Una broma de un bomba falsa en la puerta de una tienda acaba con un hombre condenado a 16 meses de prisión

La broma que ha llevado a un hombre a pasar 16 meses en la cárcel. ( REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un británico de 50 años ha sido condenado a 16 meses de prisión tras colocar una bomba falsa frente a una tienda de conveniencia en Birtley, una localidad al sur de Newcastle. El incidente puso en alerta a las autoridades y obligó a evacuar varias propiedades cercanas mientras se desplegaba un equipo especializado en desactivación de explosivos. Según ha informado el medio The Northern Echo, el autor del suceso, John Maughan, reconoció posteriormente que se trataba de una “broma”, pero las consecuencias de su acto fueron inmediatas.

La mañana del 17 de noviembre, poco después de las 8:30, la policía recibió una llamada alertando sobre la presencia de un paquete sospechoso colocado frente a la tienda Nisa Local Shop. El objeto generó mucho miedo entre los comerciantes y residentes de la zona. Ante la amenaza, los agentes activaron el protocolo de seguridad, desplazando hasta el lugar a un escuadrón antibombas que analizó el dispositivo antes de confirmar que se trataba de una simulación.

Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a John Maughan como responsable. Las imágenes lo mostraban colocando el artefacto y alejándose del lugar. Gracias a estos registros, la policía logró localizarlo en pocas horas y detenerlo. Durante el interrogatorio posterior, Maughan admitió que su intención no era causar daño, sino gastar una broma, aunque reconoció la estupidez de su acción. A pesar de esta explicación, las autoridades consideraron el acto como imprudente y peligroso, dada la alarma social que provocó.

El plan de la bomba falsa

John Maughan eligió la mañana de un día laborable para colocar su falso artefacto en uno de los accesos a la tienda en una ubicación transitada por vecinos y clientes habituales. El dispositivo, que simulaba una bomba mediante la inclusión de un reloj, fue situado junto a una farola para llamar la atención y provocar la reacción de quienes lo descubrieran.

Nada más recibir el aviso, la Policía de Northumbria activó el protocolo de emergencia. Varias viviendas y locales próximos fueron desalojados por precaución, mientras el escuadrón antibombas inspeccionaba la zona. El despliegue policial se mantuvo hasta descartar cualquier peligro real, generando inquietud en la comunidad y obligando a suspender la actividad comercial en el área afectada durante varias horas.

Las consecuencias legales de las bromas peligrosas

Tras su detención, John Maughan fue acusado formalmente de un delito relacionado con la colocación de un dispositivo falso que generó alarma pública. En un primer momento, el acusado negó los hechos ante el Tribunal de Magistrados de Mid and South East Northumberland. Posteriormente, modificó su declaración ante el Tribunal de la Corona de Newcastle, donde fue finalmente condenado a 16 meses de prisión, según The Northern Echo.

Las autoridades piden no bromear con la presencia de bombas falsas. (Adrián Escándar)

Las autoridades judiciales y policiales quisieron dejar claro el mensaje: las bromas que simulan amenazas de bomba no tienen cabida y serán castigadas con severidad. El detective Chester Dixon calificó el acto como “increíblemente imprudente y perturbador”, señalando el miedo y la alteración causados en la comunidad. El caso de Maughan sirve como advertencia sobre las graves consecuencias legales y sociales de este tipo de “bromas”, que no solo movilizan recursos de emergencia, sino que también afectan la vida cotidiana de decenas de personas.