Vecinos de Montecarmelo se manifiestan en Madrid para exigir a Martínez Almeida que paralice las obras del cantón de limpieza y “deje de torear a la Justicia”

Piden que el proyecto se traslade a una zona industrial, lejos de colegios y viviendas, y acusan al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente de aprobar por decreto un proyecto idéntico al que anuló la Justicia

María García Arenales

Los vecinos de Montecarmelo en
Los vecinos de Montecarmelo en Madrid denuncian la tala de árboles por parte del Ayuntamiento para levantar un cantón de limpieza. (Cedida a Infobae)

Los vecinos de Montecarmelo en Madrid vuelven a salir a la calle este domingo para exigir al Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida que cumpla la sentencia judicial que declaró ilegal el proyecto del cantón de limpieza y paralice las obras. Organizados en Plataforma No al Cantón de Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, han convocado a las 11:30 horas una manifestación -ya es la quinta- para reclamar que esta macroinstalación, que ocupará 12.000 metros cuadrados, sea reubicada en una zona industrial, lejos de colegios, viviendas y parques naturales y acusan al delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Borja Carabante, de haber aprobado, por decreto, un nuevo proyecto “calcado al anterior” anulado por el juez.

“El Gobierno de Madrid ha sobrepasado todos los límites. Ya no solo desprecia el consenso vecinal y el consenso de toda la oposición para la reubicación de esta macroinstalación de camiones, maquinaria y trasvase de basura lejos de colegios y viviendas. Ahora torean a la Justicia y siguen adelante sin esperar a que se resuelva el recurso al juicio perdido", han indicado en un comunicado los vecinos que han convocado la protesta.

El juez, en una sentencia del pasado mes de abril, determinó que la instalación tiene un uso industrial y requiere un informe de impacto ambiental, “un documento que el Ayuntamiento no tiene ni puede presentar en este momento”. Pese a ello, critican, el consistorio “continuó con la tala de más de 200 árboles” y, el pasado 3 de junio, Carabante firmó un decreto para autorizar un nuevo proyecto ”prácticamente idéntico al que había sido anulado por la Justicia”.

Los vecinos explican que durante la última semana de agosto comenzaron los trabajos de construcción del cantón destinado a atender a todo el noroeste de Madrid, de forma que el Ayuntamiento, junto a la empresa Urbaser, “arrasó lo poco que quedaba del corazón del Parque de Montecarmelo y dejaron vallados 12.000 metros cuadrados”, el equivalente a dos campos de fútbol, con el objetivo de ubicar esta central industrial “entre tres centros educativos y muy próximo a viviendas y un parque natural”.

Dos niños frente a la
Dos niños frente a la explanada donde el Ayuntamiento de Madrid ha talado árboles. (Cedida a Infobae)

“Desprecian a quienes deben proteger”

Desde el Consistorio se insiste en que el vallado de los 12.000 metros cuadrados no implica el inicio formal de las obras de la macroinstalación, pero los vecinos de la zona recuerdan que el cartel instalado por Urbaser en la caseta de obra señalaba expresamente que se trataba de la obra del cantón de limpieza viaria. Las asociaciones vecinales difundieron imágenes y denunciaron públicamente esa situación, tras lo cual el cartel fue retirado.

Basta ya de mentiras y de despreciar a quienes deben proteger. Acaten la sentencia y reubiquen el cantón industrial”, concluyen los representantes de la plataforma y la asociación vecinal de Montecarmelo, quienes también el pasado miércoles, durante el pleno del distrito Fuencarral-El Pardo, exigieron detener las obras.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridJosé Luis Martínez AlmeidaMadridBasuraResiduosMedioambienteEspaña-SociedadEspaña Noticias

