación obligatoria del impacto ambiental y el interés superior del niño que proclamamos en nuestra Carta de Derechos Fundamentales?“, añade.

Dos niños frente a la explanada donde el Ayuntamiento de Madrid ha talado árboles. (Cedida a Infobae)

El proyecto, adjudicado a Urbaser, prevé la construcción de una central industrial de 10.000 metros cuadrados, con 80 camiones, compactadoras de residuos y una unidad descontaminadora de amianto. Todo ello a escasos metros de varios centros educativos, lo que podría poner en peligro a los 4.200 niños que estudian en la zona, así como a otros 2.000 que transitan diariamente por el barrio, según denuncian los vecinos.

Aseguran que el macroproyecto incumple varias normativas europeas, como la Directiva sobre calidad del aire y la Directiva sobre ruido ambiental, e insisten en que carece de un estudio de impacto ambiental completo, tal y como ha señalado la Justicia. El informe presentado por el Ayuntamiento, aclaran, llegó fuera de plazo y solo cubre una parte de las instalaciones, sin abordar la magnitud real de esta infraestructura logística.

La Plataforma No al Cantón de Montecarmelo, que ha acompañado a los padres en Bruselas con una petición respaldada por 14.000 firmas, reclama que la central se traslade a una zona industrial en lugar de que se instale en el parque donde pretenden levantar el proyecto.

el Ayuntamiento del Madrid, que ha multado con 600 euros a vecinos de Montecarmelo por protestar contra la tala de árboles

La respuesta del Parlamento Europeo mantiene viva la esperanza de los vecinos de Montecarmelo, que buscan preservar la seguridad y calidad de vida en su barrio frente a una iniciativa que consideran incompatible con el bienestar de la infancia.